La historia del emprendimiento que nació para ayudar a los más necesitados

Stephanie Álvarez, líder de proyectos técnicos; Amalia López, auxiliar Administrativa y logística; Gina Montes, CEO; Verónica Vélez, gestora de proyectos; Stefanía Querubín, líder de diseño y comunicaciones; y Lina Suescún, líder de proyectos del Ser. Foto: Cortesía Indeleble

Esta es una historia de esas inspiradoras. ¿Qué es lo que hacen? Son “mujeres que gestionaron una inversión de más de US$1.5 millones en proyectos de triple impacto (social, ambiental y económico), que abarcan los 32 departamentos del país”. Entonces pedimos más detalles: “En la última década, nuestro trabajo ha dejado una huella Indeleble en el tejido social de Colombia. Desde el año 2014, hemos acompañado a 46.240 personas en el país, tejiendo historias de transformación. En el año 2023, nuestra labor se enfocó en construir oportunidades, impactando a 2.478 niños y niñas, 8.789 adolescentes y jóvenes, 7.774 mujeres, 4.915 hombres y 637 adultos mayores. Además, 40 personas pertenecientes a comunidades étnicas se beneficiaron de nuestros proyectos”.

Entonces, para entender mejor y conocer todos los detalles, le enviamos nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos a Gina Montes, CEO de Indeleble Social, y aquí está la historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Yo tengo 37 años, soy Ingeniera Electrónica de profesión con estudios en gerencia de sostenibilidad en Costa Rica.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nació hace 10 años de la mano de 7 mujeres talentosas de diferentes disciplinas y decidimos crear Indeleble Social, una empresa social que desarrolla capacidades para la sostenibilidad.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Hace más de 10 años nos encontramos 7 mujeres con talentos y disciplinas distintas, caminos que se cruzaron por circunstancias de vida que nos llevaron a entregar nuestro tiempo a otros, trabajamos juntas en proyectos sociales a nivel nacional e internacional, siempre transpirando pasión por contribuir al desarrollo social. En el año 2013 tomamos la iniciativa de unirnos para crear algo que nos ayudara a aplicar todo el conocimiento y transmitir las experiencias que teníamos. Sabíamos que debíamos crear no solo una empresa con fines de impacto social, sino tener la capacidad de identificar las necesidades sociales para conectarlas con la empresa privada, ser ese puente que generará el retorno para ambas partes, algo estratégico y, por lo tanto, sostenible con proyección de crecimiento en el tiempo. Así, luego de varios días de ideación, pulimos ese sueño y hoy contamos con una empresa que respira la esencia de cada una de nosotras, y vive por ese gran objetivo que nos marcamos al inicio de contribuir al desarrollo sostenible a través del trabajo con el ser humano. Ese espíritu de cada una de las fundadoras de Indeleble se resume en la apuesta de construir una empresa humana, comprometida, solidaria, transparente, orientada al logro y con gran capacidad de adaptación; que trabaja hombro a hombro con sus clientes al entenderlos como aliados que se conectan en un propósito común: un mundo más responsable, consciente y empático. Hoy y siempre vivirá Indeleble Social porque algo que nace para otros y con amor siempre será imborrable.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Cada una de las socias puso un recurso para iniciar la empresa.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Ayudamos al sector público, privado y organizaciones sin ánimo de lucro a materializar su estrategia social, ambiental y económica para mejorar su relación con sus grupos e interés y expandir su propuesta de valor a través del desarrollo de capacidades.

6. ¿Soy feliz?

Sí, muy feliz. Encontré mi vocación en el servir, y Indeleble me permite cumplir mi propósito superior como persona.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue difícil, al principio muchas personas nos veían solo como unas niñas que hacían algo bonito por la sociedad, pero que no necesariamente fuera estratégico para las organizaciones o que sumara valor. Al vernir del sector social mucha gente pensaba que eramos una entidad sin animo de lucro y restaban nuestros esfuerzos de estar en el mundo coportativo. Creo que fue un camino difícil pero lleno de grandes aprendizajes. Hemos tenido la fortuna de contar con mentores, aliados, clientes y un equipo de talentos Indeleble maravilloso que nos ha ayudado a poder comunicar mejor lo que somos y construir propuestas que generen valor para los grupos de interes.

Una anécdota es que nostros empezamos como empresa pensando que íbamos a trabajar por la felicidad, luego migramos a responsabilidad social y hoy hablamos de desarrollo sostenible.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, creo que Indeleble ha logrado materializar ese sueño de cada una de las accionistas y el mío propio. Es un sueño poder trabajar en lo que se ama y al mismo tiempo poder impactar y dejar una huella en la vida de tantas personas.

Creo que aun tenemos un camino muy grande por recorrer, llevar la huella Indeleble a muchos mas países, comunidades, clientes y seguir formando mucho mas talento Indeleble.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos creciendo y expandiendo a nuevos mercados: México, Costa Rica y Africa. Nuestra apuesta está centrada para este año para poder seguir creciendo como empresa tenemos algunos focos como:

· Nuevas tendencias en sostenibilidad, especialmente como desarrollamos capacidades conectados con las agendas de cambio climático, protección de la biodiversidad y cuidado del agua.

· Conexión con mercados internacionales: México, Costa Rica, África (por definir país de acuerdo al análisis de mercado).

· Trabajar en nuevos modelos de alianzas y mecanismos que aportan a la construcción de una mejor sociedad en Colombia como : OxI (Obras por impuestos) y en el mundo como el HUB IDG´S (Inner development goals)

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No se si hay algo que no volveríamos a hacer, creo que todo ha sido aprendizaje, pero diría que asesorarse mejor en los temas legales, de constitución y marca al inicio de la empresa nos hubiera ahorrado algunos dolores de cabeza.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

A mí me inspiró mi mamá, creo que ella tiene un alto sentido social y ha sido para mi un referente en lo que soy capaz de crear y construir y me inspiran un montón líderes como David Vélez de Nubank y las comunidades, jóvenes y mujeres con las que trabajamos en nuestro día a día.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, en medio de la pandemia fue muy difícil como empresa, pensamos que no lo íbamos a lograr, todos nuestros clientes pararon los proyectos, sin embargo, el equipo se mantuvo intacto, logramos innovar y luego de eso hemos crecido mucho mas que años anteriores.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, hacemos parte de la ANDI del Futuro y Sistema B.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, creo que es un gran mensaje entender cómo la transformación está centrada en el ser humano, entender que la responsabilidad de cuidar nuestro planeta y la sociedad pasa porque cada una de las personas sea capaz de desarrollar habilidades y capacidades que le permitan trabajar por el desarrollo sostenible y eso es un mensaje que no es de ahora si no de siempre, solo que hoy entendemos que tenemos una meta común y es que no tenemos un planeta B.

Nosotros en Indeleble tenemos una frase muy poderosa de impacto y es que decimos que 1+1 es mayor que 2 y es la forma en que entendemos cómo lo que hacemos siempre puede sumar mucho más y multiplicarse.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Pues creo que me veo un poco mas soñando cosas para Indeleble, no tanto en la operación pero sí llevando un mensaje poderoso de lo que hemos construido. Indeleble creciendo y trabajando con muchas comunidades y generando incidencia en política pública sobre las agendas de desarrollo sostenible

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y mis amigos han sido fundamentales en este proceso ya que han aportado apoyo, motivación, muchos no entendían lo que hacíamos pero definitivamente confiaban en que yo estaba muy apasionada por lograr un cambio, así que siempre han estado cerquita, celebrando mis logros, entendiendo cuando no comparto mucho tiempo con ellos, consiguiendo contactos (jajaja). Mi mamá es la mejor “PR”, organiza almuerzos en mi casa para ayudarme a generar alianzas con clientes, la verdad son parte fundamental del logro de Indeleble.

Y no solo el mío si no las familias de todas las socias.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, creo que lo mas valioso de los ecosistemas en compartir experiencias para aprender y no sentirse solo en el camino.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Pues el equipo de Talentos Indelebles, como le llamamos al principal motor de esta empresa, creen en esto, su propósito esta conectado con el de la empresa que es el de “Transformar para dejar huellas Indelebles” y le traen nuevo conocimiento y energía a lo que logramos con nuestros aliados y en las comunidades.

Y pues las socias cofundadoras que en los inicios de la empresa trabajábamos de manera incanzable para sacar esto adelante, así que ellas son las raíces de esta empresa.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Creo que mi sello es la pasión, y esa orientación al logro para llevarlos a todos sin miedo al cumplimiento de nuevas metas, de soñar en grande de entender que lo que hacemos en Indeleble trasciende mucho mas allá y que juntas somos muy poderosas! Así que siempre trato de que estén muy inspiradas, que no tengan miedo de enfrentarse a nuevos desafíos y de exponer al equipo a nuevos espacios de valor a nivel personal y profesional.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Ser resiliente, no desafallecer, a crecer en equipo, a confiar en el proceso, a no dejarme permear por los comentarios negativos, a no agobiarme por el día a día, a poder ver el árbol pero también poder ver el bosque. Este es un pensamiento muy de planeación estratégica.

