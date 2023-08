La ingeniera que le apuesta a la energía solar en Colombia

Ella es Silvia Alejandra Pinto, la emprendedora detrás de Homes Sun. Foto: Cortesía Homes Sun

“Somos lideres en el diseño, instalación y puesta en marcha de sistemas fotovoltaicos y almacenamiento de energía, ofreciendo experiencia de servicio y desarrollo tecnológico, armonizando espacios y brindando energía limpia y renovable en el lugar que el cliente desee. Además, pueden administrar su sistema de energía solar de forma digital accediendo desde cualquier lugar a través de tus medios electrónicos.

Somos conscientes de los desafíos actuales en materia energética y medioambiental, por esta razón ofrecemos soluciones que permitirán ahorrar costos a largo plazo y contribuir a la sostenibilidad de las empresas. Nuestra propuesta se basa en los beneficios tributarios y los incentivos fiscales que establece la ley en Colombia, permitiendo mejorar la eficiencia energética y adoptar una comercialización más limpia y asequible en el país“. la historia de este emprendimiento, completa, contada por su protagonista, Silvia Alejandra Pinto, aparece en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

34 años, Ingeniera Industrial

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nuestra idea fue crear hogares y ciudades 100 % sostenibles y así fue como con la ayuda de unos amigos ingenieros le dimos vida a Homes Sun. Gracias a esta amistad se juntaron ideas con el fin de apoyar el proceso de descarbonización, apuntando siempre a la sostenibilidad. En este ejercicio nos dimos cuenta de que en Colombia aún hay un margen grande de desigualdad en temas de acceso a la energía eléctrica, así que quisimos hacer posible que las poblaciones ZNI (zonas no interconectadas) pudieran acceder a este servicio, eliminando así esta brecha social.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con esfuerzo, trabajo y dedicación, superando momentos duros y difíciles que hemos podido solventar gracias a que contamos con un equipo de trabajo fuerte, sólido y muy capacitado.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El apoyo económico ha sido posible gracias a que contamos con empresas aliadas como GASOIL SERVICES, la cual siempre ha apostado a la sostenibilidad del país. Pudimos hacer realidad este sueño, con el primer proyecto que logramos obtener y así empezaron a llegar más, gracias al servicio y cumplimiento de lo prometido en las negociaciones, eso ha permitido mantenernos y continuar brindando soluciones a más personas y empresas.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando sumar positivamente a la transición energética. Hemos logrado que los jóvenes, empresarios, hogares y el mismo gobierno realmente entiendan la necesidad de continuar con la descarbonización.

6. ¿Soy feliz?

Actualmente, estoy muy feliz de ver cómo una idea que nació con 4 ingenieros en una oficina, ha crecido y está tomando fuerza. Que nos observen y crean en este negocio hacen que se sumen aportes y ayudas para darle acompañamiento a las zonas ZNI (zonas no interconectadas).

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No vendería mi empresa, pero si realizaría alianzas con el fin de poder explorar más tecnología, para así poder seguir apuntándole a la economía circular, que es un campo donde hay mucho trabajo y vertientes donde se pueden hacer realidad muchas ideas para mejorar el planeta.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido un poco duro, sobre todo en que las empresas y hogares crean en poder contar con energía a través de la radiación solar, no quisiera nombrar el tema de ser una mujer, pero también ha sido un poco difícil, ya que también es un sector un poco más dado hacia los hombres.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

He cumplido parte de mi sueño, pero me hace falta mucho más. Me hace falta poder llegar a más poblaciones como escuelas y municipios no interconectados para brindarles soluciones solares y poder desarrollar tecnologías que mejoren lo que hoy estamos realizando, escalando cada vez más para de esta manera lograr realizar un buen aporte a una sociedad tan desfavorecida.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Sigue el trabajo fuerte para lograr una sinergia con el sector público y privado, para que nos ayuden a mejorar los temas regulatorios y la relación con los operadores de red.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Es escalable 100 %, está en constante movimiento esta industria que trabaja a favor del medio ambiente.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Recibiría ayuda de los sectores interesados en buscar mejorar nuestro medio ambiente y les permitiría hacer parte de este gran sueño.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a dudar de las habilidades que tenemos como equipo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi principal motor es mi hija, esta empresa nació para poder darle un futuro más próspero, pero quien realmente me impulsó fue mi padre, él siempre me ha apoyado para ser libre y soñadora. Mi esposo también cumple un papel importante, él siempre ha creído en mis capacidades y me hace sesiones de coaching cuando siento que no puedo alcanzar un logro o una meta, me ha empujado a lograr lo que hoy tengo y me ha dado fuerzas para continuar a diario.

Me gustaría seguir a una tía por parte de mi mamá, ella es una mujer empoderada, firme, tenaz, ella ha sido mi modelo a seguir desde que tengo uso de razón. Me ha mostrado que el mundo es pequeño para lo que se puede lograr, que debemos devorarnos los libros para poder conocer el espacio, el mundo y el entorno, así que quisiera ser algún día lo que ella ha sido.

Otro referente para mí es Steve Jobs, siempre he querido seguir su línea como emprendedor.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si pensé en tirar la toalla muchas veces, pero mi esposo siempre ha estado ahí para calmar esos momentos de frustración y me invita constantemente a mirar tranquilamente hacia adelante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Actualmente hago parte de la comunidad de la cámara del futuro de la ANDI.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que transciende y desde ya está proyectando para que los jóvenes creen más formas para producir energía.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo como una abanderada de la economía circular y a mi empresa la veo posicionada apoyando nuevas ideas y emprendimientos, todo esto a favor del medio ambiente, que finalmente es lo que vamos a dejarle a las generaciones que vienen detrás.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El papel más importante, gracias a ellos y a una amiga personal siempre he logrado salir adelante. A veces es bueno tener una red de apoyo que le haga caer en cuenta a uno lo que no se logra ver por las adversidades.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Ya lo logré, pero aún falta mucho por recorrer. Sin duda apoyo a todas las empresas que estén en el mismo camino, la experiencia siempre será un buen camino para un futuro emprendedor.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo juega un papel demasiado importante, creen 100 % en mí y hemos creado un ambiente familiar sano dentro de la empresa. Son soñadores, jóvenes y visionarios que ayudan a ser realidad este sueño, son el pilar fundamental de la empresa.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es la energía y la motivación con la que inicio y logro las cosas. Ver soluciones y mejoras en todo lo que hacemos desde lo positivo, siempre va a ser diferenciador.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

La mayor lección es que si trabajamos y le metemos energía positiva a lo que hacemos, todo se puede lograr y más cuando se va detrás de un bien social, donde la igualdad es el objetivo principal.

