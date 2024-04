La diseñadora que creó una marca de velas amigables con el medio ambiente

Ella es Ángela Bautista, la emprendedora detrás de Byambo. Foto: Cortesía Byambo

“Byambo es una empresa que ofrece experiencias alegres a través de velas, en ellas plasmamos la versatilidad, creatividad y originalidad de una niña que creyó desde muy pequeña en el poder de la transformación a través del color. Con mi emprendimiento le estamos aportando un grano de arena al ambiente, creando productos a base de cera vegetal y no parafina, derivada del petróleo. En ella se destacan esencias como la de la verbena, sándalo, vainilla, y uva, entre otros”. Hablamos con Ángela Bautista, la emprendedora detrás de esta idea de negocio, le enviamos nuestro formato de entrevista y aquí está su historia en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

28 años, Diseño de Comunicación Visual.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea tangible nació en el 2023, sin embargo, tengo que decir que era un sueño que guardaba en el corazón desde hace muchos años. Soy una persona demasiado creativa, recuerdo mucho a mi mamá en algún momento de la vida haciendo velas, y creo que eso siempre estuvo en mi cabeza. Fue hasta el año pasado que finalmente tomé la decisión de llevar mi idea a la acción y creé Byambo, una marca de velas decorativas elaboradas con cera vegetal y no parafina.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

El año pasado escuché acerca de un curso presencial para hacer velas, me encantó la experiencia porque me pareció también una terapia, es un proceso que requiere paciencia, entrega y perfeccionismo. Una vez saqué los modelos que quería se las empecé a vender a mis amigas, tuvieron una acogida impresionante, renuncié a mi trabajo y con el apoyo de mi pareja y mi familia, decidí apostarle todo a este sueño.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Siempre he sido una persona muy organizada con el dinero, así que cuando pensé en esta idea de negocio dispuse de todos los ahorros que tenía. Una vez vimos que había resultados, mi pareja también decidió apostarle a este sueño que se ha convertido en el proyecto de vida de los dos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Creo que estoy logrando muchas cosas, la primera es ser una prueba de que los deseos que tenemos en el corazón no nacen de la nada, sino que tenemos el poder para transformarlos en una realidad. Lo segundo (que creo que me lo han inculcado desde pequeña), es crear empresa en Colombia y aportar al progreso de mi país a través del empleo. Además, con mi emprendimiento estamos aportando un grano de arena al medio ambiente, con la creación de un producto a base de cera vegetal y no parafina, derivado del petróleo.

Hay un componente conceptual también con esta idea de negocio y es cambiar la percepción que tenemos de las velas, para pensarlas como un accesorio decorativo que brinda alegría y diversión con sus formas y esencias.

6. ¿Soy feliz?

