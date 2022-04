La artista que crea e ilustra objetos y paredes usando el color como inspiración

Ella es Michelle Trujillo, la emprendedora que le da vida a espacios a través del arte, la imaginación y el color. Foto: Cortesía Durazno Decoración

“Todo empezó ilustrando piezas de cerámica llenas de color que permitían decorar espacios y desarrollar toda mi creatividad, al ver que tuvieron gran aceptación en el mercado decidí hacerlo de manera más industrial, convirtiendo mi idea en un modelo de negocio que desde ese entonces ha sido mi fuente de ingresos y de una gran satisfacción”, así va contando la historia de su emprendimiento Michelle Trujillo en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con ella y esto fue lo que nos contó.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 41 años, estudié Diseño Gráfico e Ilustración.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Siempre tuve la idea de poder vivir de mi arte, amo ilustrar objetos y paredes, plasmar el color en todo lo que sea tangible e intangible. Hace 10 años tuve un hijo que fue inspiración para crear Durazno Decoración, una marca que me ha permitido crecer a nivel profesional y personal.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Todo empezó ilustrando piezas de cerámica llenas de color que permitían decorar espacios y desarrollar toda mi creatividad, al ver que tuvieron gran aceptación en el mercado decidí hacerlo de manera más industrial, convirtiendo mi idea en un modelo de negocio que desde ese entonces ha sido mi fuente de ingresos y de una gran satisfacción.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Para ese entonces inicié con un préstamo familiar para poder poner a andar todas mis ideas y empezar a hacer producciones más grandes. El dinero fue pagado en poco tiempo gracias a los ingresos que me generaba la comercialización de los productos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

He logrado que a través de los productos que fabrico las personas tengan la posibilidad de tener más contacto con las plantas y valoren el arte de la ilustración. Al haber sido una de las primeras emprendedoras que se atrevió a ilustrar sobre cerámica en el país, pienso que inspire a muchas otras personas. En este momento el mercado es muy amplio y diverso.

6. ¿Soy feliz?

La felicidad es algo subjetivo, un estado interior, procuro trabajar en las cosas que me hacen feliz, y me nutren.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En momentos difíciles he pensado en acabar con mi emprendimiento, pero definitivamente siempre hay una esperanza que lo saca a flote de nuevo, quisiera seguir haciendo lo que hago por mucho más tiempo, así que no podría vender mi emprendimiento porque es parte de quien soy y, solo yo podría continuar con él.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender para mí fluyó de manera muy fácil, siempre he trabajado de manera independiente y este fue un proyecto más. Antes trabajé con otras materias primas y tuve otros emprendimientos, pero definitivamente este ha sido el que más he amado hacer realidad.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Siento que ha sido un sueño cumplido, he trabajado mucho por este proyecto y me siento muy satisfecha de los frutos que me ha dado, creo que lo único que hace falta es poder expandirme a otros países y así tener la oportunidad de que muchas más personas conozcan mi arte.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir trabajando en lo que amo hacer, que es pintar. Quiero estar siempre estar en modo creativo para innovar y sorprender a todas las personas a las que he podido llegar en estos años.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Siento que mi emprendimiento tiene un gran potencial de crecimiento, al ser productos hechos desde la creatividad, solo basta estar en constante inspiración, optimizar los procesos de fabricación y de esta forma se pueden impactar mercados más grandes.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Llegado el caso de que alguien estuviera interesado en invertir en mi proyecto y si hay alguna propuesta atractiva la tendría en cuenta, por qué no.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que todo lo haría de la misma manera, con los aciertos y errores, todo ha sido gratificante y edificador, además que he aprendido mucho en todo el proceso.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi principal inspiración a nivel personal es mi hijo, a nivel profesional admiro a muchísimas mujeres que al igual que yo son emprendedoras en muchos campos y han logrado convertirse en empresarias exitosas.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No siento que haya tenido un fracaso con mi empresa, mas bien casos fortuitos de dificultades.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

He emprendido este camino sola, pero siempre he contado con la ayuda de varias personas que me ayudan a optimizar los procesos que desarrollo.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Siento que el simple hecho de arriesgarse a empezar un proyecto y hacer de él una empresa y una fuente de sustento ya es inspiración para muchos. Las nuevas generaciones ya tienen abiertas las puertas para emprender en lo que deseen y las herramientas tecnológicas para hacer crecer su negocio.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo haciendo lo mismo que hago hoy en día: pintando todo lo que se pueda, llenando de color el mundo, y con una empresa mucho más grande que genere empleo, y llenando todos los rincones de plantas.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Si duda, ellos han aportado al crecimiento de mi proyecto, siempre alentándome a luchar por mis sueños, y a no decaer en momentos difíciles. Sin ellos no hubiera sido posible.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Aunque ha sido un camino arduo lleno de altos y bajos, me siento satisfecha con lo que he logrado, y claro que estaría dispuesta a ayudar a otros emprendedores en lo este en mis manos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Durante este largo camino he trabajado de la mano con muchas personas, que por medio de sus conocimientos me han ayudado a crecer, ampliar, y optimizar el proceso que llevan los productos, gracias a la función que cada uno tiene, ha sido posible amplificar de algún modo la producción en masa. Artesanos, ceramistas, pintores, administradores, publicistas, diseñadores…. mil gracias a todo el equipo de trabajo que ha hecho que esto sea posible.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Siento que el sello personal de Durazno Decoración es la gran capacidad imaginativa que poseo, siempre hay personajes nuevos rondando por mi cabeza, con ganas de cobrar vida, y eso hace la diferencia, jamas habrá dos cabezas que piensen y creen algo igual.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Mi aprendizaje después de estos 8 años, es que si se tiene un sueño y se trabaja por el, de manera sincera, constante y firme, lo único que se puede obtener es satisfacción. Ama lo que haces y haz lo que amas siempre.

