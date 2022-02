Con software están cambiando el negocio de las pequeñas constructoras de Colombia

Mads Schmidt Petersen y Jose Alberto Gonzalez Rouille son los emprendedores detrás de Hippo.Build. Foto: Cortesía Hippo.Build

¿Qué es Hippo.Build? “Es una startup colombiana decidida a ayudar a las pequeñas y medianas empresas constructoras a través de la tecnología. A través de nuestra solución, las Pymes constructoras tendrán el mismo nivel de tecnología que las más grandes empresas de construcción a nivel global”, dicen los creadores de esta compañía que, con base tecnológica, está atendiendo uno de los sectores que más mueve la economía en Colombia. Y, justo ahora, acaban de ser noticia: “Nuestra empresa con sede en Bogotá recibirá una inversión de 500 mil dólares para seguir construyendo nuestra solución de software de gestión de la construcción asequible para las constructoras y contratistas Pymes”, agregan.

Ellos son Mads Schmidt Petersen (CEO) y Jose Alberto Gonzalez Rouille (CTO) quienes con su empresa entraron a formar parte de la aceleradora Y Combinator y que es catalogada como “la fábrica de unicornios de Silicon Valley”. Por eso los invitamos a 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí están las respuestas.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Mads Schmidt Petersen (MSP): Tengo 31 años y estudié Negocios Internacionales.

Jose Alberto Gonzalez Rouille (JAG): Tengo 38 años y estudié Ingeniería de Software.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

MSP: Inicialmente quería ayudar a la gente a obtener mejores soluciones hipotecarias, pero después de 6 meses de investigación empecé a estar más alineado con las empresas de construcción. Tengo mucha familia en el sector, así que invertí más tiempo con ellos para entender sus problemas. Y me di cuenta que las pequeñas y medianas empresas de la construcción están siendo intimidadas y aprovechadas por todo el mundo. Los bancos, los proveedores, las compañías de seguros, etc. Es difícil ser una empresa de construcción y yo quería cambiar eso. Se me hizo evidente que el problema principal es la falta de infraestructura informática.

JAG: Mads me contó de esta necesidad desatendida, en ese momento ambos estábamos trabajando en diferentes proyectos. Analicé la información que había recopilado y, después de hacer mi investigación, reconocí una gran oportunidad, así que dejé todo a un lado y comenzamos este proyecto juntos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

MSP: Después de probar diferentes ideas, Alberto y yo decidimos ir por un tipo de software llamado Middleware, que básicamente conecta todas las diferentes herramientas que una empresa puede utilizar. Empezamos con diferentes productos más pequeños diseñados solo para conectar una herramienta al mismo tiempo, pero ahora estamos conectando, (o trabajando en) conectar varias herramientas al mismo tiempo.

JAG: Ha sido una carrera contra el tiempo: cuando empezamos, éramos solo nosotros dos, pronto comenzamos a desarrollar un prototipo para probar si nuestra idea tendría tracción. Descubrimos que algunas de nuestras herramientas en este prototipo eran más populares que otras, por lo que enfocamos nuestros esfuerzos en las que tienen más tracción. Al mismo tiempo conocimos a otras personas que creyeron en nuestro proyecto y también recibimos el apoyo de uno de los fondos de inversión más importantes de Silicon Valley, todo lo cual ha impulsado el proyecto hasta el punto en que nos encontramos.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

MSP: Tuvimos la suerte de convencer a un par de inversores muy exitosos a que pusieran el primer cheque en nuestra empresa, Andres y Daniel Bilbao. Yo había llegado al límite de mi tarjeta de crédito, así que la inversión llegó en el momento oportuno.

JAG: Destacados emprendedores del ecosistema nos escucharon desde el primer momento, apostaron por nuestro proyecto desde el principio.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

MSP: Esperamos igualar el terreno de juego en el espacio de la construcción. Tenemos dos objetivos muy ambiciosos en nuestro plan a 10 años:

Dejar que las empresas de construcción obtengan de 3 a 5 veces más beneficios en 10 años que en la actualidad.

Reducir las emisiones globales de CO2 en un 1%.

JAG: Ayudar a las medianas y pequeñas constructoras a ser más eficientes con sus procesos y entender en tiempo real lo que está pasando con sus proyectos, en consecuencia, tienen un margen de ganancias más significativo.

