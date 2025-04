La contadora pública que junto a su hijo enseña inglés para niñas y niños

Ella es Yarlene Núñez Pinto, la emprendedora detrás de Inglés fácil con Zey. Foto: Inglés fácil con Zey

“Nuestro proyecto está liderado por mi hijo Zeydán, de 12 años, quién enseña inglés a través de las redes sociales (@inglesfacilconzey). En enero de 2023, publicamos un reel en su cuenta de Instagram, se viralizó y en cuestión de pocos días nos trajo 22.000 seguidores. Como madre sentí una gran responsabilidad de respaldar a mi hijo, porque aunque estaba pequeño, me estaba mostrando sus capacidades y dones para comunicarse y la facilidad que tenía para transmitir un mensaje y conectar con miles de familias.

Entonces, seguimos con nuestra labor de crear contenido en redes, pero adicionalmente, yo, empecé a trabajar en la alternativa de un producto palpable para solucionar la necesidad de nuestros seguidores. Lanzamos un producto físico para que muchos niños tuvieran una herramienta tangible que les ayudara a tener un comienzo amigable y positivo con el inglés. Así empezamos a sembrar la semilla de este idioma en cada niño y en cada hogar.”, así lo cuenta Yarlene Núñez Pinto, la emprendedora detrás de Flashcards. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí está su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

47 años, Contaduría Pública.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

La idea de crear Flashcards nació de mi experiencia personal y espontánea. Empecé a exponerle a mi hijo al idioma desde muy pequeño, usando dibujos impresos con palabras y canciones infantiles. Con el tiempo, noté cómo mi hijo, a los 2 años, ya pronunciaba palabras en inglés con naturalidad.

Inspirada por este proceso y deseando compartirlo con otras familias, desarrollé las Flashcards físicas: una herramienta simple, visual y amigable para que niños entre 1 y 10 años inicien su camino en el inglés desde la cuna. Para complementar, creé también un producto digital con audios y repeticiones inteligentes que refuerzan el aprendizaje de manera natural.

Ambos productos están diseñados para hacer del inglés una experiencia accesible, divertida y significativa desde los primeros años de vida, sembrando las bases para que los niños aprendan jugando... y vuelen alto.

4. ¿De dónde saqué la plata para empezar? ¿Cómo la pagué?

De recursos económicos y mano de obra propios. Yo he estado dedicada y comprometida en sacar adelante este proyecto de la mano de mi amado hijo. Él es la cara y yo estoy detrás organizando y ayudándole a expandir su propósito, grabando los videos, editándolos, subiéndolos a redes, creando productos y manejando sus redes.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento?

Estamos logrando crecer en seguidores y, por ende, llegar a más familias, visibilizando cada día más este lindo proyecto. Además, en el 2023 fue nominado al mejor influencer teen en los premios Instafest, por su labor de alto impacto. Estamos empeñados en brindar herramientas tangibles y videos para que cada día más niños se sumerjan en el mundo del inglés desde la cuna. Adicional a esto, estamos inundando los hogares con la magia del idioma, encendiendo la curiosidad en los niños y abriendo las puertas a un futuro brillante.

6. ¿Soy feliz?

¡Absolutamente! Me llena de satisfacción y orgullo llevar a mi hijo de la mano. Me hace muy feliz acompañarlo en este camino. Sentir su optimismo y compromiso es una bendición. Él es un niño con don de servicio, dedicado, alegre, buen amigo y excelente hijo. Involucrarse en su emprendimiento y crear videos para enseñar a otros lo convierte en un niño extraordinario. Me hace muy feliz guiarlo en este camino.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En este momento esa no es nuestra prioridad. Estamos comenzando y nos gustaría enfocarnos en expandirnos y llevar nuestra visión a más familias y niños en todo el mundo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

El camino del emprendedor siempre tendrá desafíos, pero la pasión por nuestro propósito y el deseo de sacarlo adelante nos impulsan. La inversión de capital, el trasnocho y aprender nuevas habilidades han valido la pena. Como mamá, quiero dar lo mejor de mí. Estoy dispuesta a seguir aprendiendo y 100 % comprometida a superar cualquier obstáculo para sacar adelante nuestro proyecto.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estamos avanzando. Cada logro es un paso hacia nuestra meta final: un impacto global duradero. Tengo claro que los emprendimientos exitosos no se miden solo por sus logros económicos, sino también por la satisfacción de dejar una huella en las personas.

En estos momentos, necesitamos mayor visibilidad, mostrarle al mundo nuestro propósito. Todos los días damos pequeños pasos para construir una comunidad llena de English lovers. Nos hace falta establecer alianzas estratégicas con empresas, colegios e instituciones que compartan nuestra visión y que nos permitan expandir aún más nuestra luz.

Utilizar tecnologías como la inteligencia artificial para adaptar el aprendizaje a las necesidades individuales de cada estudiante, es otro escalón que queremos subir, así como el de crear más herramientas para democratizar el acceso al aprendizaje del inglés. Entre ellas, una app y conversaciones con tutores gratuitos hechos con IA.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguiremos soñando en grande y trabajando con pasión y dedicación para hacernos ver, expandir nuestro alcance y profundizar nuestro impacto. Como madre, seguiré apoyando a mi hijo.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, este emprendimiento tiene un gran potencial de escalabilidad. Nuestro modelo de negocio está diseñado para crecer y adaptarse a diferentes países. Podemos diversificar las fuentes de ingresos (productos digitales, membresías, publicidad) para generar un flujo de ingresos sostenible y escalable.

