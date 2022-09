Ellos rompen círculos de pobreza con la enseñanza de finanzas para niños y jóvenes

Diego Montilla, líder del emprendimiento Finkids. Foto: Cortesía Finkids

¿Qué hacen ustedes? “Romper los círculos de pobreza en Colombia y Latinoamérica, a través de la educación financiera de niños y jóvenes”, responde la gente de Finkids a través de Origen Red de Liderazgo. “Un sueño que desde el 2017 construyen Diego Montilla y su socio”, agregan. Y eso, en la práctica, ¿cómo funciona? “Se trata de un ecosistema de aprendizaje financiero para niños y jóvenes por medio de la tecnología, el juego y la innovación”, respondieron. “Soñamos con una nueva generación que tenga herramientas para la vida, donde las finanzas sean un pilar pues, independientemente de lo que una persona decida ser y hacer, a lo largo de la vida siempre tendrá una relación con el dinero”, dijo Montilla.

¿Y a cuántas personas han impactado? “El primer año de trabajo Finkids llegó a 1.400 niños y jóvenes de colegios distritales en Bogotá. Luego, el proyecto fue seleccionado por la Cámara de Comercio de Bogotá entre los 140 emprendedores de Bogotá y la región con un potencial de crecimiento a través de la tecnología. Gracias a un trabajo de impacto por medio de VISA, este proyecto social llegó al Global Money Week en República Dominicana, donde durante una semana impactó a más y más jóvenes con un concepto sobre finanzas divertido, entretenido y con contenido de fácil entendimiento. En el 2020, Finkids consolidó un nuevo producto que combina la tecnología (plataforma web y app) con juegos, cuentos y agendas financieras que pronto serán conocidos”. Así que en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos hablamos con Diego Montilla y esta es su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 35 años. Estudié ingeniería de sistemas en la Universidad Libre de Colombia. Desde el 2017, junto con mi amigo y socio Jhon Ramírez, lidero Finkids Colombia, un ecosistema de aprendizaje en finanzas para niños y jóvenes, que busca romper los círculos de pobreza en el país.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Vengo del mundo social. Durante varios años participé en diferentes organizaciones sociales, una de ellas es la Red Colombiana de Jóvenes – RECOJO, donde llegábamos a comunidades en condiciones de vulnerabilidad, en diferentes partes del país, por medio de un campo de verano basado en el liderazgo y el servicio. Allí, al ver las condiciones tan difíciles en las que viven muchas comunidades, y al mismo tiempo con una gran incoherencia en su actuar en relación con el dinero, nos cuestionamos sobre: ¿Cómo estamos educando financieramente a las personas? ¿Cómo se educan los niños y los jóvenes en el país? De esos interrogantes sin muchas respuestas esperanzadoras nace Finkids.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Todo comenzó gracias a un talento genuino. Como facilitadores, desarrollamos un taller basado en la educación experiencial, donde utilizamos el juego como una herramienta para poder dar a conocer cualquier concepto, en nuestro caso finanzas personales. Así que el primer año este taller nos permitió llegar a 1.400 niños y jóvenes de colegios distritales en Bogotá.

Luego, fuimos seleccionados por la Cámara de Comercio de Bogotá entre los 140 emprendedores de Bogotá y la región con un potencial de crecimiento a través de la tecnología. Gracias a un trabajo de impacto por medio de VISA logramos llegar al Global Money Week en República Dominicana, donde durante una semana pudimos llegar a más y más jóvenes con un concepto sobre finanzas divertido, entretenido y con contenido de fácil entendimiento.

En el 2020 logramos consolidar un nuevo producto en Finkids, que reúne en un ecosistema de aprendizaje financiero todo lo necesario para llevar a las nuevas generaciones a pasar del conocimiento al comportamiento.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Desde el inicio hemos funcionado con inversión propia y gracias a los talleres y charlas en algunos colegios privados, universidades y empresas.

Sin embargo, en la actualidad, en el nuevo ecosistema de aprendizaje encontramos un modelo de suscripción a contenido de gran valor (plataforma web y app), agendas financieras, cuentos para niños y un juego denominado Waiz & Rich.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando dar a conocer un contenido que es indispensable para la vida de cualquier persona y que debe saberse a temprana edad y no cuando somos adultos, donde nos estrellamos con ese gran mundo financiero y no sabemos controlarlo.

Estamos cambiando los hábitos y creando conciencia sobre la importancia del buen manejo de nuestros recursos económicos en las nuevas generaciones, algo que nos llena de mucho valor para cada día trabajar y ver una generación con esta habilidad para la vida.

6. ¿Soy feliz?

Todos los días al levantarme y saber que estoy trabajando para tener lo que muchos de nosotros no recibieron en su niñez, tanto en el colegio como en la universidad, me llena de felicidad, pues considero que ahí está mi propósito de vida.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No es algo que esté en nuestra mente por ahora, pero creemos en las alianzas y en el trabajo en equipo para ser grandes y llegar a todos los niños y jóvenes en Colombia y Latinoamérica.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

El camino del emprendimiento es una mezcla entre lo difícil, por todo lo que significa emprender en Colombia, y lo satisfactorio, por lo que se logra cuando se impacta a otros. Faltan muchas oportunidades y mejores escenarios para visibilizar.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Soñamos con un país que rompa los círculos de pobreza por medio de la educación financiera, y trabajamos cada día para dar ese primer paso. Hemos conseguido logros significativos, pero aún nos falta llegar a más personas, más escenarios y, lo más importante, a cada niño y joven de nuestro país y Latinoamérica.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos llegando con un ecosistema –que combina la tecnología (plataforma web y app) con juegos, cuentos y agendas financieras– que esperamos que sea conocido por todos. Lo que sigue es comenzar un plan para hacernos conocer y llegar a cada rincón del país.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente. Gracias a la tecnología, este ecosistema está pensado para llegar a cualquier parte de nuestro país, queremos que no solo Colombia se beneficie de él, sino toda Latinoamérica.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Estamos en un momento de búsqueda de inversionistas con propósito, que independientemente de apalancar con recursos económicos la causa, se pongan la camiseta de Finkids y junto con nosotros hagan historia y transformen miles de vidas.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Cada idea, cada intento fallido y cada estrategia que no se logró han venido construyendo lo que hoy somos como emprendedores y como personas. Hoy miramos hacia atrás y lo único que encontramos son aprendizajes muy valiosos en todo este proceso. Y, bueno, lo que no haría sería salir con un producto nuevo sin validarlo primero.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Todo sale de ver de cerca la realidad del país en cada comunidad que visitamos y que recorrimos. Nos inspiraron miles de niños que solo quieren alcanzar sus sueños, para lo cual conocer, controlar y saber tomar decisiones financieras es fundamental.

Nos gusta seguir a personajes que han logrado cosas importantes en este campo, como Robert Kiyosaki, sin embargo, en Colombia y Latinoamérica hay grandes emprendedores y líderes generando cambios.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas ideas e intentos dentro de nuestro emprendimiento han fracasado y eso nos ha ayudado a mejorar el propósito para el cual nacimos. Existen momentos en los que por no lograr el objetivo se quiere tirar la toalla y abandonar todo, hay muchas ‘cerradas de puerta’, gente que no cree, obstáculos … en fin. Pero siempre hemos tenido una convicción de lo que estamos haciendo y el significado que tiene, por eso seguimos adelante todos los días.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hago parte de Origen, una red de liderazgo que impacta a los que impactan y que busca transformar a cada líder con sus programas. También somos aliados de una organización llamada Socialeros, una iniciativa con un objetivo muy bonito e inspirador.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Totalmente. Finkids está diseñado para impactar a cada nueva generación que llegue a este mundo, es prioridad para nosotros estar siempre pensando en mejorar día a día para que generación tras generación pueda recibir educación financiera.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo con un proyecto consolidado a nivel Latinoamérica e impactando socialmente a millones de niños y jóvenes. Veo un futuro en el que dentro de las aulas en cada colegio se hable de manera diferente y divertida sobre educación financiera, y veo a Finkids como un referente mundial.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

La familia espera que sus hijos, de acuerdo con lo que estudiaron, ejerzan su labor en una oficina, de corbata y cumpliendo un horario de 8 a 5. Al principio es difícil recibir ese apoyo 100 %, sin embargo, cuando ven la determinación y el propósito detrás, la familia juega un papel de acompañamiento muy importante. En Finkids nos hemos rodeado de gente, amigos y emprendedores que han visto nuestro proceso y han apoyado desde sus posibilidades. Agradecemos a ellos y a Dios por todo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Es difícil y sé cómo se siente estar en esa etapa temprana donde son tan comunes las ‘puertas cerradas’ y los no rotundos mientras uno pide una oportunidad, entonces me pondría en los zapatos de ellos y estaría a su servicio para ayudarlos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Cuento con un socio, amigo y hermano en donde compartimos el mismo sueño y, aunque nuestro equipo no es el más grande, muchos amigos emprendedores han creído en el proyecto y nos han ayudado montones. Jhon Ramírez es el CEO de Finkids, es administrador de empresas y licenciado en primera infancia. Catalina Palacios está en la parte de marketing y estrategia digital. Daniel Buriticá, Laura Reyes y Daniel Trujillo han acompañado este viaje.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Hacer todo con el corazón y a tope. A cada actividad y cada taller les pongo el corazón para sacarlos adelante. Soy un convencido del cambio real en nuestro país, me ilusiona ver nuevas generaciones con habilidades para la vida. Siempre he dicho que no controlamos muchas circunstancias externas a nuestra vida, pero sí podemos controlar la actitud con la que las enfrentamos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que, como dicen por ahí: “Los retos en la vida son importantes, pero superarlos hace que la vida tenga sentido”.

