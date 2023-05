Joyería de autor conceptual inspirada en la flora y fauna del Huila

Ellas es Giselle Cristina Mosquera, la emprendedora detrás de Gigi accesorios. Foto: Cortesía

“Con mi marca estoy trabajando en sumar productividad en el sector joyero de mi ciudad, Neiva, a través de una joyería conceptual de autor dejando en evidencia la flora y la fauna del departamento. Trabajo en incentivar la producción de diseños inspirados en nuestra cultura, y generar más trabajo en el sector con personas que laboran a mano”, estás son las palabras Giselle Cristina Mosquera a propósito de su idea de negocio. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y así narró cómo ha sido emprender en Colombia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

51 años, Publicidad y Comercialización con especialización en Medios, estudios en Arte, Idiomas y Joyería.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea nació en el año 2006 mientras compraba piedras preciosas y semipreciosas en el centro joyero en Lima, Perú, donde aprendí técnicas de joyería ancestrales. Cuando regresé a vivir a Neiva, tuve claro que quería crear mi marca personal, donde pudiera compartir mis diseños nacidos de mis pinturas, que vienen de un proceso investigativo y creativo.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Gracias a la confianza de creer en mis sueños, y por el ánimo constante de mis padres que apoyaban mis locas ideas, sin ellos no estaría contando esta historia.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La inversión económica de mi emprendimiento ha sido paso a paso. Empecé con $100.000 y cuando tenía una venta, volvía y compraba insumos, esa fue la dinámica cuando estaba en la informalidad. Al formalizar la marca empecé a trabajar con la banca que ha sido un apoyo importante, para que el emprendimiento crezca.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy trabajando en sumar productividad en el sector joyero de mi ciudad, Neiva, a través de una joyería conceptual de autor dejando en evidencia la flora y la fauna del departamento. Con mi idea trabajo en incentivar la producción de diseños de nuestra cultura, y generar trabajo de personas que laboramos a mano.

6. ¿Soy feliz?

Pregunta profunda como el mar. La felicidad para mí es un estado mental de tranquilidad. Responder este cuestionario me ha recordado lo que es la tranquilidad de trabajar con las manos.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Mi emprendimiento ha sido mi proyecto de vida, no está en venta.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

La fluidez ha estado presente en mi emprendimiento, este ha sido a pasos lentos, todo se ha dado de manera natural. Se han presentado dificultades, pero igualmente se han ido dando soluciones para salir de ellas.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Mi sueño lo estoy viviendo diario, mujeres del Huila, de mi país y fuera de Colombia llevan con orgullo las flores y los animales que nos vieron nacer. Estoy agradecida, soy un ser afortunado de que aprecien mi oficio.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estoy en el programa “Huila Empresarial” / “Acelera” un programa de la gobernación del Huila y la cámara de comercio de la ciudad, donde he recordado lo importante que es actualizar mi emprendimiento, así que viene trabajo investigativo, empresarial, trabajo de prototipado, trabajo artístico y trabajo digital.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Definitivamente es un modelo de negocio escalable. En la actualidad estamos apostando por un modelo de joyería ética sustentable con el medio ambiente.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

El arte de la conversación es pilar en mi marca, mi taller es la casa de ustedes, siempre serán bienvenidos. Recibir inversión de desconocidos no está en el ADN de nuestra marca.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Emprender tarde en la vida.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró mi abuela Evita con su taller de modas y vestidos tradicionales del folclor huilense, también mi amado y extraordinario padre, que con su corazón bondadoso a través de la maestranza tocó vidas, mi abuela Evelia, empresaria de panadería y por último, mi madre con su mirada visionaria.

Siempre sigo a mi corazón. Admiro marcas joyeras colombianas como Mercedes Salazar y Pájaro Limón que le han apostado al diseño colombiano.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Mi naturaleza es optimista, me agrada observar lo mejor de las personas y las situaciones. Cuando los resultados son adversos paso página y empiezo con toda de nuevo y con la esperanza de vestido para no desfallecer.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

FAIRMINED es una comunidad que me ha mostrado un camino que desconocía y que me concientizó de la responsabilidad de mi emprendimiento con el entorno. Igualmente me brindó la oportunidad de apoyar a la comunidad minera de pequeña escala del sur de mi Huila, específicamente de Iquira.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Trabajo para que así sea, mi región tiene mineros de pequeña escala, joyeros, y mano de obra exquisita, es un placer compartir sueños con estas personas. Ya el tiempo dirá a cuantos corazones impactó mi oficio.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo sentada calando, soldando, pintando con música de fondo. Mi emprendimiento lo veo liderado por mentes jóvenes, y con colaboradores estudiantes de carreras artísticas de mi amada Neiva.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

He sido afortunada en este camino. Mi familia con su sincero amor sembró lo que hoy con gratitud estoy recogiendo. Los amigos con sus palabras de cariño han sido el rocío para las flores de mi joyería.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí ayudaría a otros emprendedores, compartiendo mis experiencias, aquí estoy siempre para guiar el camino.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

He tenido oportunidad de compartir con personas que han sumado a mi emprendimiento, su papel ha sido crucial porque son personas que te dejan ideas valiosas. Luego de la pandemia somos dos colaboradores y su servidora que con pasión seguimos trabajando por la región.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello son las flores de mi Huila y su fauna, llevar sus riquezas a todas partes de Colombia.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que la vida hay que vivirla plenamente y agradecerla con sus mareas altas y bajas. Que al soñar y trabajar a diario por mi emprendimiento he logrado transformar de forma positiva vidas.

