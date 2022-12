La artista plástica que plasma ideas y sentimientos a través de sus manos

Ella es Denise Buraye, la emprendedora detrás de Cosecha de Corazones. Foto: Cortesía

“Tengo una corazonada que todo está bien. En Cosecha de Corazones, sabemos que todo está bien, pero también sabemos que a veces necesitamos algo que nos recuerde las cosas buenas de la vida. Nuestros corazones son diseños únicos que se pueden colgar, abrazar, mirar, llevar y escuchar con el propósito de acompañar nuestro camino”, así empieza el recorrido por su idea de negocio Denise Buraye, la artista que creó un emprendimiento donde el corazón se convierte en un vehículo de expresión para sus clientes. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y a continuación aparece su historia en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 57 años, estudié artes plásticas con una especialización en Pintura.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que cree?

Cosecha de Corazones nace en el 2015, después de hacer una inmersión en un taller sobre propósito y sentido de vida. Mi búsqueda era un cambio con respecto a la manera de proponer mis proyectos artísticos. Llegué a este taller de propósito luego de presentar un proyecto artístico en un premio muy importante en Colombia llamado: Luis Caballero, en donde toda esta energía artística de creación me dejó con preguntas sobre cómo continuar con mi trabajo artístico de una manera mas dinámica.

En mi propósito se destacaba que: “Yo escuchaba los corazones de las personas”. Desde este momento los corazones comenzaron a estar presentes. Particularmente no era un tema relevante, sin embargo empezaron a aparecer y ser parte de mi vida y mis conversaciones diarias. Así que aquí surgió la pregunta de cómo podía yo integrar este concepto nuevo que apareció en este taller sobre mi propósito de vida, a mi forma de trabajo y en general a todo lo que hacía.

Cuando surgió la idea de comenzar a hacer corazones, después de una conversación con una persona que me asesoraba, no veía que yo tuviera esta energía que se motivara con los corazones. Pero de la misma manera hubo algo que me atraía fuertemente y era, cómo había surgido el tema de proponer y hacer corazones sin que yo lo buscara. Había aparecido una idea tan ajena a lo que yo hacia que de alguna manera esto era lo que mas me atraía.

Comencé a escribir y pensar en corazones e inmediatamente me enfoqué en poder concretar las ideas que me aparecían sobre los corazones. Me llegaron varias ideas sobre el nombre del proyecto y después de seleccionar dos nombres, me quede con: Cosecha de Corazones.

Los primeros corazones que diseñé y creé fueron unos grandes cojines en forma de corazón en una tela satinada de colores brillantes, con una mirada hacia la cultura pop, ya que tenían fotos tomadas por mi e intervenidas en colores fuertes. Pensaba en estos corazones como puntos de referencia, diferentes, dentro del ambiente en donde iban a estar. Desde el comienzo fueron diseñados para que fueran acompañantes.

Luego diseñamos un candelabro en donde el corazón se reflejaba y su sombra magnificada se movía con la luz de las velas. Al mismo tiempo comencé a recoger piedras en forma de corazón y diseñamos una urna en vidrio en donde la piedra estaba puesta sobre un soporte suspendida, mostrando la importancia del corazón como pieza única.

3 ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Lo primero fue tener claridad de que quería hacer algo con este concepto que llegaba sobre: escuchar los corazones de las personas. Luego llegaron varias ideas para crear corazones, así que comencé a diseñar los corazones en tela para que fueran cojines, los corazones en metal para crear los candelabros y las urnas que tendrían suspendidas las piedras que encontraba en forma de corazón.

Hacer corazones no era algo que me llegaba fácil, ya que como fui profesora de pintura por muchos años, había temas como figuras muy simbólicas que me parecían muy literales y no confiaba en este tipo de lenguaje. Sin embargo, por casualidad, al llegar a un museo de arte contemporáneo y entrar a una gran pieza de arte, está se trataba de un globo inflable, en la cual uno entraba y se sentía como en una caverna, apareció la idea sin pensarlo de ¿qué tal si yo estuviera dentro de un de un corazón gigante? y si este corazón tuviera movimiento. Al visualizar esta posibilidad todo lo demás llegó rápido. El nombre Cosecha de Corazones y las ideas comenzaron a aparecer en torno a los corazones muy rápidamente.

Busqué personas que me ayudaran para cocer y otras que trabajaron estructuras en metal para que me acompañaran creando algunas ideas y así fue como apareció un arquitecto diseñador que se interesó en todo lo que yo proponía y fue interpretando mis ideas con respecto a los corazones.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Durante muchos años fui profesora de arte y gran parte de lo que ganaba lo usaba para cuidar a mi mamá. Cosecha de Corazones apareció paralelamente en la época en que mi mamá se enfermó y murió. Su muerte cambió mis ingresos, mientras ella se iba, yo estaba cerrando una puerta y de la misma forma ella, simbólicamente, me abría otra. Mi emprendimiento se convirtió en un homenaje a mi mamá.

