Rappi contrata a un director financiero para preparar su OPI

Rappi "alcanzó una valoración de US$5.250 millones en julio de 2021, última fecha de la que se dispone de cifras".

Rappi Inc., una de las startups más valiosas de América Latina, contrató a su primer director financiero para preparar al servicio de reparto respaldado por SoftBank para una futura salida a bolsa.

Tiago Azevedo se unió al equipo directivo de Rappi, con sede en São Paulo, tras su paso como encargado de finanzas de las divisiones brasileñas de MercadoLibre Inc. y The Hershey Company.

Rappi, con sede en Bogotá, que se ha expandido por toda la región desde su fundación en 2015, alcanzó el punto de equilibrio por primera vez a finales de 2023. La empresa se sigue expandiendo, y ha invertido en México, su mayor mercado, y Brasil tras la adquisición de un competidor.

“Queremos preparar a Rappi para que esté lista para una Oferta Pública Inicial, OPI, en el momento en que tenga sentido”, afirmó Azevedo en su primera entrevista desde que asumió el cargo a finales de febrero. “No hay prisa por salir a bolsa, especialmente ahora que somos muy estables en cuanto a proyecciones de generación de caja”.

Tras un declive en los últimos dos años, el mercado de ofertas públicas de empresas tecnológicas en Estados Unidos se ha recuperado, con los debuts este año de Ibotta Inc., respaldada por Walmart, la plataforma de redes sociales Reddit Inc. y la startup de seguridad de datos Rubrik Inc., respaldada por Microsoft Corp.

Azevedo dijo que está concentrado en la estructura corporativa de Rappi para una eventual salida a bolsa, aunque la compañía no ha fijado un cronograma. “Si todo sale bien, la OPI se producirá en el futuro”, afirmó.

Óscar Herrera supervisaba las tareas financieras antes de la llegada de Azevedo, pero la empresa no ha tenido un director financiero oficial. El año pasado, Rappi generó ingresos netos anuales de alrededor de US$800 millones y mantuvo su plantilla en torno a los 4.000 empleados.

Redujo los costos de marketing como parte de un plan para frenar el gasto de efectivo. Según Azevedo, la mejora de los algoritmos de entrega ha ayudado a centrar sus servicios en los clientes que pagan cuotas de suscripción.

Rappi pasó de ser una empresa de entrega de comestibles y restaurantes a una aplicación que ofrece de todo, desde paquetes de viaje hasta tarjetas de crédito. Alcanzó una valoración de US$5.250 millones en julio de 2021, última fecha de la que se dispone de cifras. Entre los inversionistas se incluyen Sequoia Capital, T. Rowe Price y SoftBank Group Corp., que realizó una inversión de US$1.000 millones en 2019.

Rappi está redoblando su apuesta por una función que promete realizar entregas en 10 minutos o menos, conocida como “Turbo”. También ha reservado US$110 millones para inversiones en operaciones en México y planea integrar Box Delivery en su unidad de Brasil.

El año pasado compró Box, la mayor adquisición de su historia, para expandirse en servicios de logística y entrega. La compañía ve una oportunidad de aumentar su participación de mercado en Brasil luego de una decisión del regulador antimonopolio del país que afecta la forma en que su competidor, iFood, estaba suscribiendo acuerdos de exclusividad con grandes cadenas de restaurantes.

La decisión “nos permite tener una cartera de restaurantes más competitiva que nunca en Brasil”, dijo Azevedo. “Grandes cadenas como McDonald’s, Habib’s y China In Box ahora estarán en nuestra plataforma”.

