Dos ingenieros que con software colombiano ya venden en México, Chile y EEUU.

Raquel Cañón Clavijo y Diego Converse Laverde son los emprendedores detrás de la compañía. Foto: Cortesía

“En los últimos 2 años, hemos logrado transformar digitalmente más de 30 empresas y capacitar más de 1700 personas entre jóvenes y profesionales en el fortalecimiento de sus habilidades digitales. En Firefly somos aliados estratégicos de las pequeñas y medianas empresas de nuestra región para que logren transformar sus negocios a través de las tecnologías de la información. Trabajamos de manera constante por cerrar la brecha de talento digital en el país mediante nuestros programas de formación y de la mano con organizaciones y agremiaciones buscamos el apoyo por diferentes medios para incentivar en nuestra juventud el interés por las tecnologías de la información”, cuentan Raquel Cañón Clavijo y Diego Converse Laverde, los dos fundadores de este emprendimiento que va en fase de crecimiento internacional.

Pero, más allá del discurso, ¿qué es lo que hacen en concreto? Son “desarrolladores de software a la medida para web y app, devops, desarrollos de Big Data & Analytics”. Y en la sección Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador llegamos ellos porque son uno de los finalistas en la 19ª Edición del Premio a la Excelencia para micro y pequeños empresarios, así que los buscamos y esta es su historia contada en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Somos un par de Ingenieros de sistemas con 43 y 40 años respectivamente, quienes no solo nos unimos como pareja para formar una familia sino para construir un proyecto empresarial que nos permite llevar las tecnologías de la información a nuestra comunidad y empresarios.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Firefly-e nace como un proyecto de vida que nos permitiría poner nuestras habilidades y conocimiento en transformación digital al servicio de nuestros clientes, pequeñas y medianas empresas con la necesidad de generar cambios en sus organizaciones apalancándose en el software como herramienta de innovación.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Fueron varios años de madurez como emprendedores que nos enseñaron que el mejor activo es el talento. Poco a poco, nos hemos especializado en ser gestores del conocimiento, donde hemos construido un equipo sólido, especialistas en diferentes áreas del conocimiento y que se apoyan entre sí. Nuestros colaboradores han sido una pieza clave para mantenernos motivados, para lograr nuestras metas; es con ellos que crecemos. Cada uno de los éxitos de nuestra compañía ha venido acompañado de los sueños cumplidos de nuestro equipo de trabajo. La clave es la persistencia, aprender de los errores, superarlos y seguir adelante.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicialmente contábamos con un capital base producto de nuestra vida como empleados. Sin embargo, ese dinero se acabó rápidamente. Luego, fue nuestra familia quien inicialmente nos ayudó a financiarnos con préstamos personales. De esta manera logramos cumplir con las obligaciones de proveedores y colaboradores. Afortunadamente esta falta de capital sólo duro un par de años, luego aprendimos a realizar mejores negociaciones, a escoger mejor nuestros clientes y pronto el negocio se sostuvo por sí solo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando cambiar la mentalidad de nuestros empresarios, ahora ven la tecnología como una inversión y no como un gasto. Estamos logrando inspirar a niños y jóvenes de la región para que vean las tecnologías de la información como una alternativa muy atractiva para ser elegida como profesión. Está industria es muy agradecida: con lo que aprendes en este país puedes ejercer en cualquier lugar del mundo, es una profesión muy bien remunerada y demandada por el mercado. En este momento, en el mundo, la brecha en cuanto al talento digital, tan solo en América latina, supera el 40% según la revista Forbes en un estudio del 2021.

6. ¿Soy feliz?

Sí, somos muy felices haciendo lo que nos gusta, siendo un puente entre el conocimiento y quien lo necesita, emprendiendo en pareja.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo habíamos contemplado, creemos que todavía nos hace falta mucho por aportar desde nuestra iniciativa a las empresas y comunidad de nuestro país. Sin embargo, si esto hace que podamos llevar el mensaje de innovación y transformación de una forma más significativa y vemos que con esto podemos inspirar a más gente a que se enamore de la tecnología, posiblemente lo haríamos, siempre y cuando pudiéramos seguir haciendo parte del proyecto.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Al principio siempre es difícil contar con el capital, con la gente, con el respaldo de familiares y amigos. Lo más difícil es convencerse a sí mismo que es ese proyecto, ese emprendimiento, es el que va a permitir cumplir con nuestro proyecto de vida.

