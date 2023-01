Glovo tiene que despedir a 250 empleados porque la gente no pide tantos domicilios

Mensajeros de la aplicación de reparto española Glovo. Foto: Bloomberg - angel garcia

¿Cómo funcionan estas nuevas compañías con base tecnológica que se han vuelto tan famosas en los últimos 15 años? Crecimientos rápidos basados en el ilimitado alcance de la tecnología donde no hay fronteras físicas, aumento acelerado de usuarios -más que cualquier empresa acostumbrada a funcionar con ayuda de la tecnología, pero no con ella como base-, fondos de riesgo apostando por ellas con programas rápidos de aceleración y mucho dinero en la caja; con todo esto, una expresión frecuente en este ecosistema de emprendedores: “Quemar dinero”, que no es nada distinto a usar los recursos que entran de alguna ronda de inversión en salidas digitales (marketing, promociones de producto, acuerdos con proveedores, bajonazos de precios, etc) que les permitan crecer sus bases de usuarios y, con ello, demostrar que son empresas cada vez más grandes y que generan impactos enormes. Y así se han construido muchas, varias de ellas valoradas incluso en más de US$ 1.000 millones catalogadas como “unicornios”.

Por eso resultan tan llamativas las declaraciones de líderes como Oscar Pierre, CEO de Glovo, una de las gigantes de los domicilios (así como un Rappi), quien envió una carta a todos sus empleados este 30 de enero de 2023: “Hoy, tengo noticias difíciles para compartir. Estamos reduciendo el tamaño de nuestro equipo en un 6,5% y tenemos que despedirnos de aproximadamente 250 de nuestros talentosos colegas. El equipo directivo y yo lamentamos profundamente que esto sea necesario y asumimos toda la responsabilidad por las decisiones que nos llevaron hasta aquí”.

Y, según Pierre, ¿por qué tuvieron que tomar esta decisión? “Desde que comenzamos en 2015, Glovo ha experimentado un crecimiento anual de tres o dos dígitos. Cuando creces tan rápido, es necesario escalar el equipo lo más rápido posible para hacer frente a la situación. Y aunque siempre hemos sido austeros en nuestros gastos y en la forma en que administramos nuestros costos operativos, nuestro rápido crecimiento en consecuencia creó ineficiencias en nuestras operaciones”. Ahí está la respuesta: “ineficiencias”.

La compañía opera en 25 países y cuenta con más de 3000 empleados (si hacemos la relación y se tiene en cuenta que 250 trabajadores corresponde al 6,5% de la plantilla), la decisión afectará directamente a los que laboran en España. “Durante cada uno de los tres primeros trimestres de 2022, superamos nuestros principales objetivos de crecimiento. Estos resultados nos hicieron optimistas sobre nuestras previsiones para 2023. Sin embargo, en octubre, comenzamos a ver una desaceleración en nuestras tasas de crecimiento anual principales. Los resultados publicados recientemente de otras empresas de entrega también muestran una desaceleración de la demanda en el cuarto trimestre, lo que confirma que los factores externos están afectando el desempeño de la industria. La situación macroeconómica actual, con tasas de interés e inflación en aumento, reduce el poder adquisitivo de los consumidores y algunos optan por ordenar con menos frecuencia. Aunque todavía esperamos un fuerte crecimiento de dos dígitos para 2023, hemos tenido que ajustar nuestro pronóstico para reflejar esta nueva realidad. Con tanta incertidumbre económica en el futuro a corto plazo, será aún más importante mantener nuestros costos bajos y optimizar nuestro negocio”, escribió el líder de Glovo en la comunicación.

Glovo se suma a otra compañía que ya venían despidiendo empleados. De acuerdo con la BBC, tan solo en Brasil, “se encuentran Facily, Kavak, Vtex, Favo, QuintoAndar, Loft, Olist, Mercado Bitcoin, Zak, Bitso, TGroup, Sami y Sanar” entre las que lo han hecho, no solo por decenas, sino algunas por cientos, contaron. A mediados de junio del 2022, aquí en El Espectador, detallamos más de 17.000 despidos de este tipo de empresas. “De hecho, el portal Layoffs ha podido documentar más de 127.000 despidos en “startups” a nivel mundial desde noviembre de 2020. Las startups están sintiendo los efectos de los cambios de la economía mundial en la pospandemia: las presiones inflacionarias que surgieron durante la reactivación ha provocado un alza de las tasas de interés de los bancos centrales del mundo, incluyendo la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos”, escribimos en ese momento.

Y hace tan solo cuatro días “el gigante alemán del software SAP anunció que eliminará 3.000 puestos de trabajo este año, una medida similar a la adoptada por varias empresas tecnológicas, que recientemente anunciaron recortes de plantilla”, contó la agencia AFP. Y, agregaron: “Antes que SAP, otros gigantes de la tecnología como Meta, Amazon, Google, IBM y Microsoft ya anunciaron recortes de personal”.

El escenario, como ya lo han leído todos los expertos en economía, tiene a la inflación como una de las variables más difíciles de manejar, sumando las altas tasas de interés en tiempos en donde el crecimiento económico, por lo menos en Colombia, no se proyecta ni en el 1% para el 2023. “Ser despedido y pasar por el proceso como organización es traumático para todos. Y como equipo, necesitaremos tiempo para procesarlo todo. Y aunque sé que esta es la decisión correcta para el futuro de Glovo, es emocionalmente perturbador para todos nosotros, especialmente para los afectados. A algunos de ellos los conozco muy bien y con los que comparto grandes recuerdos, y es triste que no podamos seguir construyendo Glovo juntos”, apuntó en su carta Pierre, CEO de Glovo, quien recalcó que “confía en que eventualmente saldremos de esto como un equipo más ágil y dinámico. Esta decisión dejará a Glovo en un lugar mejor”.

