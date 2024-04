Una consultora creativa especializada en marketing para marcas de moda y lujo

Ella es Laura López, la emprendedora detrás de Lumière. Foto: Cortesía Lumière

“Logré llevar a cabo mi idea de negocio cuando me crucé con una persona que creyó en mí y me dio el valor que necesitaba para hacerlo. Él puso la inversión inicial con la que empezamos el proceso de registro de marca, la compra de dominio y programas, y luego me lancé a hacerlo. A la semana de haber iniciado con el negocio recuperamos la inversión y la superamos 11 veces. Hemos trabajado con 60 marcas con las que hemos tenido presencia en 14 países:Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela, Panamá, República Dominicana, México, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Emiratos Árabes Unidos y Australia”, , así va contando su historia Laura López, la emprendedora detrás de Lumière, un negocio enfocado en la industria de la moda. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí va su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

28 años, Diseño de Alta Costura y Diseño de Comunicación Visual.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea siempre ha sido gestionar marcas de moda y lujo a nivel internacional. Comenzó a muy temprana edad, a principios de mi vida profesional, prestando servicios de consultoría a emprendedores y a marcas pequeñas en el sector. Lumière como empresa se empezó a formalizar en el año 2021.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Me crucé con una persona que creyó en mí y me dio el valor que necesitaba para hacerlo. Puso la inversión inicial con la que empezamos el proceso de registro de marca, la compra de dominio y programas, y luego me lancé a hacerlo. A la semana de haber iniciado recuperamos la inversión y la superamos 11 veces.

Quien me apoyó fue quien hoy en día es mi novio, él ha sido mi apoyo y mano derecha en esta trayectoria. Se encarga de la parte administrativa y yo del área creativa y estratégica.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Gian Luca, mi novio, puso la inversión inicial y se pagó tan pronto los clientes empezaron a llegar. Tuvimos cómo regresarle el dinero invertido muy rápido, eso fue a los 10 días de haber iniciado aún sin siquiera haber culminado proceso de registro de marca.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hay dos puntos fundamentales en los que estoy trabajando:

1. La moda es mucho más que solo fotos editoriales, es una historia, se puede analizar desde distintos frentes, incluyendo el ámbito psicológico. El sello de cada diseñador lo determina lo que es valioso para cada quien y a partir de ahí se trabaja el posicionamiento, por lo tanto, se deja de competir por precio o por prendas directamente y se establece una idea en el mercado, permitiendo que las personas conecten emocionalmente con la historia.

2. La industria de la moda también puede ser un ambiente sano. En mi equipo todos deben ser felices, todos deben sentirse a gusto trabajando conmigo y con los clientes. Todos reciben pagos justos y a tiempo, jamás hemos faltado un día siquiera. Cada quien maneja su tiempo a su beneficio, tienen absoluta libertad creativa y de horario, siempre y cuando cumplan con los objetivos. No hay jefes, somos un equipo y el irrespeto es inadmisible. El cargo que alguien ocupa no es motivo de maltrato.

6. ¿Soy feliz?

Mucho, como nunca antes.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

La vendería si pudiera seguir siendo parte de ella. Mi trabajo es mi pasión, mi hobby, es mi sueño cumplido. La vendería buscando crecimiento, redireccionamiento hacia horizontes más grandes, pero lo más valioso y lo que nos ha llevado hasta donde estamos al final está en mi cabeza y eso es invaluable e invendible.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

No ha sido duro en lo absoluto. Hemos tenido retos como en cualquier otro caso, pero los hemos sobrellevado, he aprendido de todos y cada uno, me he permitido cambiar y transitar este proceso en búsqueda de ser una mejor versión de mí misma por y para mi empresa y equipo.

Mi proceso ha sido muy afortunado. A la semana de haber salido con mi emprendimiento ya teníamos clientes internacionales que me buscaban sin que yo tuviera que hacer reach out o pagar publicidad, eso sucedió porque al día de hoy llevo 11 años en la industria, aprendiendo y trabajando para ser cada vez mejor y más grande. Los clientes depositan su confianza en mí y en mi equipo por mi trayectoria.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Cumplí mi sueño, pero siempre puede ser más grande. Ya trabajo desde Italia, tengo un equipo a nivel internacional, mis clientes están alrededor del mundo y se presentan en grandes escenarios como el New York Fashion Week.

Ahora quizá sueño con poder tener una estructura que me permita más libertad y tiempo libre, subirle los salarios a los colaboradores y poder atender grandes eventos de moda.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos fortaleciendo el área administrativa y comercial para tener una estructura más sólida, pensando a futuro cómo abarcar más áreas. Quizás un socio con conocimiento en el área sería sumamente beneficioso.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Por supuesto, podemos sacar desde una marca propia de moda hasta cursos o algo más.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Claro que sí, siempre partiendo de un análisis y bases claras en las que ambas partes entendemos cuáles son los beneficios y riesgos presentes.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que no hay nada que no volvería hacer. Quizás lo único de lo que me arrepiento es de no haber comenzado antes.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi papá es una gran inspiración para mí como profesional, pues ha estado a la cabeza de grandes compañías multinacionales. Me inspira el arte del alta costura, conocer el propósito detrás de creadores, emprendedores y empresarios en este mundo, también las grandes ciudades y la gente que desde el amor logra cosas grandes.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces he pensado en tirar la toalla. Emprender y ser empresario no es fácil, pero es mi sueño más grande, es mi primer hijo y ahora más que nunca estoy pensando más en grande.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Ninguna por el momento. Me encantaría hacer parte de una.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Por supuesto, ya lo estamos haciendo. Le estamos enseñando a pequeños creativos y emprendedores cómo crear empresas sólidas desde el inicio, permitiéndose cumplir sus sueños y vivir de su pasión.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Siendo cada día más feliz, más libre (en términos de tiempo y dolores), más sabia, más vulnerable y rodeada de un equipo de profesionales envidiable, trabajando de la mano de marcas soñadas por todos y estando en el top of mind de personas clave en la industria.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Crucial. Ven en mí lo que no soy capaz de ver en muchos casos. Ven mis fortalezas o me las dan cuando no las tengo. Me escuchan, me aconsejan y guían.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, lo hago a diario.

21. ¿Qué papel juego mi equipo? ¿Quién es?

Soy fundadora y directora creativa. Dirijo la estrategia de posicionamiento y fortalecimiento de las marcas. Me encargo de la imagen de las marcas, sus estrategias de comunicación, dirección creativa en producto y audiovisual. Soy la persona con la que los clientes se encuentran cuando llegan a la reunión de descubrimiento con nosotros, los guio y diseño junto a ellos un plan de trabajo que apoya el cumplimiento de objetivos planteados.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

El amor y el respeto por lo que hago y con quienes me cruzo.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

1. El ego es el peor enemigo y los dueños de negocio que se motivan por sobresalir consiguen todo lo contrario.

2. No hay nada más valioso que clientes supremamente felices y que se queden, vuelvan o traigan a alguien más.

3. Vivir de lo que te apasiona es posible, con mucha dedicación, orden y constancia.

