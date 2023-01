Una solución práctica y saludable para alimentar a los más pequeños de la casa

Ellas son Catalina Wills y Andreina Beheit, dos de las emprendedoras detrás de Top Spün. Foto: Cortesía Top Spün

“En Top Spün, buscamos apoyar y facilitar el proceso de alimentación de los hogares y centros educativos y de estimulación, con variedad de opciones y preparaciones nutritivas que ayudarán a favorecer la relación sensorial positiva de los niños y las niñas con los alimentos y el momento de comer.

Además, somos un grupo de papás conscientes de la importancia de una adecuada alimentación en casa, así que nos unimos diferentes profesionales con especial enfoque en nutrición infantil, para desarrollar cuidadosamente cada producto a partir de ingredientes naturales, y poder entregar opciones reales para los más pequeños de la casa”, de esta forma empieza a contarnos Andreina Beheit su idea de negocio en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con ella, nos contó su historia y descifró la clave para conquistar el paladar de los más pequeños:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Soy Andreina Beheit, tengo 32 años y estudié Administración de Empresas en la Universidad de los Andes.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Hace 1 año y 5 meses nació mi hija Martina y cuando iniciamos su proceso de alimentación complementaria empezó el gran reto, pues consideraba muy importante ofrecerle cosas nuevas, llamativas, nutritivas y saludables. Pasaba horas en la cocina haciendo recetas nuevas para que mi hija se alimentara de la mejor manera posible pero también me parecía clave que la hora de comer fuera una experiencia realmente divertida y es aquí cuando nace la idea de ofrecer a los papás comida 100 % saludable, práctica, ultracongelada y lo más importante fácil de preparar, de tal manera que la sacas del congelador y en máximo 5-7 minutos tienes la comida de tus hijos lista.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Consciente de la oportunidad que existía en el mercado me senté con mi esposo, Luis Fernando Cuellar, para analizar la oportunidad y decidimos hacerlo realidad. Considerábamos fundamental vincular un socio que complementará nuestras ideas y así lo hicimos, nos reunimos con nuestros amigos y socios actuales Iván Trujillo (abogado) y Catalina Wills (nutricionista infantil), y creamos un complemento perfecto lleno de sinergias y virtudes para llevar a cabo este lindo proyecto.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

En esta primera etapa entre los socios bancamos la empresa.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Lo que más nos emociona es que estamos ofreciendo una solución real para facilitarle la vida a mamás, papás y cuidadores en el proceso de alimentación de sus hijos. Tenemos un producto que definitivamente ha gustado, los niños que han probado Top Spün se vuelven clientes en su mayoría recurrentes; los porcentajes de recompra que tenemos son afortunadamente muy altos y este indicador lo único que evidencia es que es un producto que genuinamente gusta y cumple su propósito de convertirse en una solución 100 % sana y saludable para los hogares colombianos.

6. ¿Soy feliz?

¡Absolutamente! Es algo que me apasiona y por lo que me levanto cada día a trabajar y que está relacionado 100 % con mi propósito de vida: ser mamá.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En este momento estamos en una etapa de crecimiento maravillosa que nos ha permitido disfrutarla y gozarla al máximo. Cada día trae su afán, y en este momento nuestro foco es continuar consolidando una marca que siga brindando valor y una clara solución a nuestros clientes.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Dice uno de nuestros socios que emprender es un ¡acto heroico! Y algo de razón tiene, siempre existen retos, desafíos muy grandes, pero sabemos que la constancia, el foco, la disciplina, la coherencia, el respeto y las ganas que nos acompañan día a día son nuestros mejores aliado para seguir impulsando nuestra empresa y vivir el propósito superior que nos hemos trazado de facilitarle la vida a mamás, papás y cuidadores.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

¡Soy una soñadora por naturaleza! Tengo muchos sueños, unos ya cumplidos otros por cumplir. Eso es lo lindo de la vida y lo que nos mantiene llenos de energía y con ganas de hacer grandes cosas.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir creciendo, consolidarnos con un producto extraordinario, seguir posicionándonos en el mercado como ese gran aliando para mamás y papás y llegar a cientos de miles de hogares en Colombia y la región. Siempre de la mano de nuestro equipo, de nuestra visión y de la coherencia que acompaña la visión estratégica de la compañía.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No estamos cerrados a la posibilidad de una ronda de inversión futura o a la llegada de un socio estratégico, pero por el momento, afortunadamente contamos con los recursos necesarios para la etapa en la que estamos, pero a medida que las compañías maduran y evolucionan es fundamental considerar todo tipo de alternativas como la que planteas.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

El problema no es cometer errores, eso es natural y está bien, lo importante es aprender de ellos y mejorar a partir de esa experiencias. Por ahora creo que hemos analizado muy bien y con mucha conciencia cada paso que damos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi hija Martina fue la inspiración para llevar a cabo este proyecto que tiene fuerte impacto en el sector de la alimentación infantil.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No, aunque no todos los días son fáciles somos conscientes que habrá días buenos y días no tan buenos. Lo que nos alienta y nos llena de energía es que tenemos un extraordinario equipo, los mejores socios y lo más importante una gran compañía con un potencial tremendo que hoy creo que no alcanzamos a dimensionar del todo.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí allá es a donde queremos llegar, generar consciencia de la importancia de una alimentación saludable desde chiquitos. Top Spün soluciona y facilita la vida a mamás y papás en una etapa maravillosa de la vida que es el inicio de la alimentación complementaria.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años Top Spün será una compañía referente en Colombia y la región. Una marca consolidada en su mercado y posicionada por ser una solución nutritiva, saludable y práctica para todos los mamás y papás que estén en esta maravillosa etapa de la vida con sus hijos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Contar con el apoyo de nuestros amigos y familia ha sido fundamental y clave. Ellos son nuestro apoyo incondicional.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, si hay algo en lo que creemos es en la importancia de fortalecer el tejido empresarial colombiano y en apoyar a quienes valientemente deciden emprender y materializar sus aspiraciones de negocio. Si en algo podemos ayudar es en animar, entusiasmar y guiar desde nuestro conocimiento y capacidades a los emprendedores con los que nos cruzamos en el camino.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Sin ellos nada hubiera sido posible, cada una de las personas que trabaja en Top Spün ha hecho que este sueño sea realidad y que sigamos creciendo de la manera que lo venimos haciendo. Hoy contamos con un equipo maravilloso, lleno de personas comprometidas y talentosas que nos apoyan en operaciones, logística, producción, comercial, mercadeo, legal y administrativo y quienes día a día con su compromiso hacen que Top Spün siga llegando a los hogares colombianos como un producto extraordinario.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

En Top Spün creamos y producimos alimentos reales y conscientes para bebes y niños.

Son alimentos ultracongelados, técnica usada en el mundo para conservar de la mejor manera los nutrientes y propiedades nutricionales de los alimentos y al tiempo convertirse en una solución saludable, práctica y fácil para mamás y papas a la hora de alimentar a sus hijos. Con nuestro portafolio de productos buscamos apoyar y facilitar el proceso de alimentación de los hogares con variedad de opciones y preparaciones nutritivas que ayudarán a favorecer la relación sensorial positiva con los alimentos al momento de comer.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Todo en la vida se logra con esfuerzo, ganas y dedicación.