En nuestro caso, ambos fuimos empleados exitosos y fueron dolorosas las decisiones para dejar ese mundo relativamente estable y predecible; luego, para empezar a caminar en el incierto rumbo del empresario. Los primeros clientes siempre son los más difíciles, nosotros esperábamos llegaran de nuestro círculo de conocidos y excompañeros de trabajo, pero no fue así. Fueron desconocidos quienes primero creyeron en nosotros. Sin embargo, cada cliente nuevo que conseguíamos nos llenaba de fuerza y motivación para seguir adelante. Y hay que entender que en muchos casos esas reuniones fallidas o ventas no concretadas se traducen en aprendizaje y en posibles ventas a futuro. Hemos tenido clientes donde el periodo para concretar un negocio después de establecer contacto con ellos puede llevar años, luego las reuniones tienen que ser constantes y el proceso se debe mejorar con la experiencia

Iniciando, incluso fue difícil encontrar una entidad financiera aliada, que creyera en nosotros, que nos tratara con amabilidad y nos ayudara, por esto es que el Banco Caja social tiene nuestra lealtad.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aún nos falta, apenas estamos empezando, apenas estamos gateando. Sin embargo, este corto camino recorrido ha permitido que tengamos proyectos y relaciones exitosas, esperamos seguir construyéndolas. Estamos convencidos que mostrando a las personas los beneficios y las bondades de nuestro sector cambiaremos positivamente la vida de muchas personas.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

El siguiente paso para Firefly-e es la internacionalización en el mercado americano. Ya tenemos algunos clientes en USA, México y Chile a los cuales hemos podido llevar nuestros servicios. Acabamos de constituir nuestra empresa en Miami y queremos que el 2023 sea un año de expansión en este mercado.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

R: Esa es una de las grandes ventajas de la tecnología de la información. Nuestros servicios son servicios basados en tecnologías como computación en la nube. Por lo tanto, los lenguajes y sistemas que utilizamos son ampliamente aceptados a nivel global; esto permite que el crecimiento de la tecnología de manera virtual sea prácticamente limitado, nuestras soluciones soportan un aumento de clientes en cuanto a infraestructura y tecnología.

En cuanto a nuestra apuesta por el desarrollo del talento TIC, y aunque el sector tiene escases de talento humano, es nuestra prioridad el desarrollo de nuevos profesionales que apoyen la industria. Y los programas que estamos desarrollando en colegios y con estudiantes universitarios tienen como objetivo hacer crecer el sector y fortalecernos como empresa.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, siempre y cuando encontremos en ese aliado una persona u organización que comparta nuestra vocación de servicio y que priorice el fortalecimiento del talento digital.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volveríamos a relacionarnos con personas que no compartan nuestra visión enfocada al servicio. Pensamos que para que una empresa sea sostenible y exitosa en el tiempo debe buscar aportar a la sociedad, al ecosistema, a la comunidad. Una empresa y un empresario no puede solo pensar en utilidades y reconocimiento. El verdadero valor de una empresa es cuanto le aporta a sus clientes y a su comunidad.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nos inspiramos de aquellos empresarios de la industria que nos cuentan sus historias de éxito a través de la resiliencia, que continúan haciendo las cosas bien, que no sacrifican sus principios por una ganancia ocasional y que comparten generosamente su conocimiento y aprendizaje a emprendedores como nosotros que nos inspiramos y motivamos a través de sus vivencias.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

El camino del emprendimiento como en la vida siempre está llena de retos, pero no se fracasa mientras se siga persistiendo. Lo más difícil para nosotros ha sido construir lealtad. Ha habido situaciones y personas que nos han defraudado, sin embargo, hoy podemos decir que han sido muchas más las experiencias positivas, de lealtad y colaboración que esos pequeños baches y hoy por hoy contamos con muchas personas que comparten nuestra visión y se comprometen con nuestro proyecto. El sector nos ha permitido adaptarnos a circunstancias y nos da gran flexibilidad. Pocos sectores pueden adaptarse tan fácilmente como el sector de tecnologías de la información. Lo que hacemos lo podemos hacer desde cualquier parte del mundo y a cualquier tipo de clientes, cosa que no pasa en otros sectores.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, en este momento somos parte de la Federación de Software, Fedesoft, allí hemos encontrado fortalecimiento empresarial, mentorías, relacionamiento, conocimiento y representación en el sector. Procolombia también ha sido un apoyo muy grande en este proceso de internacionalización al que estamos apostando.

