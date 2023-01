La marca colombiana de lencería en “denim” para el hogar

Ella es Olguita Mora, la emprendedora detrás de D´NIM HOME - DENIM DESIGN. Foto: Cortesía D´NIM HOME - DENIM DESIGN

1. ¿Cuántos años tengo?¿Qué estudié?

Tengo 50 años, estudié Administración de Negocios y me especialicé en Mercadeo Gerencial.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Lencería de casa en “denim”, nace en agosto de 2020 y me formalicé en enero de 2022. Creé diseños aplicados al denim con diferentes técnicas y acabados, para luego implementarlos en individuales, manteles, caminos de mesa, tendidos de cama, forros para cojines, servilletas… toda una amplia gama de productos para casa.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con diseños diferenciadores, con la confianza de estar creando algo único que atrae y partiendo de la convicción de trabajar sobre un material que es muy querido por todos, que es atemporal y que es utilizado con gran frecuencia: el denim. Lo hice realidad incursionando en el mundo de la confección y de los textiles, aprendiendo y trabajando con el convencimiento de que era algo muy ganador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La plata salió de mis cesantías, todas las invertí en este inicio de negocio.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Desde el producto como tal, he logrado realizar piezas diferentes, innovadoras, hermosas. Desde lo personal, he recibido en muy corto tiempo una satisfacción increíble, pues mi producto no solo genera admiración, sino que con el he logrado conocer a muchas personas hermosas (clientes y proveedores), que me inspiran cada día para hacerlo mejor. Con mi idea estoy logrando ampliar la utilización del denim en otros espacios y momentos.

6. ¿Soy feliz?

¡No me la creo!, así resumo mi felicidad

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Me gustaría hacerlo crecer y desarrollarlo más, explorando más el mundo que estoy creando de D´NIM HOME.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Creo que cuando las cosas se hacen con pasión y con amor, logramos mitigar el cansancio o la frustración, esa ha sido mi experiencia, nadie me dijo que iba a ser fácil. Disfruto este proceso minuto a minuto y entre más problemas se den en el camino, se asumen más retos.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy en el camino, pues como comenté, este tema del denim es un universo lleno de posibilidades. Quiero que mi marca sea internacional y que llegue a países como Estados Unidos, Inglaterra y España.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Formarme y prepararme para tener un buen portafolio para exportar.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente, la experiencia que he tenido en estos pocos años, me ha demostrado que llegar a la producción y comercialización a gran escala es posible en el corto plazo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Como en todo actuar del ser humano: la confianza trae grandes satisfacciones, contar con un buen aliado es importante y conocer quien es tu aliado es fundamental.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Todo lo que he vivido hasta ahora ha sido positivo, me ha ayudado a crecer como ser humano y como emprendedora. Pienso que el momento en el que suceden las cosas y como suceden, es el perfecto.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Un flayer que llegó a mis manos con una imagen de un cojín en denim, ahí mi cabeza y mi corazón se conectaron y empezó a ir todo a mil. Me gustaría seguir publicaciones, marcas y empresas que exalten la belleza, la sutileza del fino detalle y el arte de hacer bien las cosas en la decoración del hogar.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Hasta ahora no, y si debo experimentar el fracaso seguro que de eso algo bueno saldrá.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Me he apoyado en Fondo Emprender (Gobernación de Antioquia), la ayuda para estructurar el emprendimiento ha sido importante.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

No solo trasciende, sino que evoluciona, la historia nos lo ha demostrado, el denim moderno surgió en 1.860 y mira en donde estamos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Generando más de 100 empleos directos y desarrollando ideas que rompan esquemas en el diseño y en la utilización de mis productos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Por el apoyo de mi esposo es que logré crear a D´NIM HOME, y la participación de mi familia en el producto final, ha sido definitiva pues ellos hacen el proceso de acabado de las prendas (planchado, pulida, empacada…).

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, me encanta formar para sacar lo mejor de cada uno.

21. ¿Quién es? ¿Qué papel jugó mi equipo?

Lo conforman las costureras, los talleres satélites, y proveedores de insumos; gracias al apoyo que he recibido de ellos, hoy cuento con un portafolio amplio y competitivo. A los emprendedores nos creen porque tenemos una idea ganadora o porque generamos una relación cercana con los proveedores. El crecimiento de todos los integrantes de este “gran equipo”, es un propósito que tengo y tendré siempre en D´NIM HOME.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Lo definiría como: “delicadeza en los detalles”. Me diferencio del resto por la amplitud de línea y la aplicación del diseño en las diferentes piezas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que la pasión es arrolladora y que la confianza sobre pasa el conocimiento y en algunos casos la experticia.

