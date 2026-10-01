 

La emprendedora que ha logrado formalizar a 60 mil trabajadoras colombianas

Justo hace diez años Salua García Fakih, en medio del equipo de InQlab -una incubadora de negocios digitales-, se puso la camiseta para liderar un emprendimiento capaz de visibilizar a las señoras que van un día a la semana a hacer oficio en las casas, a los señores que prestan sus servicios como conductores o a los que laboran en las fincas, para que sus empleadores los sacaran de la informalidad y les pagaran su salario con todas las de la ley, como dicen: salud, pensión y riesgos profesionales. No solo lo ha logrado sino que acaba de anunciar una herramienta basada en Inteligencia Artificial que le ayuda a los pequeños negocios, como la pandería del barrio, a redactar el contrato del nuevo panadero, distribuir los turnos de las horas extra, liquidarlas y hasta pagarlas. Esta es su historia, contada por ella misma en Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador, donde explica cómo pudieron llegar a que el negocio de Symplifica diera utilidades, qué pasó con México, en donde estaban operando; y qué ha significado cambiar las condiciones laborales de más de 60.000 personas en Colombia.

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Edwin Bohórquez Aya

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