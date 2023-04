La bióloga que endulza la vida de los colombianos con un negocio de postres

Un emprendimiento que se ideó cuando su emprendedora tenía 15 años gracias a la complicidad con su abuela y que ahora es una realidad en el mercado colombiano. Foto: Cortesía Luisa Postres

“En mi emprendimiento no suelo usar la palabra “fracaso”. ¿He cometido errores? Por supuesto, muchísimos. ¿He querido tirar la toalla? Definitivamente, varias veces. Pero realmente no siento que haya fracasado. Recientemente, cerré una tienda en Chía que solo estuvo abierta por unos seis meses. No funcionó debido a la ubicación escondida, ventas bajas y altos gastos, y no supe comunicar adecuadamente nuestra ubicación. Podría decirse que “fracasé”, que elegí mal al abrir ese lugar, pero lo veo como algo que tenía que pasar dentro de mi proceso de crecimiento como emprendedora, para aprender a evaluar mejor dónde abrir un punto de venta. Aprendemos haciendo, y cada situación nos brinda una valiosa lección”, estas son las palabras de Luisa Lafaurie , la emprendedora detrás de un negocio gastronómico que ya le apunta al mercado internacional. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí va su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

30 años, Biología

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Desde que era muy pequeña, me encantaba hornear postres junto a mi abuela. Siempre he sido una gran amante del dulce, pero no de cualquiera, tenía que ser algo que realmente valiera la pena. Con mi abuela solíamos crear postres muy divertidos y eso me encantaba. Empecé a llevar estos postres como regalo a las casas de mis amigas en sus cumpleaños, y esa fue mi manera de asegurarme una invitación a todos lados. Sin embargo, la idea de convertir mi pasión en un negocio surgió cuando tenía alrededor de 15 años. Recuerdo que le pedí algo a mi padre y él me respondió “la plata se trabaja, si quieres algo, consíguelo”. Así fue como empecé a vender mis postres en el colegio sin saber que estaba iniciando una empresa que hoy en día emplea a 20 personas.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con mucho trabajo, disciplina, constancia y propósito.

- Trabajo: eso de ser tu propio jefe es más bien eres el esclavo número 1de tu creación.

- Disciplina: si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer y si te comprometiste a hacerlo, hazlo; tu palabra es lo más importante.

- Constancia: los resultados se ven a largo plazo, un castillo se construye con una piedra a la vez.

-Propósito: el por qué es lo más importante. Tener amor por algo logra cosas inimaginables. Cuando hay un propósito el ego se vuelve parte de tu equipo y no tu enemigo.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Para empezar no se necesita plata sino ganas. Para escalar sí se necesita plata. Empecé con $15.000 que saqué de mi mesada, con eso compré una mezcla lista de brownies, mantequilla y los huevos los tome de mi casa. Ahora, acabamos de solicitar un préstamo para crecer y cambiarnos de planta de producción, todavía no se ha pagado pero la operación de la empresa lo permitirá.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Nuestra marca tiene como objetivo convertirse en la opción predilecta para las tortas de cumpleaños en Colombia, gracias a su inigualable sabor, su icónica presentación y una experiencia única y atractiva. Aunque va más allá de lo comercial, y se enfoca en crear una empresa social alineada con las ideas de Muhammad Yunus, donde una gran parte de las utilidades sean distribuidas de manera proporcional entre quienes trabajan en la empresa, en función del valor que entregan a la misma. Aunque nuestra empresa solo tiene cuatro años de vida, y aún no se han generado utilidades suficientes, estamos comprometidos con esta visión de transformación del mundo a través de las empresas.

6. ¿Soy feliz?

¡Qué buena pregunta! Soy extremadamente feliz. Hace un tiempo entendí que ser feliz es una decisión consciente y que se debe ejercitar todos los días de nuestra vida; por ejemplo sonriendo, amando y haciendo cosas que te nutran el alma, pero sobretodo agradeciendo cada cosa que pasa, no importa si no es lo esperado, todo pasa como tiene que pasar. Nada es casualidad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Depende de muchos factores pero no me cierro a la idea.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Esto es para locos. Es olvidarte de fines de semana, paseos, vacaciones y en ocasiones navidades en familia. Es irte a la cama completamente agotado, con ansiedad de no saber qué va a pasar el siguiente día, sin poderte dormir por la cantidad de ideas que se te pasan por la cabeza y a la vez angustiado porque tienes que madrugar. Emprender es siempre comer de últimas, es primero pensar en todos los demás antes que en uno. Es poner tu patrimonio y tu sueño constantemente en riesgo.

