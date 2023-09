Crearon una escuela digital que fomenta el emprendimiento y el pensamiento crítico

Lina María Ramírez, cofundadora y directora de Genuine Digital School. Foto: Cortesía

¿Para qué sirve estar en una feria de emprendimiento? ¿Por qué es importante dedicar tiempo a cada persona que pasa por allí? ¿Qué valor puede tener escuchar a otros emprendedores en el mismo espacio? ¿Para qué sirve estar dentro de una comunidad? ¿Cómo puede la tecnología fortalecer a la educación? Pues las respuestas a estos interrogantes bien podrían responderse con la historia de este emprendimiento, al que nos encontramos en el pasado Gofest, el festival de la Cámara de Comercio de Bogotá. Se llama Genuine Digital School y la emprendedora detrás de su liderazgo es Lina María Ramírez, una de sus cofundadoras, quien pasó por nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 40 años y soy ingeniera electrónica, especialista en alta gerencia y candidata a magíster en liderazgo e innovación educativo.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Desde hace 19 años tenía un sueño de tener mi propio colegio con énfasis en robótica y tecnología, entonces empecé por crear Ingenio, una compañía que enseña ciencia y tecnología a niños desde los 4 años usando el constructivismo. Ahora, hace 3 años, pude lograr mi sueño y junto con mis socios creamos Genuine Digital School. Somos un colegio digital, ubicado en el corazón de la tecnología, pero accesible desde cualquier rincón del mundo. Ofrecemos una educación global que no está limitada por las fronteras geográficas ni por el aula física. Nos basamos en los principios de la educación tradicional, pero la enriquecemos con la tecnología, y un enfoque multicultural. Fomentamos el emprendimiento y el pensamiento crítico en nuestros estudiantes, preparándolos para un mundo que es cada vez más interconectado y digital. Además, nuestras clases son en vivo y las imparten profesores de todo el mundo, lo que ofrece a los estudiantes una visión global y una exposición a diferentes culturas y formas de pensar. Todo esto sin renunciar a la flexibilidad y la conveniencia de aprender desde donde quieran, desde la comodidad de su hogar en la ciudad hasta una casa en el campo, o incluso mientras viajan por el mundo.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

El trabajo en equipo, los sueños compartidos, y la pasión con que trabajamos diariamente. Con mucho esfuerzo, mucho trabajo y siempre escuchando a nuestros clientes e iterar y cambiar.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

En mi caso puse mi trabajo, mis socios invirtieron para iniciar. No hemos recibido inversión, todo ha sido propio.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Tenemos 480 familias enamoradas de nuestro modelo, niños emprendedores con competencias en tecnología.

6. ¿Soy feliz?

Muy feliz, hago lo que amo hacer, cumpliendo mis sueños.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo vendería, pero tengo dos socios, aunque todos queremos impactar la educación.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Muy duro, hace 19 años el tema del emprendimiento era difícil, ahora es igual, pero con networking y apoyo del equipo, cada uno enfocándose en sus temas de experticia.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Si estoy cumpliendo mi sueño, pero cada vez tengo nuevos sueños e ilusiones para cambiar la educación e impactar el mundo. Nos hace falta que nos conozca más gente, que nos apoyen en nuestros servicios de emprendimiento para las familias y las ideas de los niños.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos en proceso de conseguir inversión para avanzar en nuestros desarrollos de inteligencia artificial, encontrar las emociones de los estudiantes en las clases, para poder implementar mejoras en la plantación de las clases de los docentes, y para poder identificar proyecciones profesionales en los estudiantes. Estamos buscando inversión para ‘tech’ y para nuestra incubadora ‘gedreams’ donde cogemos las ideas de los niños y junto con su familia incubarlos para impactar social y económicamente.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Estamos en el proceso de encontrar la estrategia para que sea escalable.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

La operación del colegio es equilibrada y sana financieramente. Ahora tenemos un desarrollo de inteligencia artificial para la personalización de la educación. En ese proceso requerimos inversión para avanzar y estamos dispuestos a dar un porcentaje.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que los errores o problemáticas que hemos tenido han sido los mayores aprendizajes. Así que no cambiaría nada.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Realmente siempre quise ser emprendedora y varias personas inspiraron en mi vida. Mi padre con la parte de tecnología, mi hermano en ser emprendedor.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Al inicio sí, hace 19 años tuvimos inconvenientes y entrar al mercado de la educación fue difícil. Nos robaron tres veces computadores y demás. Pero la pasión por lo que queremos hizo que saliéramos adelante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hasta hace un par de meses fuimos aceptados en ‘Mujeres tech’, y nos han brindado un apoyo en mentorías personalizadas y capacitaciones grupales, y con la participación en el Gofest.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Ha trascendido increíblemente y queremos impactar social y económicamente a las familias. Y ya lo estamos haciendo: emprendimiento para familiares, estudiantes con una mente abierta porque tiene estudiantes de todo el mundo en su clase.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo en un colegio mundial con 10.000 estudiantes y familias que vea en Genuine un estilo de vida.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha estado cerca, pero ha implicado sacrificio de tiempo. Pero por ellos lo hago.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Durante mi vida emprendedora he sido mentora en etapa de ideación y creo que he aprendido y he aportado a su crecimiento.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo es increíble, Marcello es un brasileño y es el experto de los números. Álvaro Arce, el experto de las ventas y el mercadeo. Y 68 personas en el equipo que se unen a nuestro sueño.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Lo más importante para mí son las personas, mi relacionamiento con los colaboradores de manera personal es muy importante, conocer sus objetivos, sus sueños y ayudar a cumplirlos, que nosotros seamos un trampolín para cumplir sus sueños. Mi marca personal es ser genuina, mostrar mi vulnerabilidad y sacar lo mejor de cada persona de mi equipo. Aprender y desaprender cada día.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

En mi primera empresa yo dirigía y decidía, en este momento he aprendido el trabajo en equipo, escuchar opiniones y tomar decisiones sin estar muy segura. He aprendido que todos podemos lograr lo que nos proponemos en la vida. Cada instante de tu vida tienes dos opciones: seguir soñando o hacer de tu día una lucha constante para ir por lo que quieres. No existen los atajos ni tampoco deberían existir las excusas. Dejemos de pensar que lo que soñamos o queremos algún día llegará solo con soñarlo, solo existe una fórmula: ponle fecha a tu sueño, plantea metas cortas, a cada meta hazle un plan. Ese plan debe estar lleno de pasos y esos pasos de acciones. Por último, paciencia y seguridad, si crees en ti tienes ahorrado bastante camino, y no conozco persona que habiendo dado todo no haya cumplido su sueño.

