La pareja que emprendió en Colombia con tanques de flotación

Rafael Saavedra y Carolina Santos emprendieron con Gravedad Cero. Foto: Cortesía

Hace unos años, en uno de esos viajes periodísticos, fuimos hasta Israel para conocer su modelo de emprendimiento. Muchas ideas nuevas, muchas historias por contar. Y allí, como uno de sus atractivos turísticos, aparecía en la agencia una tarde en el mar muerto, el mar en donde una vez se entra, se flota. Sí, tanto que los guías turísticos le pasaban a los viajeros de traje de baño un periódico para leer mientras el cuerpo flota. Y así nos imaginamos esta historia de emprendimiento cuando nos la contaron.

Pedimos más información: “Gravedad Cero trajo al país los primeros tanques de flotación y aislamiento sensorial; de hecho, actualmente son los únicos que los están fabricando para centros de medicina funcional, medicina alternativa y de fisioterapia, además de otros espacios de recreación, retiros espirituales y bienestar. Por medio de su terapia de flotación logramos una desconexión emocional que le permite a las personas reducir sus niveles de estrés, aliviar el dolor, bajar la inflamación, mejorar la calidad del sueño y acelerar la recuperación muscular”.

La idea de negocio, cuenta Rafael Saavedra y Carolina Santos, “surgió en 2015 en un apartamento arrendado, atendiendo un cliente mensual en sillas plásticas con un tanque de flotación importado. Hoy, luego de 8 años de trabajo, Gravedad Cero a atendido a más de 30 mil personas. Este año proyecta facturar 2.000 millones de pesos, empezar a exportar y ofrecer servicios de franquicia, además espera incursionar en el sector corporativo como herramienta de manejo del estrés y de las enfermedades derivadas de esta condición”. La historia, contada por sus protagonistas, aparece aquí en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tienen? ¿Qué estudiaron?

Soy Rafael Saavedra, tengo 35 años y estudié Ingeniería Civil. Mi esposa, Carolina Santos, tiene 31 años y es Administradora de Empresas.

2. ¿Cuál fue su idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que crearon?

Gravedad Cero nació en 2015 con el propósito de llevar a las personas a estados de conciencia superior y alivio del estrés mediante la flotación en tanques de aislamiento sensorial, así como a estados de creatividad aumentada y recuperación física. Comenzamos importando un tanque de flotación de Estados Unidos y atendiendo a conocidos y familiares en un apartamento, con la meta de llevar la terapia de flotación a la mayor cantidad de personas posibles debido a sus numerosos beneficios. Cuando la mente y el cuerpo están en un espacio donde no hay distracciones, la mente y el cuerpo activan un potencial espectacular, se activan zonas del cerebro que no funcionan normalmente y el cuerpo se armoniza y regenera.

3. ¿Cómo lograron hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Nos enteramos de los tanques de flotación a través de internet como la mejor herramienta para la recuperación y desempeño del cuerpo y la mente humana, pero esta terapia no existía en Colombia o Suramérica. Como deportistas aficionados nos interesaba llegar a estados de alta concentración, en mi caso particular -Rafael-, me sirvió también para recuperarme de un periodo de enfermedad tumoral en el cerebro. Viajamos a Estados Unidos a probarlos y nos enamoramos de esta tecnología y solución. Entramos en estados de conciencia que nunca habíamos experimentado y sentimos que todo el mundo debería tener un tanque de flotación en casa.

4. ¿De dónde sacaron la plata para ponerla a andar y cómo la pagaron?

Recién graduados logramos ahorrar un dinero trabajando como profesionales, yo como ingeniero y mi esposa, Carolina, como administradora. En colaboración con otro socio, amigo y compañero de equipo, logramos importar de Estados Unidos un tanque de flotación de segunda y arrendar un apartamento en Niza con el que arrancamos esta aventura.

5. ¿Qué están logrando con su emprendimiento? ¿Qué están cambiando con su idea?

Hoy en día vivimos en altos estados de fatiga mental, física y desconexión emocional, pero la gente no tiene el tiempo, los medios o los maestros para lidiar con este entorno. Gravedad Cero les ayuda a superar estos estados de sufrimiento, enfermedad y desbalance a diario a decenas de personas. También, estamos apoyando a centros de medicina que utilizan la flotación como complemento de tratamientos médicos para diversas enfermedades como el estrés crónico, la depresión, hernias discales, fibromialgia, artritis, artrosis, lesiones físicas y cáncer, entre otras.

6. ¿Son felices?

Absolutamente. Agradecemos cada vez que una persona nos visita y sale mejor de lo que llegó. Ayudamos a sanar tal como quisiéramos que nos hubieran ayudado cuando lo necesitamos. Hoy prestamos un servicio de sanación y bienestar que es muy gratificante que, en otras palabras, nos genera felicidad total.

7. ¿Venderían su emprendimiento, su empresa?

No del todo. Queremos participar en la expansión de la flotación a todo Latam. Nos encanta lo que hacemos, sin embargo, hoy en día también vendemos el conocimiento y las herramientas para que otros puedan llevarlo a cabo y aplicarlo.

8. ¿Qué tan duro fue para ustedes emprender?

Bastante duro. Es difícil recibir un apoyo por parte del Gobierno para poder emprender. Trabajamos varios años sin descanso de domingo a domingo hasta el punto de enfermarnos muchas veces. Adicional, recibir recursos de los bancos por medio de créditos es complicado cuando uno está empezando. Hoy, al ver el resultado de Gravedad Cero, sentimos que todo el esfuerzo ha valido la pena.

9. ¿Cumplieron su sueño? ¿Qué les hace falta?

Todos los días cumplimos nuestro sueño y queremos llevarlo tan lejos como podamos. Nuestro deseo es llevarle la flotación a la mayor cantidad de personas que podamos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Instalar tanques de flotación en las empresas para poder mitigar los efectos del estrés crónico generado en los entornos laborales junto con programas personales y grupales. Asimismo, proyectamos abrir otras sedes en Bogotá, en Colombia y en Latam. Finalmente, planeamos exportar los tanques de flotación y los servicios de asesoría y franquicias.

11. ¿Su emprendimiento es escalable?

Sí, así es. Por ejemplo, iniciamos ofreciendo una solución a personas naturales, luego escalamos para impactar a clientes corporativos como centros de medicina funcional, medicina alternativa y de fisioterapia, además de otros espacios de recreación, retiros espirituales y bienestar laboral. En el corto plazo, como se dijo anteriormente, comenzaremos a exportar y nuestra idea también es abrir franquicias.

12. Para crecer, ¿recibirían inversión de un desconocido? ¿Le cederían parte de su empresa?

Consideraríamos hacerlo con un inversionista que se alinee a nuestra visión y misión. También, consideraríamos hacer un proyecto aparte o con un enfoque diferente, basado en el uso de los tanques de flotación.

13. ¿Qué no volverían a hacer?

Contratar personas sin experiencia y trabajar con amigos.

14. ¿Quién los inspiró? ¿A quién les gustaría seguir?

Todos los días nos inspiran todas las personas que conocemos en Gravedad Cero con sus diferentes historias de vida. Hay algo que aprender de cada persona y proyecto.

15. ¿Fracasaron en algún momento? ¿Pensaron en tirar la toalla?

Sí, especialmente cuando me enfermé -Rafael- debido a las largas jornadas de trabajo, aunque esta situación llevó a un gran aprendizaje. Todos los días tenemos fracasos y aciertos, y el pensamiento de tirar la toalla es muy recurrente cuando queremos emprender. Hay días de extrema felicidad y otros de extrema frustración. No es nada fácil, es una montaña rusa, pero estamos enamorados de lo que hacemos.

16. ¿Hacen parte de algún tipo de comunidad que les ayuda en este camino de emprender?

La Cámara de Comercio de Bogotá nos ha aportado mucho con su programa Bogotá Emprende.

17. ¿Lo que están haciendo trasciende? ¿Podrán impactar a nuevas generaciones?

Por supuesto, estamos en una era nueva del desempeño humano en todos los niveles y los tanques de flotación y Gravedad Cero aportan a este nuevo sentir del ser humano. Además, esta terapia ayuda a mitigar los efectos nocivos del avance en la virtualidad y de las exigencias del mundo moderno, ya que brinda un espacio para volver a centrarse y a conectarse con uno mismo. Siempre es bueno tocar base internamente.

18. ¿Cómo se ven en 10 años y cómo ven a futuro su emprendimiento, su empresa?

En 10 años esperamos estar impactando la vida de millones de personas de forma positiva con Gravedad Cero, con proyectos y empresas aliadas. Vemos a este emprendimiento siendo reconocido como una empresa líder del bienestar y el talento humano en América Latina.

19. ¿Qué papel han jugado sus familias y amigos?

El apoyo es muy importante. Irónicamente muchas veces las personas más cercanas son las que más dudan de uno, pero aun con o sin dudas nos han apoyado en lo que hacemos. Es bonito poder demostrarles a las personas cercanas que se puede tener una idea innovadora y sacarla adelante, transformar la forma de pensar de miles que le temen a la incertidumbre.

20. Ustedes lo lograron. ¿Ayudarían a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, por supuesto, creemos que tenemos una historia bonita e inspiradora que contar y nos gustaría ver a la gente progresar en lo que ama y le apasiona hacer.

21. ¿Qué papel jugó su equipo? ¿Quién es?

Nuestro exsocio y amigo durante los primeros años fue esencial debido a que teníamos la fascinación por la flotación. Hoy con mi esposa y junto a todo el equipo de colaboradores que tenemos, trabajamos hombro a hombro con el objetivo de sacar este proyecto y sueño adelante, para que llegue a todos los rincones del país y Latam.

22. ¿Cuál es su sello personal? ¿Qué los diferencia del resto?

En el momento estamos abriendo una industria nueva en el país, estamos punteando en esta industria de la flotación y educando a la gente. Abrimos el primer Centro de Flotación en Colombia y fabricamos nuestras propias herramientas para poder expandirnos.

23. ¿Qué han aprendido de todo esto?

Si tenemos una firme convicción, si hay algo en lo que creemos y podemos alinear lo que sentimos, lo que pensamos y cómo actuamos, ese es el camino. Si sabemos que eso va a transformar la vida de las personas y que le hacemos un bien a la sociedad, ese es el camino. Muchas veces la intuición es mucho más de fiar que la razón y hay que aprender a seguirla.