Pensando a futuro, podemos apoyarnos en la IA, en la construcción de plataformas en línea y apps que nos permitan llegar a un público global. Debemos seguir con la creación de contenido digital (videos, podcasts, etc.) que pueden distribuirse masivamente.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Estamos abiertos a explorar oportunidades de inversión con personas que compartan nuestra visión, propósito y valores. Así que estamos dispuestos a revisar y considerar asociaciones estratégicas que nos permitan acelerar nuestro crecimiento y maximizar nuestro impacto.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Permitir que el miedo, la duda y las voces externas limiten nuestro potencial.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi familia es mi motivación principal. Sin embargo, en este proyecto mi hijo es mi mayor inspiración, su dedicación y su deseo genuino de ayudar son el motor de nuestro emprendimiento. Me inspira hacerlo sentir valioso y que él se sienta visto y apoyado. Me hace feliz que, desde temprana edad y por voluntad propia, esté dispuesto a dejar huella. Como madre, estoy dispuesta a apoyarlo siempre, sin sacrificar su niñez, porque tampoco se trata de imponerle responsabilidades de ese calibre por más habilidades que tenga.

Me identifico profundamente con el liderazgo femenino. Me inspira ver cómo cada vez más mujeres demuestran su capacidad para triunfar tanto en lo empresarial como en lo familiar. Amo que cada día somos más las que lideramos con determinación y propósito.

Admiro profundamente a las mujeres de mi comunidad Mompreneurs, una red poderosa de apoyo, crecimiento y oportunidades. También me inspiran figuras como Angela Zuluaga, vicepresidenta de Coca-Cola, y Diana Trujillo, ingeniera y directora en la NASA, quienes nos demuestran que la pasión y la perseverancia nos pueden llevar a lo más alto. Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar a una mujer de mi generación que nos llena de orgullo: Shakira, un símbolo de poder, liderazgo y empoderamiento. Todas ellas me recuerdan que soñar en grande no solo es posible, sino necesario.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, como todo emprendedor, he enfrentado momentos de duda, desafíos y fracasos. Pero, cada obstáculo ha sido una oportunidad para aprender y crecer. Hemos fracasado con estrategias de marketing, nos ha tocado repetir la producción de las flashcards, hemos perdido dinero, pero no las ganas de seguir adelante.

En ocasiones, la carga, las responsabilidades y el trabajo pueden ser abrumadores. Equilibrar la vida como empresaria, madre y esposa es todo un reto, pero el propósito que nos impulsa siempre nos motiva a seguir adelante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, hago parte de un grandioso equipo de mujeres llamado Mompreneurs, una comunidad que me brinda apoyo y nos abre puertas a mejores conexiones y oportunidades.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Absolutamente. Estamos sentando las bases para un futuro donde el aprendizaje del inglés sea accesible, sencillo y divertido. Yo siempre estaré detrás de él, siendo su guía y apoyo para que este proyecto llegue muy lejos. Queremos dejar un legado positivo y duradero en la educación de las futuras generaciones. Hacer del inglés una herramienta de empoderamiento para niños y jóvenes. Ese es nuestro mayor deseo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Veo a mi hijo liderando a través de su emprendimiento un movimiento global que transforma la educación y empodera a millones de niños y jóvenes. Me veo apoyándolo, lo visualizo siendo referente, rompiendo barreras idiomáticas, inspirando a muchos hogares y escuelas de todo el mundo, sin distinción de estratos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia es mi principal apoyo, así como mi red de mujeres Mompreneurs.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto que lo creo, porque sé muy bien lo difícil que es emprender en soledad. Hace 20 años inicié mi primera empresa en el sector de la construcción, y en ese camino mi única compañera fue la soledad. No tenía una red de apoyo, ni acceso a financiamiento, mucho menos a mentoras que me guiaran.

Con el tiempo entendí que estar acompañadas y contar con una red que nos impulse y aconseje puede marcar toda la diferencia. Hay tantas mujeres con talento, visión y ganas de salir adelante, pero sin las oportunidades ni las conexiones necesarias para avanzar. Por eso, hoy estoy comprometida con compartir mi experiencia y conocimientos, con la esperanza de hacerle la vida un poquito más fácil a otra mujer que también está soñando en grande.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Somos un equipo familiar. Mi hijo y yo somos el corazón del proyecto y contamos con el apoyo del resto de nuestra familia. Por lo general, grabamos contenido cada 15 días. Él dispone un par de horas de su tiempo para aportar ideas y crear contenido de valor que conecte con sus pares. Yo, por mi parte, lo apoyo con la grabación del contenido, edición, manejo de redes y todos los demás procesos inherentes al emprendimiento.

22. ¿Cuál es mi sello personal?

Inglés enseñado de manera optimista por un niño, para niños. Esa es nuestra esencia.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Como madres, tenemos un gran poder. No solo el de educar, sino el de ver realmente a nuestros hijos, acompañarlos y enriquecer sus vidas mientras los ayudamos a construir su propio camino.Creo profundamente que todos deberíamos esforzarnos por enriquecer la vida de quienes tenemos cerca. Y no hablo de dinero, hablo de estar presentes, de apoyar, de guiar, de compartir lo que sabemos y sentimos. Son esas pequeñas acciones las que realmente transforman vidas.

Personalmente, me he empeñado en hacerlo cada día, y creo que enriquecer la vida de otros es uno de los legados más valiosos que podemos dejar. Juntos podemos abonar el terreno para que nuestros hijos crezcan rodeados de oportunidades y confianza. Porque cuando el propósito te encuentra, ya no hay vuelta atrás… y con pasión y determinación, los límites desaparecen y lo imposible se vuelve realidad.

