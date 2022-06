La diseñadora textil que crea móviles decorativos con material reciclado

Ella es Diana Jaramillo, la emprendedora detrás de Alltecho. Foto: Cortesía Alltecho

“Alttecho nace aproximadamente hace 6 años de un viaje realizado a Popayán, donde en una tarde de costura, una abuelita artesana me enseñó a realizar móviles de gallinas con telas, es así como la idea quedo latente y meses después se me ocurrió hacer móviles decorativos a través del arte manual, utilizando retazos sobrantes de las confecciones y cuanto material podría reutilizar dándoles una segunda oportunidad, evitando que estos llegaran a la basura.

Con cada móvil que vendemos queremos inspirar al cuidado y protección del medio ambiente ya que partimos de la filosofía de la economía circular y la moda sostenible. Está dirigido a un público que valora el trabajo artesanal, el consumo responsable y el cuidado al medio ambiente, procuramos siempre enviar un mensaje de sostenibilidad. Hoy en díaestamos legalizados, contamos con cámara de comercio, Rut, Marca Registrada y participamos en el mercado de las pulgas de Usaquén desde hace cuatro años.

Para nosotros es gratificante saber que se puede hacer arte con un retazo de tela y un poco de ingenio y que estos elementos decorativos 100% hechos a mano tocan a las personas porque les invocan la unión y la familia” estas son las palabras de Diana Jaramillo, la diseñadora textil detrás de una idea de negocio amigable con el medio ambiente. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y así nos relató su historia:

1. ¿Cuántos años tengo?, ¿Qué estudié?

Tengo 50 años y estudié Diseño Textil.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació?, ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea fue elaborar un producto decorativo que armonizara los espacios y que evocara sentimientos agradables en las personas que los adquieren. Nació en una visita a Popayán hace 6 años en una jornada de manualidades.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Teníamos una empresa de dotaciones y cuando llegaba a mi casa comenzaba a trabajar sagradamente desde las 6:00 p. m. hasta las 11:00 p. m. o 12:00 a. m. Inicialmente regalaba todo lo que hacía a familiares y amigos, luego busqué lugares donde poder exhibir y en ese proceso me presenté a una convocatoria del Mercado de las Pulgas de Usaquén y gracias a Dios fui seleccionada, esto hizo que se convirtiera en un negocio familiar. En esta dinámica se involucraron mis hijas y hoy en día tengo la satisfacción de generar empleo, trabajando con dos mujeres más que me ayudan en la elaboración y generan ingresos para sus casas.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicialmente del sueldo que tenía con la empresa de dotaciones, ahora se sostiene, genera mi sueldo, los gastos de operación y da utilidades con los que he podido hacer un ahorro.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con Alttecho toco almas, hago conciencia ambiental, destaco la importancia del material en que están hechos los móviles ya que son los sobrantes de las confecciones y de los telares manuales, evito que este desperdicio llegue a la basura, les doy una segunda oportunidad y utilizo hasta lo mínimo de este material para hacer parte del diseño. He encontrado en el camino empresarios de la confección que apartan los sobrantes de su producción y algunas otras personas que donan sus piezas de accesorios que ya no utilizan.

6. ¿Soy feliz?

Inmensamente feliz, Alttecho era mi plan B que siempre quise convertirlo en plan A y lo logré, el aporte que hago al planeta, la aceptación de las personas, la generación de empleo, los amigos que he hecho en el camino y el apoyo de mi familia hacen de Alttecho mi vida y mi pasión, se puede decir que quien conoce la marca me conoce a mi. En cada creación hay una parte mía.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No. La cedería cuando ya no tenga fuerzas.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Todo ha sido un proceso, tenía trabajo estable con la dotación y eso ayudó a financiar el proyecto, contrario a lo que a muchos les paso en pandemia, pude convertir a Alttecho en mi proyecto de vida, pues tuve el tiempo para dedicarme al 100%, aprendí la importancia que tienen las redes, hice cursos con la cámara de comercio, escuchaba todas las tardes charlas para emprendedores con la Sergio Arboleda, producto de involucrarme en estas dinámicas obtuve el beneficio de registrar la marca y me han tenido en cuenta para participar en eventos y ferias importantes como la Feria del Hogar.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy cumpliendo mi sueño de ser completamente independiente y ser feliz con lo que hago. Tengo el reto de ampliar la empresa para tener mayor capacidad de producción y ser más visible.

Esta historia le puede interesar: Ella creó una marca de helados veganos para mejorar hábitos alimenticios

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Hay mucho por hacer, inicialmente necesito estructurar un taller para mejorar la producción, estoy desarrollando nuevas ideas ya que quiero ampliar el portafolio, tener participación en ferias especializadas en artesanías y proyectar las ventas a nivel internacional.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

No, cada móvil es único.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Creería que no de un desconocido, sino de alguien que tenga y sienta la misma pasión que yo tengo. Eso es una relación que se construye y se fortalece con el tiempo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a dejar en segundo plano lo que me hace feliz. Tendría más confianza en mí misma y en mis capacidades.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró una abuelita artesana de 95 años que elaboraba con amor sus productos y era feliz enseñando. Admiro grandes personajes en el mundo como Meryl Streep y Pepe Mujica, hablan de que el sentido de la vida está en ser feliz, quiero seguir sus enseñanzas y seguir mi propio destino.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Hasta el momento no he sentido fracaso, si algo sale mal siento que es necesario para aprender y mejorar, esto nos da experiencia. Ha habido momentos difíciles como cuando se reactivó el Mercado de las Pulgas, debíamos estar presentes jueves, viernes, sábados y domingos, era agotador sobre todo porque las ventas no eran las esperadas, pero no fue suficiente para desanimarme, es difícil fracasar cuando uno hace lo que le gusta.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

El Mercado de las Pulgas de Usaquén me abrió el espacio y me dio la oportunidad, es una gran familia y con cada compañero aprendo cosas nuevas, todos tenemos una historia que contar.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Definitivamente sí, el mensaje fuerte de sostenibilidad que tiene Alttecho inspira a muchos jóvenes y niños a cuidar de nuestro planeta y saber que sí se puede aportar con las acciones diarias que tenemos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Quiero viajar, participar en ferias nacionales e internacionales. Seguiré construyendo y creciendo como marca y tendré más participación en el mercado con nuevos productos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido clave, mis hijas trabajan en la decoración, mis padres en producción de aros y vestidos de las figuras humanas, mi suegra en atención al público y mi esposo en montajes de ferias cuando lo requiero, mis amigos me compran y comparten, esto me incentiva y me da fuerzas para seguir adelante y sé que cuento con ellos porque siempre están presentes.

Le puede interesar: Ella crea juegos de estimulación adecuada como herramienta de crianza para niños

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Hago un esfuerzo de tener una red con emprendedores amigos en la que les comparto e invito a los diferentes escenarios y ferias para que participen y se beneficien de las diferentes cosas a las que accedo, entre todos nos apoyamos para mejorar y tener un trabajo colaborativo. Y por supuesto, con las personas que me colaboran les doy ánimo para que emprendan sus propios negocios, doy fe para decirles que sí se puede, no importa la edad.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Básicamente mi equipo es mi familia y las señoras que me colaboran, ellos son fundamentales para el buen desarrollo de los productos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Cuando alguien obtiene mis productos reconocen que cada móvil es un diseño único, con un mensaje de unión y familiaridad, las personas lo apropian y se ven reflejados en ellos, no compran algo producido en serie.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido a conocerme a mí misma, he aprendido el valor del esfuerzo, entiendo que para hacer las cosas que amas no hay límites. Sé que soy feliz y hago feliz a las personas con mis productos.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