También, una gran fuente de ingresos fue mi esposo, arquitecto, y el que me ha apoyado en todas mis creaciones.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento?¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Cosecha de Corazones es un proyecto que busca acompañar a las personas. El corazón es un objeto simbólico que acompaña.

Detrás de cada corazón hay una etiqueta, esta tiene escrita una frase que dice: “En tus manos tienes un corazón de nuestra marca. Cada uno está acompañado con esta tarjeta diseñada para que juegues y escribas algunas preguntas maravillosas que puedes hacerle al universo. Pregunta, crea y el Universo te responde.

Así que uno de los logros de este proyecto es estar cerca y acompañar a las personas que elijan adquirir un corazón, el mismo que se convierte en un instrumento de conversación y de alguna manera de “poder”, y este último es un “saber”, saber que todo tiene un sentido, que los corazones además de su significado más sencillo, son una fuente de creatividad y de conocimiento.

Cosecha de Corazones primero me cambió a mí, cambió todos mis paradigmas sobre lo que era correcto en el arte y en los objetos que guardamos y atesoramos, me hizo ver que “Todo es posible”. Más allá de que sea un objeto artístico es un objeto que acompaña.

6. ¿Soy feliz?

Si, algunos días más que otros. Más que feliz, lo que hago en mi vida, me crea expansión.

Cosecha de Corazones es un proyecto que me conecta con las personas y a las personas conmigo. Este proyecto hace que las personas además de comprar un corazón me cuenten sus historias y sientan que no están solas, esto me crea estados de alegría y satisfacción.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Si lo vendería. Comenzar un proyecto nuevo sería un reto, me encanta ver qué otras posibilidades nuevas aparecen, qué nuevas invenciones puedo crear.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

El desarrollo del proyecto fue y ha sido fácil en lo que se refiere a la creación. Un proyecto como Cosecha de Corazones puede ser sencillo y al mismo tiempo complejo. Explicarlo y que las personas lo entiendan en toda su dimensión es lo complejo, algunas veces más información crea confusión.

Así que todos los días hay caminos diferentes y puertas nuevas para mostrar esta increíble idea.

9. ¿Cumplí mi sueño?¿Qué me hace falta?

No se trata de sueños, ni en este proyecto ni en mi vida. Me encanta lo que hago y estoy segura que hay más por hacer y crear. Hay más posibilidades, más encuentros y más elecciones . Así que el hambre de hacer más proyectos no se acaba.

Uno de los objetivos que está siempre presente en la mira, es que el mundo se enamore de este proyecto. Es mostrarle al mundo que existe para que las personas sepan que está ubicado en un taller estudio en América del Sur, en Colombia, Bogotá, en una calle en Chapinero Alto y que este taller habla y piensa sobre la idea de vivir en mundos de corazones y de manera diferente.

Hace falte llegarle a mas personas, hace falta que la estrategia de envíos por fuera de Colombia, funcione.

Le puede interesar: La empresa que fabrica maquinaria basada en robótica industrial en Colombia

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Viene otro Proyecto en donde las personas creen y hagan sus propios proyectos. Estoy creando un proyecto sobre creatividad unido a Cosecha de Corazones.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, estoy en el proceso de crear un manual de procesos en cuanto a lo que se puede realizar y crear con respecto a Cosecha de Corazones en otros lugares.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Un desconocido, se convertirá en conocido. Si está dispuesto a alinearse en todo lo que es la visión de Cosecha de Corazones sería fantástico.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Soy una creativa. Amo vender cada corazón y dejarlo en cada casa, sin embargo, me encantaría encontrar personas que expresen y vendan mi proyecto igual que yo o mejor. Esto me daría más espacio para crear más.

Hay algunos procesos creativos en los que me he detenido innecesariamente por mucho tiempo.

14. ¿Quién me inspiró?¿A quién me gustaría seguir?

En Cosecha de Corazones específicamente no hubo una inspiración directa, fue más como un llamado.

He visto en mi vida artistas fantásticos y he estudiado a muchos otros desde siempre. He seguido pintores y artistas conceptuales donde al estudiarlos encuentro metodologías e ideas de ellos que me ayudan en mis procesos creativos.

Hay varios nombre que me llegan hoy como Willian Kentirdge, Yoshitomo Nara, Takashi Murakami. Pienso en Alexander Calder, Alberto Giacometti y al mismo tiempo pienso en artistas con ideas transversales como Sophie Calle o Jorge Macchi. En diseño he tendido dos grandes iconos como David Carson y Stefan Sagmeister.

Estoy en este momento en libros de Access Consciousness, en especial El Gozo de los Negocios. Me puedo quedar viendo un vendedor de frutas en Bogotá que organiza su puesto increíblemente o una pastelería o panadería de esquina.

Sigo a cantidades de personas, me encanta saber qué pasa en mi país y en otros en cuanto a lo que tiene que ver con creación, soy seguidora de los productos de Hermes y de su revistas. Netflix comenzó hace algunos años con una serie llamada Chefs Table, las historias y producción de esta serie me inspiran mucho.