6. ¿Soy feliz?

MSP: Soy muy feliz, aunque es duro, y tengo que sacrificar cosas en mi vida privada (como dormir).

JAG: Estoy emocionado, mi vida tiene un propósito: guiar a mi equipo para que podamos ayudar a las empresas constructoras.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

MSP: Lo dudo, solo si al venderlo logramos los 2 objetivos anteriores.

JAG: Tal vez en un futuro lejano, una vez que logremos ayudar a la mayor cantidad de empresas.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

MSP: Sigue siendo difícil. Es un producto difícil de explicar. Es difícil convencer a la gente de que esto es un problema, porque la mayoría de la gente no conoce la vida de una pequeña y mediana empresa de construcción.

JAG: Es difícil, emprender siempre requiere mucha disciplina, dedicación y sobre todo tiempo.

Una historia de emprendimiento que emociona: Los jóvenes que crearon una marca de snacks premium y ya venden en siete países

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

MSP: Todavía estamos trabajando en ello. Estamos en el principio de la aventura, ¡y aún nos queda mucho camino por recorrer!

JAG: En el proceso de cumplirlo, he tenido la suerte de encontrar un equipo fantástico. Estaremos iterando muchas veces, tantas veces como sea necesario, para ayudar a nuestros usuarios de manera efectiva.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

MSP: Seguiremos construyendo mejores productos para las pequeñas y medianas empresas de la construcción, seguiremos trabajando estrechamente con nuestros usuarios para entender realmente qué problemas tienen cada día. Seguiremos integrando cada vez más las herramientas que utilizan, ya sea para la contabilidad, el diseño, las compras o la gestión de proyectos. Y tenemos que seguir creciendo. Nuestro producto es tan barato que necesitamos crecer para poder recaudar dinero, así que es un doble enfoque, mejorar el producto y crecer.

JAG: Mejorar nuestro ERP para que este sea el lugar donde nuestros clientes encuentren toda la información que necesitan.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

MSP: Mucho, tenemos empresas que han firmado en Estados Unidos, en Asia, en Europa y, por supuesto, en Colombia y Latam.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

MSP: Ya hemos obtenido capital de “extraños”, y seguiremos haciéndolo hasta que tengamos un flujo de caja suficiente para no necesitar más capital externo, o hasta que obtengamos capital utilizando otros mecanismos en lugar de vender acciones.

Una historia que le puede interesar: Él creó un marketplace de experiencias náuticas y alquiler de embarcaciones

13. ¿Qué no volvería a hacer?

MSP: Al principio escuchaba demasiado la opinión de otras personas, debería haberme centrado en lo que sabía que era cierto y haber escuchado a las empresas de mi mercado objetivo.

JAG: Ningún remordimiento me viene a la mente hasta ahora. Anteriormente he emprendido y he ayudado a otros emprendedores en el pasado, todo esto me ha dejado mucho aprendizaje.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

MSP: Hay muchas personas que me inspiran, pero no creo que intente seguirlas o imitarlas. Si siempre miras a otras personas te olvidas de mirarte a ti mismo. Yo soy yo, tú eres tú, y la forma de llegar más lejos es mirarme a mí mismo y ver qué puedo hacer mejor, en qué puedo mejorar, y trabajar en ello.

JAG: Admiro las cualidades de muchos emprendedores, personas que ven oportunidades en lugares que no parecen obvios. Me gusta entender lo que hacen para saber como puedo mejorar. Si me piden que menciona a una persona, diré Elon Musk.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

MSP: No, soy una persona muy decidida. Cuando tenía 20 años, me fui solo a Siberia para sobrevivir en la naturaleza. Y si me hubiera “rendido” entonces, cuando las cosas se pusieron difíciles, no estaría aquí hoy. Así que no, no he pensado en rendirme. Pero eso no significa que me obstine en hacer lo mismo una y otra vez. Hay que mirar y escuchar, adaptarse, cambiar y seguir avanzando.

JAG: He fallado muchas veces en el pasado, pero tirar la toalla nunca ha sido una opción. Cada fracaso ha sido un aprendizaje.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

MSP: Hace unos años dirigí el Founder Institute Program que traduce a “El Programa del Instituto de Fundadores” aquí en Colombia, y mis amigos de allí siguen siendo personas a las que pido ayuda y apoyo. Por suerte nuestros primeros inversores son muy útiles y nos apoyan, y ahora formamos parte de Y Combinator, que es una comunidad muy solidaria.

