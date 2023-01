La emprendedora que diseña y confecciona accesorios de lujo para perros y gatos

Ella es Daniela Rivera, la emprendedora detrás de "Feroz – Urban Pet Fashion". Foto: Cortesía Feroz – Urban Pet Fashion

“Feroz – Urban Pet Fashion es una marca colombiana donde nos encanta celebrar a las mascotas con productos que los hagan verse “cool y fashion” como sus humanos. Tenemos accesorios como: collares, correas, arneses, pañoletas, chaquetas y chalecos que garantizan seguridad, comodidad y sobre todo mucho estilo. En el 2021, a pesar de la pandemia, triplicamos nuestras ventas y FEDEX nos otorgó un premio por ser uno de los emprendimientos colombianos con el mejor modelo de negocio sostenible e innovador. El año pasado crecimos en un 50% y participamos en Global Pet Expo: la feria de comercio alrededor de las mascotas más grande del mundo. En la actualidad seguimos expandiéndonos y tenemos grandes proyectos para 2023″, la protagonista de esta historia es Daniela Rivera, una administradora de empresas que encontró en el mercado de las mascotas la oportunidad de crear artículos con técnicas y materiales sostenibles de una forma creativa, amigable con el ambiente y práctica, para que perros y gatos luzcan con mucho estilo. Ella nos contó su historia en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Aquí va:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 37 años. Estudié Administración de Empresas, hice una especialización en Innovación y Desarrollo de Nuevos Productos y tomé cursos de Diseño de Accesorios para Mascotas en Nueva York.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Siempre he amado las mascotas y he tenidos perros. A la hora de comprarles su collar y correa no encontraba nada que me encantara, así que los pedía a Estados Unidos por internet. Trabajé muchos años como consultora de innovación y sabía sobre desarrollo de nuevos negocios. Un día decidí poner en práctica mis conocimientos y emprender mi propio negocio. Identifiqué una gran oportunidad en el mercado: vender accesorios de lujo con diseño para mascotas. Empecé a diseñar estos productos y busqué talleres de talabartería que los produjeran y así nació Feroz –Urban Pet Fashion.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Las primeras ventas las hice en ferias de diseño y de emprendimiento. En ese entonces nadie vendía por redes sociales, Instagram estaba arrancando y Facebook (hoy Meta) no tenía marketplace. En estas ferias validé mi idea y vi el gran potencial que tenía, así que invertí en el desarrollo de la página web y comencé ofreciendo los primeros productos de Feroz: collares y correas para perros.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Cuando empecé eroz –Urban Pet Fashion trabajaba como consultora en una firma y usaba parte de mi salario para la operación de mi emprendimiento. Mi papá y mi esposo creyeron en mí e invirtieron en la idea desde el principio. También invité a dos grandes amigos para que fueran mis socios y aportaran capital. Duré 3 años más en la firma de consultoría y cuando mi emprendimiento creció, renuncié y me dediqué tiempo completo a mi emprendimiento. También le compré la participación a mis dos amigos y me quedé sola con el negocio.

Mi papá y mi esposo siguen siendo un gran apoyo para el emprendimiento y son quienes me tienden la mano constantemente.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Que los papás perrunos y gatunos encontremos accesorios para nuestras mascotas que nos hagan sentir orgullosos y felices. Que recibamos elogios de nuestros peludos en los parques y en los paseos que hacemos con ellos gracias a sus collares, correas, y prendas. Que tengamos productos seguros y cómodos que representen nuestro estilo personal y estén a la moda. Que podamos comprar accesorios producidos a mano, con técnicas y materiales sostenibles y apoyemos artesanos y comunidades indígenas de nuestro país.

6. ¿Soy feliz?

Sí, ver el crecimiento de mi emprendimiento desde sus inicios hasta hoy me llena de profundo orgullo y felicidad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Si la oportunidad se presenta con las condiciones favorables lo consideraría.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue duro al principio, seguía siendo empleada de tiempo completo y tenia que trabajar por las noches y los fines de semana para poder avanzar con el negocio. Emocionalmente fue y sigue siendo difícil, hay momentos en donde las cosas no salen como uno las planea y surgen dudas e inseguridades. Emprender suele ser una actividad solitaria y eso me ha costado trabajo. Afortunadamente mi motivación es muy fuerte y hace que me levante a dar lo mejor para seguir creciendo, pero no es un camino fácil, ni es para todo el mundo. Hay personas que se sienten más cómodas teniendo un trabajo estable con seguridad económica y eso está bien.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Cumplí mi sueño de ser independiente, manejar mi tiempo y materializar mi idea de hacer accesorios de lujo para mascotas. Aún hay oportunidades para seguir creciendo, aprendiendo y conquistando más mercado internacional.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Este año vamos a abrir otro punto de venta, seguir participando en ferias internacionales y lanzar una nueva línea de negocio para mascotas. Hay mucho trabajo por delante pero también muchas ganas y empuje para seguir creciendo.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Completamente. Se puede replicar en varios mercados, incluso nos han ofrecido abrir franquicias y es algo que está sobre el tintero. El mercado de las mascotas está creciendo a pasos agigantados después de la pandemia. Según el DANE (2022) en Colombia el mercado de las mascotas ha crecido 84.9% en los últimos 5 años y ocupa el cuarto lugar en América Latina como líder del sector después de Brasil, México y Chile.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Habría que evaluar para tomar esta decisión. Más que inversión económica preferiría conocimiento y know-how para seguir consolidando mi empresa, trabajar con alguien que llene los vacíos que hoy tenemos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Cuando empecé me salió una excelente oportunidad con una tienda muy grande y reconocida para comercializar mis productos de manera exclusiva en el territorio nacional. A solo 3 meses de haber comenzado la empresa decidió retirarlos porque por políticas internas no volverían a tener marcas colombianas. Fue un golpe muy duro. De esta experiencia aprendí a no dar exclusividad y a “no poner todos los huevos en la misma canasta”, es clave poder diversificar el riesgo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi mamá que es una trabajadora incansable, mi papá que es un empresario que admiro mucho y mi esposo que es un tremendo emprendedor con mucho liderazgo y creatividad. Ellos me dan ejemplo e inspiración así como el apoyo para sacar adelante este negocio.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si, muchas veces. Hemos sacado productos que han fracasado en el mercado y hemos estado en tiendas en donde no hemos tenido casi ventas; sin embargo estos fracasos hacen parte del proceso de innovación y son importantes para aprender y crecer, solo así sabrás qué funciona y a qué hay que apostarle. A pesar de los fracasos no he pensado en renunciar a mi emprendimiento. Capitalizo sobre los errores y continúo como me enseñó mi mamá.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hago parte de la Asociación de Emprendedores que se creó en el 2021. Es un espacio en donde nos apoyamos y ayudamos en muchos temas. Se lo recomiendo a cualquier emprendedor.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro. Las nuevas generaciones continuarán teniendo mascotas, esta tendencia seguirá creciendo y ellas necesitarán de este tipo de productos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Enfocada en mi familia y en algunos proyectos en paralelo; no se si solo con Feroz –Urban Pet Fashion, pues tengo otras ideas en las que estoy trabajando. Pienso que Feroz tiene mucho futuro y en 10 años puede ser la empresa líder en su categoría, no solo a nivel nacional sino también regional.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Un papel fundamental para la creación y sostenimiento de mi emprendimiento. Como lo mencioné anteriormente el apoyo de mis papas y mi esposo ha sido invaluable, no solo desde el punto de vista financiero sino también emocional. Soy muy afortunada de contar con ellos y agradezco su confianza en mí. A mis amigos, que fueron mis socios también les agradezco el apoyo y acompañamiento al inicio de este proceso. Definitivamente es algo que se necesita para emprender.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí. Me encanta asesorar y apoyar a otros emprendedores. Lo hice con clientes (cuando trabajé en la Cámara de Comercio de Bogotá y luego como Consultora) y con amigos y personas cercanas. Adicionalmente fui profesora en la Universidad Javeriana de la materia “Gestión de proyectos – taller de emprendimiento”.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Se necesita tener equipo para crecer, hacerlo solo es imposible. Somos personas de diferentes edades y profesiones y cada quien suma desde sus conocimientos y experiencias. La diversidad del equipo es algo que valoro mucho.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Le apostamos mucho a la innovación, lanzamos colecciones cada 3-4 meses como lo hacen las grandes marcas de lujo, trabajamos con materiales y técnicas sostenibles, desarrollamos productos de la mano de comunidades indígenas rescatando técnicas ancestrales y llevamos talento colombiano a las mascotas de América y Europa.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

¡Si hay ganas y motivación todo se puede lograr! La perseverancia es la clave para sacar adelante las ideas a pesar de los tropiezos y las circunstancias que llegan y que no podemos controlar.