La verdad es que emprender es un camino difícil, pero personalmente, encontré la fuerza para seguir adelante al poner mi vida en manos de Dios y confiando en su guía. A partir de ese momento, las crisis se volvieron más llevaderas y los momentos tormentosos menos catastróficos.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Cuando entendí que los sueños se vuelven metas y cuando les puse una fecha, se cumplieron bastantes, en camino vienen muchísimos más. Tengo todo un mapa de qué es lo que quiero que pase de acá en adelante.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Nuestro plan es crecer en todo Bogotá a través de cafés y restaurantes aliados y luego llegar a todo el país a través de Rappi Turbo con tres productos:0 los LÜ que son como un cuchareable y la dosis perfecta para matar el antojo, los Ice-Cakes que son unos helados con torta, las tortas principalmente de Birthday Cake y la famosa torta de zanahoria.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

En eso estamos justamente trabajando este año. Hemos desarrollado cuatro sabores de postres súper icónicos y en pocas palabras, perfectos

● Birthday cake (vainilla - torta de cumpleaños)

● Torta de zanahoria (es famosa)

● Red Velvet con cheesecake de Oreo

● Torta de brownie con cookie dough (una locura para los chocolatomanos)

Ya empezamos a vender los LÜ por Rappi Turbo y si Dios quiere nos extenderemos pronto a otras ciudades y con otros tamaños de postres. Nuestro objetivo es poder solucionarte ese postre que se te olvidó en 10 minutos o matar el antojo lo más rápido posible.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si recibiría, pero no de un desconocido. Mi empresa es del sector real (no startup) y más que la plata me sirven Smart Investor, personas que le aporten al negocio. Estaría dispuesta a ceder una parte de mi empresa a alguien que sea parte de una junta directiva estratégica y que me ayude a abrir puertas para seguir creciendo, o también a alguien que entre a trabajar en algún cargo estratégico.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Tomar decisiones sin conocer el impacto tributario. Cuando arranqué no sabía ni entendía nada de los impuestos, tomé muy malas decisiones que han beneficiado únicamente a la DIAN y que en múltiples ocasiones nos han dejado sin flujo de caja para pagar otras obligaciones.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Hay varias personas que admiro mucho pero las resumiré en tres. En primer lugar, Martha Stewart, la solía ver con frecuencia junto a mi abuela cuando era pequeña. Me apasioné no solo por sus recetas, sino también por su figura como mujer empresaria y cómo convirtió su nombre en una marca reconocida. En segundo lugar, está Cristina Tosi, la creadora de Milk Bar, quien descubrió el delicioso sabor de “leche de cereal”, sueño con conocerla algún día y, quién sabe, tal vez trabajar juntas. Siento que tendríamos una gran conexión. Finalmente, Muhammad Yunus que lo conocen como el banquero de los pobres, pues logró sacar a la mitad de Bangladesh de la pobreza con los microcréditos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No suelo usar la palabra “fracaso”. ¿He cometido errores? Por supuesto, muchísimos. ¿He querido tirar la toalla? Definitivamente, varias veces. Pero realmente no siento que haya fracasado. Recientemente, cerré una tienda en Chía que solo estuvo abierta por unos seis meses. No funcionó debido a la ubicación escondida, ventas bajas y altos gastos, y no supe comunicar adecuadamente nuestra ubicación. Podría decirse que “fracasé”, que elegí mal al abrir ese lugar, pero lo veo como algo que tenía que pasar dentro de mi proceso de crecimiento como emprendedora para aprender a evaluar mejor dónde abrir un punto de venta. Aprendemos haciendo, y cada situación nos brinda una valiosa lección.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Personalmente, no formo parte de una “comunidad formal” de emprendedores, pero sí cuento con un grupo de amigos que son increíbles y con los que he estado compartiendo este camino desde la universidad, hace unos ocho años. Tener un grupo de personas con quienes puedo compartir tanto los momentos difíciles como los emocionantes es fundamental. Entre todos nos brindamos apoyo emocional así como ideas y soluciones para superar las crisis, y ni hablar de la gran fuente de inspiración y colaboración que son en momentos de creación y desarrollo de nuevos productos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Me encanta la pregunta. Para responderla quiero compartir una frase de Muhammad Yunus que me inspiró a hacer lo que hago hoy. Él dijo: “Los pobres son como bonsáis. Si los plantas en un suelo rico y fértil, crecerán altos, fuertes y bellos. Si los plantas en un suelo árido y estéril, no crecerán mucho más que un pequeño arbusto, pero aún así la semilla de grandeza está dentro de ellos”. Esta cita refleja mi objetivo con Luisa Postres, crear un ambiente fértil para que las personas que trabajan conmigo crezcan y se conviertan en su mejor versión. Creo que si logramos esto, no solo tendremos un impacto positivo en la vida de nuestros colaboradores y clientes actuales, sino también en las nuevas generaciones. Espero que nuestro modelo de negocio y la cultura que estamos construyendo inspiren a otras empresas a seguir nuestros pasos y así crear empresas sociales y dinámicas que perduran generación tras generación.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi empresa

A mí, con una familia, todavía creando productos y empresas y divirtiéndome mucho. A mi empresa, súper grandota. Me la imagino con uno o dos productos en Estados Unidos, con varias tiendas a nivel nacional en modelo de franquicia (al estilo Chick-Fill-A, donde permita a otros crear su riqueza) y con un centro de experiencias para ir a jugar como cuando éramos chiquitos y celebrar cumpleaños. Algo así como estilo Pizza Show pero súper colorido y divertido.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi mamá siempre ha sido mi fan número uno y la que me ha enseñado sobre el poder de la visualización y materialización. Desde que empecé siempre me decía cosas lindas para animarme a seguir, cuando estaba por tirar la toalla. Mi papá ha tomado un rol de profesor, me da palo constantemente por mis pocos conocimientos financieros y contables, y sobre cualquier cosa que vea que estoy débil, siempre ha estado al frente exigiendo, esa es su forma de enseñar. Mis hermanos siempre han apoyado, pero Santiago fue fundamental en el crecimiento que tuvimos en pandemia. Me ayudó a implementar tecnología y marketing digital, además fue un gran compañero para discutir ideas y mirar números. Mis amigos siempre firmes, saben que a dónde vayan me llevan -o a mis postres-.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Claro! Lo hago permanentemente. Siempre me escriben por Instagram pidiéndome información, sugerencias, recomendaciones, proveedores, contactos y soy la más feliz de compartirlos. Incluso tengo un proyecto personal con mi Instagram personal que es @elmundosegunLuisa donde quiero empezar a publicar información especializada para emprendedores colombianos, solo que no he tenido el tiempo de crearlo, pero me encantaría poder ayudar a otros en este camino.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Una frase cliché que adoro es, si caminas solo, irás más rápido; si caminas acompañado, llegarás más lejos. Mi equipo ha sido fundamental en todo esto. Les voy a contar del equipo de líderes, mi equipo cercano. Ana fue la primera persona a quién le delegué algo y ese algo era la preparación de los postres, wse proceso de delegar y soltar fue increíblemente necesario para poder seguir creciendo. Luego llegó Yerlis, una crack comercial que siempre se le ha medido a todo, hoy está al frente de la tienda de la 81 y de las Ferias. Roxana, vino después y se posicionó como la cabeza de servicio al cliente lo que nos ha permitido retener a los clientes. Kelly, llegó a organizar la contabilidad y las operaciones de la empresa, sin ella en este momento no tendría claridad financiera (el mayor pánico de mi papá), Diana llegó a liderar el área de Recursos Humanos y ha sido increíble estandarizar procesos de selección y evaluación del personal. Y por último llegó Valentina para fortalecer nuestras redes sociales y medios de comunicación.

Doy gracias a Dios todos los días por el equipo tan increíble que me ayudó a formar. También está Brayan, Juana, Paola, Luz Marina, Stiven y Ana María del equipo de cocina, Nelly y Sara en tiendas y Gilber y Xori como domiciliarios, cada uno ha sido fundamental y ha dejado su huella en esta empresa. Y claramente han sido valiosísimas todas las personas que han pasado por acá como Jacho, Erika, Alejandra, Camila, Juliana y Rossana, e incluso también las personas que no han sido tan chéveres pero que igual nos dejan aprendizajes de qué hacer y qué no hacer.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

El amor con el que hago todo y como trato a cada persona. Varias veces mi mismo equipo me ha dicho que deje de ser “tan boba” pero siento que eso justamente es lo que me hace diferente al resto. Si se aprovechan de mi pues pierden una gran persona en la cual contar, pero realmente como jefa, líder, amiga, conocida, soy una persona incondicional que le gusta servir y que le gusta aportar al crecimiento personal, profesional y espiritual de las personas. Creo que eso ha marcado enormemente a mi empresa, porque en Luisa Postres nos encanta escuchar a las personas, ayudarlas a escoger el mejor postre para cada ocasión, celebramos cuando nos comparten sus videos y fotos, y solucionamos lo más rápido posible si llegamos a embarrarla. Básicamente, mi empresa es el reflejo de lo que yo soy como persona.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

- Que emprender es una maratón, no una carrera.

- Que el afán solo deja un cansancio innecesario.

- Que si no hay un propósito real que te mueva fibras, es imposible aguantar.

- Que las cosas buenas toman mucho tiempo en construirse y materializarse.

- Que eres el promedio de las cinco personas con las que más pasas tiempo y que el tiempo es finito.

- Que hay que ser exigente pero sin dejar de ser amoroso y empático.

- Que si no defines desde el principio cuál es la cultura empresarial que quieres, ésta se va a crear sola y va a ser una cultura en la que no querrás habitar. Es clave definir valores para que sean las bases sobre las cuales se dan las relaciones dentro de la empresa. Y que tener la capacidad de crear y materializar ideas es un don mágico, porque la única forma para predecir el futuro, es creándolo.

