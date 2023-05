Una empresa bogotana que se dedica a hacer arte urbano

Ellos son Camilo Gordillo "Ceroker", Jonathan Oda "Deimos Type" y Ana María Jurado "Mugre Diamante", los tres emprendedores detrás de A tres manos, una empresa que encontró en el arte urbano la mejor forma de expresión y de hacer país en Colombia. Foto: Cortesía A tres manos

“Lo que nosotros logramos demostrar es que el arte urbano sí se puede volver algo profesional. Las personas se están dando cuenta de que no somos unos “niños” que pintan por pintar, sino que realmente somos personas que empezamos pintando cuando jóvenes, pero que ahora de grandes volvimos el arte una profesión y vivimos de ella. También cambiamos el chip de los clientes y las personas que nos buscan, ellos ya tiene una perspectiva de lo que es el muralismo y parte de nuestro trabajo como A Tres Manos es demostrar que se puede y que somos profesionales”, estás son las palabras de los artistas que están detrás de un emprendimiento que le apuesta al arte desde la autenticidad, la creatividad y el color. Hablamos con ellos en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contaron:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 35 años, Diseño Gráfico.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

A Tres Manos nace en el 2013, es la unión de tres amigos que se encontraron pintando por separado. En una oportunidad de convocatoria sobre muralismo en Cali, nos unimos para participar, nos pedían un nombre y después de buscar entre muchos -porque no queríamos que fuera nada común-, uno de nosotros propuso A Tres Manos, con ese nos presentamos. Esta también fue la forma en la que nos empezamos a sentir más profesionales con el estudio de arte urbano, de ahí en adelante nos dedicamos juntos a este bello arte Mugre Diamante, Demos Style y Cerkoer.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

La verdad, ha sido un camino muy duro, fueron muchos años tratando de vivir de esto. En el 2015/2016 nos dimos cuenta de que esto de verdad es un negocio y lo empezamos a ver de esa manera. Con el tiempo, a punta de ensayo y error entendimos cómo era tratar con clientes, qué exigencias debíamos tener con ellos, cómo abordarlos y cómo vernos profesionales en todo sentido.

La forma de saber si estábamos haciendo las cosas bien era hacer una retroalimentación con nuestros clientes, les preguntábamos por qué nos habían elegido a nosotros y no a otro estudio, por lo general, su respuesta era porque nuestra forma de enviar la propuesta era más profesional que las otras, así que creemos que es porque los tres somos diseñadores gráficos y eso nos ayuda mucho dentro del gremio.

Con el tiempo el estudio empezó a crecer tanto que nos pidió convertirnos en una empresa.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Una inversión como tal no hubo, todo empezó como un grupo de amigos queriendo pintar, siendo felices y haciendo lo que les apasionaba. Con el tiempo fueron llegando los clientes y gracias a nuestra visión de negocio empezamos a ahorrar, a reinvertir en materiales y todo fue tan orgánico que el mismo negocio nos fue dando todo. Ahora estamos en un punto en el que nos volvimos empresa y todo es diferente a cuando uno es independiente, porque hay un orden que se debe cumplir.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Lo que nosotros logramos demostrar es que el arte urbano sí se puede volver algo profesional. Las personas se están dando cuenta de que no somos unos “niños” que pintan por pintar, sino que realmente somos personas que empezamos pintando cuando jóvenes, pero que ahora de grandes volvimos el arte una profesión y vivimos de ella. También cambiamos el chip de los clientes y las personas que nos buscan, ellos ya tiene una perspectiva de lo que es el muralismo y parte de nuestro trabajo como A Tres Manos es demostrar que se puede y que somos profesionales.

6. ¿Soy feliz?

Si, soy muy feliz, aunque hago lo que amo, después de un tiempo entendí que este es nuestro trabajo, que te desgasta física y mentalmente, que hay clientes que no siempre son claros ni comprensivos, pero que al final es un trabajo y entendemos que A Tres Manos es la prioridad y hacemos todo para sacarla adelante.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No porque hemos luchado muchos años para sacarla adelante y porque somos tres amigos haciendo lo que nos apasiona.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es muy difícil, aún estamos en el punto de aprendizaje porque nosotros no iniciamos queriendo ser empresa, eso se dio naturalmente por el flujo de trabajo y clientes que empezamos a tener, si somos sinceros cuando éramos independientes se veía más dinero pero con una empresa ya se vuelve todo más serio, hay que ser más organizados y nos toca pagar nóminas, impuestos y otras cosas que como independientes o personas naturales, no hay que hacerlo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Me he puesto sueños y metas durante toda mi vida, muchas las he cumplido, estoy muy feliz con eso. Uno de mis sueños era poder vivir de lo que me gusta y lo estoy haciendo.

Como A Tres Manos estamos en el proceso de crecer y trabajar con otras empresas que hemos soñado como Apple, pero creemos que todo llega a su momento y nosotros estamos trabajando para que esos sueños se cumplan.

