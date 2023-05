La diseñadora que creó una tienda virtual de comida saludable y consciente

Ella es Mónica María Sanabria Galindo, la emprendedora detrás de un negocio gastronómico que promueve hábitos alimenticios saludables. Foto: Cortesía Sano Comida Consciente

“Somos una tienda-restaurante de alimentos donde hacemos un balance entre nuestras recetas y las propiedades que nos dan los ingredientes saludables, por eso no nos enfocamos en una dieta específica, sino que estamos abiertos a cada estilo de vida para que nuestros clientes encuentren opciones ricas y al mismo tiempo nutritivas. Nuestro fuerte es la repostería, pero amamos los desayunos y los brunchs. Además, tenemos opciones veganas, sin gluten y aptas para diabéticos”, estas son las palabras de Mónica María Sanabria Galindo la emprendedora detrás de Sano Comida Consciente. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

35 años, Diseño Industrial.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea fue hacer una torta de banano saludable y nació en el 2017 cuando empecé a cambiar mis hábitos y a buscar opciones para mi alimentación. En ese momento no había muchas tiendas o postres saludables, así que empecé por ahí, con uno de mis postres favoritos, así que creé una tienda-restaurante de alimentos saludables donde hacemos un balance entre nuestras recetas y las propiedades que nos dan los ingredientes saludables para llevar diferentes propuestas a la mesa.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Haciendo muchas tortas de banano en casa, invitando a mis amigos y a mi familia para que las probaran y luego obtener la receta perfecta. Luego fue buscar el nombre, porque no solo quería venderla, sino lograr vender todos los productos que a mi me gustaban y que eran saludables, el objetivo era hacer mi propia tienda saludable y aquí vamos.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Fue con préstamos, tarjetas de crédito y algunos trabajos freelance. Poco a poco he ido invirtiendo las ganancias en máquinas y equipos que me han ayudado a ir creciendo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando mi propio negocio y conocer personas que están alineadas con este mundo que me apasiona, transformando vidas con mi ejemplo. Me gusta tener una vida equilibrada donde puedo comer lo que me gusta sin excesos.

6. ¿Soy feliz?

Sí, cada día es un desafío, pero la satisfacción de mirar atrás y ver todo lo que he crecido como mamá, mujer, emprendedora hace que todo valga la pena.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Vivo el presente, y me enorgullece saber que hay personas que están interesadas en mi negocio, sin embargo, primero quisiera formar equipo y fortalecerlo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es trabajar 24 horas al día los 7 días a la semana, es duro, pero trabajo para mí y en lo que me gusta, y sé que así puedo llegar a más personas, así que eso hace que todo valga la pena.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy cumpliendo mis sueños, soy mamá hace 15 años y el año pasado nos independizamos. Me proyecto con Sano como empresa, así que nos hace falta mucho camino por recorrer.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir creciendo, dar a conocer y compartir todo el conocimiento que he adquirido estos años con relación a la alimentación saludable, recetas, talleres, llegar a más puntos de Bogotá, y expandirnos a más ciudades.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

En el momento estoy en la búsqueda de estrategias que sean escalables, teniendo en cuenta que somos una tienda-restaurante artesanal.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si la recibiría teniendo en cuenta el aporte de la persona y los porcentajes que se establezcan en el momento de la negociación.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Dejar de lado este gran emprendimiento, porque cuando estuve en una empresa después de haberla creado, paré por casi dos años, y eso trae consecuencias.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Primero me inspiró mi mamá, porque ella tiene las mejores manos y las mejores recetas. Todo lo que hace le queda delicioso y ha sido mi mentora en este camino de la repostería. También personas que sigo en redes sociales que estaban muy alineadas con el mundo saludable, una de ellas fue Estefanía Borge. Cuando comenzó mostró el mundo vegano -yo no soy vegana- mostrando opciones deliciosas para postres y desayunos quitándole a la gente la idea de esta corriente es un estilos de vida “aburrido”.

De esta forma empecé a investigar sobre las diferentes dietas que existen -keto, paleo, vegana, entre otras- y visité mercados saludables encontrando y probando opciones ricas y otras no tanto que había en el momento y así fue como saqué mi propia receta de torta de banano.

Me gustaría seguir a Jenny Camacho, creadora de Xocolat & more. Tener mi propia pastelería, café y restaurante saludable.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No siento que haya fracasado, solo que hay veces que me estanco y no veo por donde seguir -ahí me dan ganas de tirar la toalla-, pero me detengo, me calmo y veo el camino recorrido, hasta dónde me ha llevado y se me pasa.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No hago parte de una comunidad en específico, pero sí he conocido muchas personas que han enriquecido mi camino de muchas maneras.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, es una manera de mostrarle a esas nuevas generaciones que hacer lo que uno ama y lo que le llena el alma siempre dará frutos. Que estamos hechos para seguir nuestro corazón y que la alimentación y el bienestar físico son algunos de los pilares más importantes.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo con varias sedes, promoviendo la comida consciente, no solo en Bogotá sino en más ciudades. Dando talleres y charlas sobre todo el camino recorrido y llevando mi experiencia a más personas para que se inspiren y saquen adelante sus ideas.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

La familia y los amigos hacen el papel más importante. Detrás de todo emprendimiento están las primeras personas que creen y confían en lo que uno hace y en el amor que le pone a cada detalle. Ellos son el soporte en esta aventura y estoy agradecida por el tiempo y el apoyo que desde el primer día me han dado.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, somos una red infinita que está buscando cada día crecer y empoderarse de aquello que nos hace felices y no llena el alma.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Por ahora yo sola, llevo 3 años con mi emprendimiento pero siento que a medida que voy creciendo, ha llegado gente que me ha dado mucho apoyo y seguro que a futuro harán parte de mi equipo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Me gusta ser empática con los clientes, escucharlos y siempre darles gusto en lo que están buscando o en las necesidades nutricionales que requieran que es lo más importante para mí y que se sientan seguros de lo que están consumiendo.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido mucho de mí, de mis capacidades, de ser resiliente y que definitivamente todo llega en el momento indicado. Me di cuenta que el tiempo y el camino es perfecto y nunca es tarde para hacer lo que amas, y que si vives la vida con propósito, al final del día vas a estar orgulloso de ti y de todo lo que has logrado.