JAG: YCombinator nos está apoyando y su ayuda es invaluable. Siento que tenemos una ventaja injusta.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

MSP: Eso esperamos. Creemos que lo que estamos construyendo tendrá un efecto dominó. Dejamos que las empresas más pequeñas compitan en igualdad de condiciones con las más grandes. Estas empresas más pequeñas serán más eficientes, ganarán más dinero, lo que les permitirá crecer, lo que significa que se completarán más proyectos, se empleará a más gente, etc.

JAG: Esperamos que las herramientas y servicios que brindamos a las medianas y pequeñas empresas constructoras les permitan ser más competitivas. En consecuencia, pueden enfocarse en mejorar sus procesos e innovar.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

MSP: Queremos que un millón de empresas utilicen nuestro software dentro de 10 años y esperamos ofrecer más servicios que un simple software. A menudo sueño con que nos convirtamos en el software operativo del sector de la construcción.

JAG: Nuestra plataforma es conocida y utilizada por la mayoría de las empresas constructoras en todo el mundo. Tendremos una plataforma colaborativa que supla cualquier necesidad del constructor.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

MSP: Mi esposa es absolutamente increíble. No podría hacer nada de esto sin ella. Ella está levantando una carga aún más grande que yo, no sólo es mi roca y apoyo, sino que está criando a 2 niños increíbles en nuestra casa.

JAG: Mi familia siempre ha creído en mí y me han brindado todo el apoyo que he necesitado durante este camino.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

MSP: Devolver la ayuda es importante para mí. He fracasado muchas veces anteriormente, así que cuando me mudé a Colombia, quise ayudar a otros empresarios a evitar los errores que yo cometí. Por eso ayudé a relanzar el Instituto de Fundadores en Colombia. En este programa lanzamos alrededor de 50 nuevas startups en Colombia.

JAG: Me apasiona conocer a otros emprendedores al inicio de sus emprendimientos, los escucharía y los ayudaría con mis recursos para que puedan tomar caminos más productivos.

Esta historia le puede gustar: Una mujer que creó su emprendimiento de ‘lettering’ y lo está democratizando

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

MSP: Mi equipo es increíble. Tengo a Alberto, mi cofundador, que es un compañero estupendo, ¡y un ingeniero muy teso! Y estamos de acuerdo en todo. Queremos construir la misma empresa, producto y cultura. Y hemos creado un sólido equipo de ingenieros y personal de ventas que ahora cuenta con 15 personas en total.

JAG: Mi socio y cofundador Mads, sin él esta misión sería imposible, él se mueve muy bien en el mundo de los negocios y cuenta con excelentes conexiones.

Mi equipo de ingenieros tiene una vasta experiencia y hacen una sinergia increíble. El equipo de ventas sabe que son excelentes transmitiendo nuestro objetivo a nuestros clientes potenciales. Estoy muy orgulloso de haber contribuido a formar un excelente equipo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

MSP: Creo que lo que la gente no se da cuenta cuando me conoce es que soy muy raro. Muy extraño de hecho. Pienso de forma diferente y me gusta ser diferente. Pero una cualidad que me sirve es que nunca me rindo.

JAG: Mi sello es la perseverancia, la humildad para aprender y el trabajo duro. Me esfuerzo en todo lo que hago para lograr mis objetivos. A veces el camino me lleva a un lugar que no esperaba y siempre es un aprendizaje. No soy una persona social, es más, soy algo introvertido; sin embargo mi equipo sabe que siempre cuenta conmigo. Los escucho y los guío. Con nuestros usuarios, trato de hacer lo mismo. Veo otros puntos de vista como una oportunidad para aprender.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

MSP: Siento que cada día aprendo algo nuevo. Pero la habilidad que más he desarrollado es la de escuchar y comprender realmente, oír lo que dicen tus usuarios, entender cuál es la causa del dolor que comunican. Esto es difícil. Es una habilidad importante.

JAG: Ha sido una suma de aprendizajes. Puedo destacar que he aprendido a escuchar a mis usuarios y ponerme en su lugar. Creo que esto es clave para poder ayudarlos.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com).