Puede interesarle: Los colombianos que crearon una nevera portátil para reemplazar el icopor

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

A Tres Manos quiere volverse un negocio más grande. Queremos empezar a tener no solo murales sino también productos que representen todo lo que somos nosotros, lo que nos gusta. Queremos en algún punto incursionar en la moda, tener un equipo de trabajo que haga cosas de diseño y pintar murales en otros países demostrando siempre el talento colombiano.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, nosotros empezamos pintando cada uno por aparte, luego nos unimos y ahora somos una empresa, entonces claro que el negocio es escalable desde varios puntos de vista. Ahora somos un estudio, luego queremos sacar productos, recibir otros proyectos de diferentes estilos de murales, siendo nosotros una agencia curadora de este arte, logrando el puente entre el cliente y los artistas. Tomará tiempo pero llegará.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Nos gustaría tener un socio que sea el brazo económico y la fuerza que nos ayude a crecer, pero tendría que ir muy alineado a lo que somos nosotros, no podría ser cualquier persona. Respecto a ceder una parte de la empresa, nosotros no lo haríamos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Es difícil porque hemos trabajado con diversos clientes, unos más difíciles que otros, pero todo como lo hemos hecho ha sido parte del proceso y si tuviéramos que repetir todo el proceso que nos ha traído hasta aquí, lo haríamos igual es lo que nos ha llevado a lo que somos hoy. Si tuviéramos que decir algo que no volveríamos hacer, sería confiar tan fácil en personas externas, porque hemos tratado de vincular a la empresa a otras personas y no ha salido bien, ahora somos más cuidadosos con las personas que entran a A tres Manos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nos inspira el grafiti, fue lo que nos unió y lo que nos tiene hoy acá, también nos inspira la música, el arte, las películas y la cultura. Dentro del gremio nos inspira un colectivo de Canadá que hace muchos años volvieron el grafiti algo profesional, ellos fueron uno de los primeros referentes que vimos, también tenemos unos amigos que viven en Europa y ellos llevaron el muralismo a otro nivel.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Tirar la toalla no, pero si hemos tenido muchos altos y bajos. Tuvimos una época en la que nos detuvimos como A Tres Manos, para enfocarnos cada uno en nuestras carreras personales, no creo que fuera malo, ahora vemos que fue bueno porque cada uno pudo evolucionar personalmente y cuando retomamos llegamos con otras ideas, propuestas y con más seguridad en nosotros mismos. Los errores nos han hecho aprender y reconocer que es un camino de aprendizaje y nos dimos cuenta que como equipo somos muy sólidos.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, conocemos varios emprendedores entre los que nos apoyamos, aconsejamos y preguntamos cómo ha sido su camino. El muralismo aún es muy nuevo, así que todos los que estamos en el medio vamos en el mismo nivel de aprendizaje.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, estamos poniendo los rieles del tren con el que todos van a poder andar, seguro las futuras generaciones ya tendrán un camino edificado que les ayudará a seguir con todo lo que nosotros hemos venido construyendo por años.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Nos vemos como grandes artistas, reconocidos y siendo embajadores de Colombia en el mundo, como empresa nos vemos como un estudio más consolidado lleno de crecimiento y con nuevos empleados siempre en torno a lo que somos como personas y como artistas.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Son un apoyo demasiado importante, nuestras familias nos han apoyado desde el inicio porque se dieron cuenta que esto es nuestra pasión. Nuestros amigos son los que más creen en nosotros, para poder arrendar el espacio que tenemos como estudio debíamos tener codeudores y ellos son los que siempre se han prestado para ayudarme. Gran parte de lo que es hoy A Tres Manos es gracias al apoyo de todos ellos.

Sígale la pista: Crearon un ‘marketplace’ para profesionales y talento humano en odontología

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Si, nuestra idea es hacer que el muralismo crezca, que sea una comunidad sólida. Nosotros estamos empezando algo que no está hecho y nos gustaría ayudar a crear un camino para que las personas que vienen detrás nuestro estén y se sientan apoyadas.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

A Tres Manos está compuesto por Mugre Diamante, Deimos Stype y Ceroker, cada uno con el tiempo se ha dado cuenta cuáles son sus mayores habilidades. En el camino identificamos que no todos podemos hacer todo, Deimos tiene más conocimientos con la parte contable y se relaciona con los contadores para luego explicarnos a nosotros, Mugre es quien tiene mejor técnica con aerosol y es la que pule los detalles, al ser mujer se da cuenta de algunas cosas que nosotros no y trata de hacer que la parte del grafiti siempre esté viva y Ceroker es más de la parte comercial, encargado de ir a vender las ideas. Todos hacemos de todo, pero reconocemos cuáles son nuestras fortalezas y las explotamos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Lo que nos diferencia es nuestro estilo, encontrarlo es difícil, pero nosotros ya lo logramos, las personas cuando van por la calle ya identifican los murales que ha pintado A Tres Manos, otra cosa que nos identifica es que somos muy sólidos como equipo, además de la forma en la que le vendemos nuestras ideas a los clientes. Por último, la diferencia con otros colectivos es que nosotros somos muy rápidos a la hora de trabajar y ejecutar las ideas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Primero que emprender es difícil, que hacer una sociedad no se puede con cualquier persona, porque no todos son los indicados; aprendimos que hay que caer para aprenderse a levantar más fuerte y que son justo esas caídas las que nos hacen más fuertes. Lo más importante es tratar a las personas como te gustaría que te traten, eso lo tenemos claro como socios, porque por encima de ser buenos artistas somos grandes personas.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