Siempre he sido una persona feliz, pero Byambo llegó a mi vida para transformarla en todos los aspectos y para llenarme de muchísimas maneras. Se convirtió en mi motivación y en el proyecto de vida de una familia que piensa en grande.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Es una pregunta muy difícil, no está en nuestros planes vender, pero como emprendedores somos conscientes de lo dinámico que puede ser el mercado, en ese sentido no descartamos, de llegar a ser necesario, en algunos años, vender un porcentaje.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Honestamente, no ha sido tan duro como he escuchado que es el caso de otros emprendimientos, vengo de una familia que por dos generaciones ha creado empresa y he recibido todo el acompañamiento que he requerido para “evitar” algunos errores y apostarle a otras oportunidades. Por supuesto que he tenido retos, pero creo que cuando me he equivocado, al final también ha sido ganancia en experiencia y aprendizaje.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Lo estoy cumpliendo y lo estoy viviendo con toda. Estoy en un momento muy feliz, pero a la vez soy una persona que piensa en grande, por eso creo que este es solo el inicio de Byambo, así que estoy segura de que con la dedicación, el amor y las ideas que tenemos, vienen grandes cosas para nosotros.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Hay que continuar, seguir creyendo que es posible llevar esta experiencia de alegría y color a las personas, apostando a todos los proyectos que tenemos, posicionando una marca diferente y generando empleo para construir país.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Absolutamente, no fuimos los primeros en crear velas, pero si las estamos llevando a otro nivel, tenemos un universo por explorar en temas de decoración y accesorios para el hogar.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Como lo mencionaba, somos conscientes de que puede ser una opción en un futuro, sin embargo, por ahora no está dentro de nuestros planes. Lo que sí tenemos claro es que a la hora de “negociar” y más cuando se trata de nuestros sueños, sabemos que tiene que ser una persona que conserve los mismos valores y principios éticos que nosotros.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que no volvería a trabajar bajo el “afán” y la “emoción”, hubo un momento, sobre todo al principio, donde no pensé en costos ni en rentabilidad, sino en comprar y comprar, ese es un error que con seguridad no volvería a repetir, ahora sé que hay una estructura y una planeación para todo, y en la medida en que se garantice el orden, no va a haber pierde.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi mayor inspiración sin lugar a duda son mis abuelos maternos y mis papás, he sido testigo de su proceso, de su lucha, de sus victorias, así que toda su historia ha sido muy inspiradora.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Creo que hasta el momento he fallado muchas veces, he cometido errores, nos hemos estresado y nos hemos vuelto locos, pero nunca hemos pensado en tirar la toalla, somos conscientes de que estamos en una etapa de aprendizaje y hemos tomado cada situación como una oportunidad para crecer.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Soy mujer, eso ya me convierte en parte de una comunidad, y creo que soy el vivo ejemplo del carácter, la determinación y la valentía de las mujeres caleñas.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Somos creyentes de que todo lo que se hace desde el amor trasciende, todos los productos que creamos buscan posibilitar espacios alegres y de bienestar, no podría decirte que vamos a impactar nuevas generaciones, pero sí impactamos los espacios de las personas que creen en nosotros.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Queremos llegar a ser un concept store de todo tipo de accesorios para el hogar, donde les abramos la puerta a nuevos emprendimientos. Queremos ser un referente del diseño en Colombia, una marca que apoya el talento local con presencia a nivel nacional.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El papel más importante de todos, mi familia ha sido el pilar de mi vida y el apoyo más grande, mis papás me han brindado todas las herramientas y han creído en mí desde el principio, se han incomodado en su propia casa y me han dejado en ocasiones volverla bodega. Mi hermano Lucas se puso la camiseta desde el minuto uno, y hoy es mi mano derecha en Cali. Alan, que es mi novio y compañero de equipo en este proyecto, no solo me impulsó y creyó en mí, sino que invirtió y ha sido mi hombro incondicional, hoy maneja toda la parte administrativa de Byambo. Y por último, pero no menos importante, Alex, que es un gran amigo, es una de las personas más importante en toda la parte de producción.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Al final ese es mi gran sueño, la meta de Byambo es ser un lugar donde quepan todos los emprendimientos creativos, los sueños y las ilusiones de personas que creen que es posible transformar el mundo a través del diseño.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

No solo jugó, sino que juega. El equipo que tenemos hoy es la columna vertebral de mi marca, aunque la idea nació de mí, he necesitado a cada una de las personas que hoy trabajan conmigo para volverla tangible, para verla crecer e irse convirtiendo en lo que en principio soñé.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Al final las velas son una creación de siglos, lo que nos hace diferentes es este deseo de quererlas llevar a otro nivel, y ofrecer experiencias alegres a través de ellas. Byambo es el grito de mi niña interior, creo que ahí radica la diferencia, le he puesto toda mi identidad, mi creatividad y los colores que me mueven y me hacen vibrar a disposición de nuestras piezas. Como diseñadora he querido salirme de lo convencional con productos disruptivos y con conceptos nunca antes vistos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Los aprendizajes han sido innumerables, he aprendido a creer en mí y eso es lo más lindo que me ha dejado este proceso, he aprendido la importancia de construir una red de apoyo que crea en lo que yo sueño. Si nos vamos a las dinámicas que puede demandar crear empresa, he aprendido de leyes, de marketing digital, incluso de química, porque sin fórmula no hay manera de dar con los resultados que quiero en los productos.