También contamos con Parquesoft Bogotá, donde hemos podido relacionarnos en el ecosistema emprendedor, compartir experiencias e intercambiar servicios.

Nos parece importante también resaltar que hemos encontrado en el camino varias entidades que nos han permitido robustecernos como empresa en estos años: Aldea, Innpulsa, Connect, Secretaria de Desarrollo de Bogotá, Cámara de comercio de Bogotá y la gobernación de Cundinamarca.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, claro que si. En el caso de la línea de transformación digital, estamos haciendo empresas más productivas, competitivas e innovadoras, empresas más resistentes a las eventualidades y duraderas en el tiempo. La pandemia nos mostró que aquellas empresas que no pudieron volcar su operación a alternativas digitales, que no pudieron transformarse, la pasaron muy mal y hasta tuvieron que cerrar operaciones.

Uno de los retos más grandes que hemos tenido ha sido mostrar el valor de la tecnología en los procesos productivos, y esto se nota mucho en las empresas donde la administración viene de la “vieja escuela”, pero el cambio generacional se está dando y todos los beneficios de la cuarta revolución industrial está cada vez cobrando más importancia y es más visible en los rangos medios y altos de las organizaciones. Luego proyectar esos cambios y esos nuevos paradigmas es clave, y mantener en nuestros procesos la cultura de evolución constante nos permite que las nuevas generaciones de empleados de la compañía y eventualmente el nuevo liderazgo siga aprendiendo constantemente y promoviendo la innovación.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Esperamos lograr crecer como empresa y posicionarnos más en el mercado. Siempre está en nuestra mente la evolución de grandes empresas y casa de desarrollo colombianos, y esperamos llegar a ese nivel, pero uno de los grandes objetivos que tenemos es lograr que más personas estudien Ingeniería de Sistemas o carreras afines y logran cumplir sus propias metas, luego la parte social y apoyo a estudiantes está en nuestra hoja de ruta, cosas como semilleros en universidades y apoyos en colegios locales ya se están desarrollando y esperamos hacer crecer este tipo de iniciativas a futuro.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Nuestra familia ha sido un apoyo incondicional, siempre han creído que lo podemos lograr y han estado allí para cuidarnos y darnos una mano en los momentos de debilidad. En cuanto a los amigos, hay de todo, quienes nos dan la palmadita en la espalda y quienes nos llevan en sus mentes y sus corazones. Muchos de nuestros clientes han llegado referidos por ellos.

Es muy importante decir que hemos encontrado en el ecosistema de emprendedores nuevos amigos, aliados y socios. Estamos convencidos que es más fácil crecer en colaboración que competir, de este modo se puede crear redes fuertes de negocios.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

No consideramos que lo hayamos logrado del todo, hemos logrado recorrer un camino y hemos aprendido mucho en el proceso. Somos enamorados de la enseñanza y el conocimiento es nuestro pilar, por lo tanto, compartir aquellas cosas que nos han llevado a donde estamos se convierte en uno de nuestros deseos y ojalá con esto podamos apoyar a otros emprendedores.

Nosotros, personalmente, agradecemos la sabiduría que los más grandes de la industria han compartido con nosotros y estamos prestos a continuar con este legado.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo lo es todo, y todos han aportado en muchas maneras, incluso de las malas experiencias se aprende. Lo importante es lograr mantener la unión en el equipo y encontrar esas personas que quieren crecer en conjunto. El equipo cuando es pequeño logra tener una identidad y actúan casi como un todo. El crecimiento puede llevar a que se pierda esa identidad de equipo, pero se debe procurar llevar ese sentido de pertenencia a grupos más pequeños de la organización. Creemos que más que las personas individuales, el formar equipo y valorar el aporte de los miembros y empoderarlos logra que la empresa crezca.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestro sello es el servicio. Nos diferencia que somos aliados, no proveedores de nuestros clientes. Esto hace que siempre busquemos darles el mayor valor y encontrar para ellos las soluciones tecnológicas más acorde a sus necesidades.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Han sido muchos los aprendizajes y en algunos casos difíciles de explicar. Cada vivencia ha forjado nuestra personalidad y cada miembro del equipo que pasa por la organización algo nos enseña, pero tal vez la lección más valiosa es creer en uno mismo y potenciar aquello en lo cual sobresalimos.

El mayor aprendizaje y la clave para nosotros es lograr encontrar aquel talento que definitivamente sea mejor que nosotros y hacerlo parte del equipo.