15. ¿Fracasé en algún momento?¿Pensé en tirar la toalla?

Claro que sí sigo fracasando. Me divierto ya que sé que trae nuevas cosas. He trabajando varios talleres sobre el tema del fracaso, porque para lo que algunos llaman fracaso, para otros es oportunidad. Podemos hablar de un proceso de venta que no se dio, sin embargo, de aquí salió una relación para hacer una nueva propuesta o diseño que no estaba en mis ideas.

Con Cosecha de Corazones no pensé en tirar la toalla, ya que me da muchas posibilidades. Cosecha no está construido sobre la base de que wsto es definitivo y que si no es Cosecha no hago nada más. Estoy creando muchas propuestas en torno a este proyecto.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Facebook, sobre todo Instagram ha sido un lugar que se ha interesado y tiene una comunidad maravillosa de emprendedores.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende?¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Por supuesto que sí. Estoy creando un manual de formas de creación y de ideas que en algunos lugares ha fracasado y en otros son una inspiración. Alguien me dijo: yo pensaba que todo lo que se ha dicho sobre el corazón, ya estaba escrito y veo que no.

Las generaciones siguientes usarán ideas y formas de construcción para sus proyectos y estoy segura que si buscan en lo profundo de muchos proyectos crearán sus propias ideas. Cosecha de Corazones ya es inspiración

¿Cómo crear de una forma diferente?

Para crear hay que divertirse, jugar y ver esos lugares que no nos interesan solo por encontrar métodos opuestos a lo que usaríamos en nuestras creaciones, estas son algunas ideas que he estado desarrollando para pensar en creación.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo creando y llevando esta idea sobre los corazones a muchos lugares. 10 años es algo que no puedo visualizar con claridad y no me interesa, lo que si logro ver es una energía de delicia, que me hace sentir que puedo seguir con mi proyecto. Me encantaría seguir teniendo esta energía de abundancia creativa y de infinidad de corazones y más ideas para seguir transformando el mundo.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido una fuente para todo, con todo y sobre todo. Me han acompañado en muchas situaciones de este proyecto, han trabajado invertido y son parte fundamental de Cosecha de Corazones. Mi idea de negocio ha unido a mi familia y ha generado que las personas crean en ellas.

En redes, vídeos y musicalización mi hijo mayor Felipe Gallo, ha sido una contribución grande, es un creativo y ejecutor de mis ideas.

Mi hija ha sido una apasionada del concepto de hacer y vivir los corazones, siempre está creando formas dinámicas de ingeniería para que yo pueda ser más eficiente con mis propuestas.

En cuanto a inversión, mi esposo arquitecto Luis Felipe Gallo me ha patrocinado en ayuda económica, en ferias, en viajes y en diversión.

Con respecto a los amigos he creado una gran red de personas que apoyan y siguen este proyecto y se han acercado a mi a través de Cosecha de Corazones. Tengo una amiga en especial que ha sido incondicional y me ha apoyado, se ha divertido y he aprendido infinidad de cosas con su solidaridad.

Le puede interesar: ‘Ostara’ y las dos amigas que crearon una comunidad de mujeres emprendedoras

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, una de la ramificaciones que estoy diseñado para Cosecha es poder acompañar a muchos emprendedores en sus ideas y en ejecutarlas.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo ha sido variado, he encontrado personas que en su campo son muy buenas y han tenido la mejor actitud. Trabajo con un arquitecto diseñador y amigo dedicado y creativo que me acompaña con mis ideas y procesos, es una persona con una curiosidad infinita y me ayuda a consolidar mis ideas. Me ayudan artistas y diseñadores gráficos jóvenes en donde manejan y saben de temas en donde son mucho mejores que yo.

También me acompañan diseñadores industriales que me apoyan en el tema del diseño espacial y me ha acompañado una costurera casi desde que nació Cosecha Corazones con la mejor actitud y la mejor edad, 80 años.

22. ¿Cuál es mi sello personal?¿Qué me diferencia del resto?

Cosecha de Corazones hace, crea y piensa todo el tiempo en corazones. Escucha el corazón de las personas y las acompaña en su camino. Un Corazón para acompañar corazones hace que: todo sea posible en la vida de las personas.

Cada día me levanto y pienso en cómo crear un nuevo corazón o cómo llegar con un video sobre el corazón para que las personas entren a mundos diferentes y tengan otras conversaciones. Hay una vida que estamos viviendo, solo una. Solo pensar en esto hace que Cosecha de Corazones sea un proyecto que sea relevante.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Cosecha me encontró a mi, no yo a ella, este es el mayor aprendizaje. He aprendido que todo puede ser ligero y fácil, si así lo pido y lo busco; que no hay nada definitivo en lo que hacemos, que hacer un proyecto sobre corazones es lo más loco, increíble Y retador que me ha podido pasar y que estoy dispuesta a recibir y dar todo, en este instante, con respecto a mi emprendimiento.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