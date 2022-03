La historia de cómo ellos crearon una plataforma gratuita para buscar empleo

Alexander Acosta García, Abelardo Enrique Zambrano Sánchez y Nicolás Bernal Gutiérrez están detrás de Job City. Foto: Cortesía JobCity

Tocando puertas. Así llegó Alexander Acosta García, un emprendedor, a la sección de Emprendimiento y liderazgo de El Espectador. “Somos una startup de tecnología que conecta al talento humano con ofertas de empleo en tiempo real, acompañándolas y acelerándolas en su llegada a su próximo empleo. Hemos compartido un promedio de 275.000 ofertas de empleo en estos 3 años. Actualmente contamos con más de 51 mil usuarios activos en los grupos de Telegram y más de 25 mil en el aplicativo móvil, más de mil (1.200) empresas publicando ofertas, llegando a un promedio de 700 ofertas diarias nuevas publicadas, 70 personas fueron beneficiadas con asesoría personalizada gratuita en hoja de vida, se han hecho un promedio de 40 asesorías en entrevista gratuitas, 50 personas fueron beneficiadas con el programa de plan de desarrollo individual, beneficiando a un 15% de la población vulnerable, 35 personas participaron del bootcamp “Test Wartegg”, 203 comunitarios fueron beneficiadas en acompañamientos, programas y mentorías durante un año en el proyecto usuarios VIP. También hemos acompañado a más de 50 personas en posicionarse en un trabajo que realmente lo apasione y mejore su calidad de vida a través de la ruta de aceleramiento, el servicio estrella de la compañía. Este año estamos enfocados en posicionar e impactar el mayor número de personas a través de la ruta de aceleramiento, estrategia de empleabilidad que acorta el tiempo que una persona tarda en conseguir su próximo y gran empleo”. Después de esa presentación, esto fue lo que nos contó Acosta en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

45 años. Diseño Gráfico.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Crear una solución para la búsqueda de empleo, centrada en humanizar los procesos de selección para contribuir a una mejor experiencia. Nació en febrero de 2019 como una comunidad colaborativa para hacer mucho más fácil y sencilla la búsqueda de empleo, así como la postulación. En nuestra app no es necesario registrarse ni para buscar empleo ni para postularse, quien decide hacerlo tiene hoy mayores beneficios como Mini Bio, pero no es camisa de fuerza. A través de cualquiera de los 17 grupos en Telegram cualquier persona puede unirse y en tiempo real acceder a cientos de ofertas diariamente, y lo mejor de todo postularse a éstas con solo un clic. También tienen la posibilidad de crear una hoja de vida, que se llama Mini Bio, es un espacio virtual donde centralizamos toda la información relevante del candidato, como lo son su fotografía, perfil profesional, Cv, y link de linkedin, las empresas que están interesadas en contratar a estos candidatos tienen la oportunidad de comunicarse con estos en tiempo real a través de email o vía telefónica con un solo clic. Adicionalmente estamos democratizando el acceso a la publicación gratuita e ilimitada para las Pymes con nuestra app Find You.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Inicialmente todo comenzó con la validación de la problemática, decidimos optar por no hacer entrevistas, sino directamente ir a validar con un MVP (mínimo producto viable) que no nos costara mucho dinero, fue así como el día 15 de febrero, creamos el primer grupo de la comunidad en WhatsApp, lo llamamos “Job City, grupo especializado en ofertas laborales”, decidimos no invitar familiares ni amigos con el fin de poder hacer una validación real, para nuestra sorpresa tuvimos el segundo día que crear uno más para poder suplir la demanda. Prontamente tuvimos que migar los grupos a Telegram el cual nos brindaba la posibilidad de alojar hasta 200.000 integrantes, así que decidimos crear un grupo por cada departamento, con 16 grupos logramos tener una cobertura nacional, actualmente también tenemos un grupo de trabajo remoto el cual surgió en pandemia, con las nuevas maneras de trabajo en el mundo. Desde el 2019 hasta el día de hoy estos grupos se mantienen a pesar que contamos hoy con una aplicación web donde los usuarios pueden acceder a todas nuestras soluciones, tanto para personas como para empresas.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

No necesitamos mucho dinero ya que nos apalancamos en lo que ya existía (WhatsApp y Telegram). Lo que requirió de inversión tanto intelectual como monetaria se realizó con recursos propios de los socios fundadores.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con la ruta de aceleramiento, nuestro servicio de pago B2C, estamos ayudando a las personas a identificar su propuesta de valor y fortalecer su marca personal para ser más atractivos frente a los empleadores, permitiéndoles ser más asertivos en su búsqueda de empleo. Mediante un proceso de acompañamiento (mentoring) los ayudamos a generar estrategias de crecimiento profesional en la cual el empleo es un componente y no un todo.

También estamos desarrollando soluciones tecnológicas para las empresas con el fin de brindarles herramientas que permitan humanizar el proceso de cara al candidato, permitiéndoles entregar feedback en tiempo real y brindándoles la posibilidad de reducir los tiempos y costos de búsqueda y selección de talento humano. Como parte de nuestra responsabilidad social creamos un servicio Find You que está democratizando el acceso a la publicación de ofertas por parte de las pymes, permitiéndoles conectar con talento humano en todo Colombia, en todos los niveles, desde el operativo hasta altos cargos ejecutivos.

Aunque somos un emprendimiento de base tecnológica, nos centramos en humanizar todos los procesos, por ello nuestra propuesta de valor está en el mentoring y compromiso para con las personas en su desarrollo profesional a través de diferentes recursos: asesorías personalizadas, chat en Telegram el cual está dispuesto para orientar a toda la comunidad, tanto por parte nuestra como por parte de todos sus integrantes en un modelo colaborativo, webinars, programas de acompañamiento, bootcamp y, por ultimo, con nuestros servicios Performance, Great Cv, Find Me.

Estamos haciendo más amigable la experiencia en la búsqueda y gestión de empleo, todo nuestro desarrollo está centrado en el usuario en hacer más pedagógico el proceso para cada uno de los principales actores: “talento humano y gestores de empleo”. En nuestra app es muy fácil acceder a ofertas y postularse a estas, así como publicar ofertas de empleo y encontrar talento humano.

6. ¿Soy feliz?

Por supuesto que sí, hago lo que me apasiona: poder ayudar a otros, ver cómo estos crecen personal y profesionalmente y con ello se benefician familias enteras. Es algo muy satisfactorio.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo vendería completamente, pero sí parte de mi participación como socio con el fin de poder expandirnos a otros países y lograr un impacto global.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Muy duro, para nadie es un secreto que emprender en Colombia no es fácil, primero por la presión social, la cual quiere ver resultados inmediatos, y cuando esto no ocurre te tildan de fracasado, de soñador, de idealista, algo que hace mucho daño anímicamente. Aparte de ello emprender es como una montaña rusa, hoy estás arriba y en otro estás de picada, es algo realmente extremo, se necesita mucha resiliencia, creérsela y sobre todo ser muy persistente e intencional, si bien es cierto no hay buenas condiciones a nivel país para emprender, pienso que eso nos obliga a sacar la berraquera que caracteriza a los colombianos y dar nuestro máximo potencial, los resultados son grandes unicornios y emprendimientos que la están rompiendo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aun no completamente, nuestro sueño es poder ayudar, no solamente conectar personas con empleo, sino que estas personas tengan una transformación en su ser, que puedan crecer profesionalmente, que trabajen no solamente por dinero sino en lo que naturalmente son buenos y les gusta, para que así tengamos más profesiones felices que logren una calidad de vida para ellos y para su entorno.

Nos hace falta que muchas personas conozcan nuestras soluciones y que se unan al modelo colaborativo, el cual planteamos como camino para hacer que logremos un futuro grandioso para el colectivo, no solo para unos cuantos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Nuestro ahora está muy enfocado en el talento humano, en acompañar y mentorear a cada uno de nuestros comunitarios para que descubran y logren su máximo potencial, seguimos comprometidos con la creación continua de soluciones disruptivas encaminadas a democratizar las herramientas tecnológicas para garantizar una mejor experiencia en la búsqueda de empleo.

Ahora viene un reto enorme que es crear tecnología para las empresas y gestores de empleo independientes, estamos trabajando en crear soluciones ‘Smart recluiting’ que permitan a las empresas no solo disminuir los tiempos y costos para atraer talento humano, sino brindarles a estos un trato humano respetuoso y digno, ofreciéndoles herramientas para entregar retroalimentación durante el proceso, así como en el plan carrera que incluye el plan de desarrollo individual de cada colaborador. Adicionalmente estamos comprometidos con generar conciencia al respecto de la felicidad organizacional y el salario emocional.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

100% por ser de base tecnológica, cabe resaltar que, a pesar de ser así, podremos generar mucho empleo, esto debido a que combinamos la tecnología con el acompañamiento (mentoring) para que lo uno no reemplace lo otro, sino que lo complemente y lo enriquezca.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No, recibiría inversión inteligente, es decir: buscamos inversionistas que se enamoren de la solución y aparte de aportar dinero aporten trabajo, que se pongan la camiseta para hacer de ‘Job City’ la comunidad colaborativa para la búsqueda y gestión de empleo más grande del mundo.

Por supuesto que sí, a un inversionista que cumpla con lo anterior.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

A dejar de crear algo por temor, las grandes ideas que llegan a ser negocios de alto impacto social y muy rentables necesitan ejecución ágil y metodológica, muchas ideas que no tuve el valor de ejecutar hoy son grandes empresas.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Siempre he admirado mucho a Steve Jobs, considero que él logró visionar el futuro, ver oportunidades donde otros no fueron capaces de hacerlo y hacer que las cosas pasaran, sus inventos fueron y han sido la base de todo lo que hoy vemos en el mundo tecnológico.

Ya soy seguidor del mejor líder de toda la historia: Jesucristo, que demarcó el AC/DC.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces, considero que sin fracaso no hay gloria, es triste ver cómo en nuestra cultura se percibe el fracaso, tenemos mucho que aprender de otras culturas como Silicon Valley, donde se valora el fracaso (tanto como una maestría).

Muchas veces, por la presión del entorno social, he tenido que renunciar a muchas cosas y personas por ir tras mis sueños.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, ha sido un camino exploratorio partiendo de mi experiencia de 15 años como emprendedor, del instinto, pero también del estudio de metodologías ágiles y modelos de negocios exitosos. Muy criollamente hemos podrido adaptar cada una de estas prácticas empresariales y metodologías a nuestra necesidad para crear, por decirlo así, nuestra propia metodología y mapa de ruta.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Considero que sí, cualquier servicio que pueda ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida considero que es trascendente, y si es un modelo escalable mucho más porque le apuntamos al alto impacto social. Si podemos tener profesionales más felices, con mejores condisiones laborales y un compromiso social alto, considero que hemos de contribuir con el futuro a mediano y largo plazo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo ayudando a otros emprendedores como mentor, veo a ‘Job City’ como la comunidad más comprometida y grande donde conectamos a las personas con el empleo de sus sueños.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Sin lugar a duda la familia es un factor clave, en mi caso personal mi hijo es el motor que me inspira para levantarme todos los días con toda la determinación a ir por mis sueños; mi madre, algunos amigos y muchos desconocidos que se enamoran del emprendimiento y que aún se disponen para ayudar, de una u otra manera termina siendo un motivante en momentos determinados. Pero al final lo más importante es que tú mismo te la creas y que tengas fe en Dios y en tí mismo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto que sí, considero que el camino al éxito colectivo es la colaboración. La sinergia y alianzas estratégicas entre emprendedores y empresarios son claves para entre todos hacer país y lograr mejores resultados.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El papel del equipo en ‘Job City’ ha sido lo que nos ha permitido crear tecnología con recursos monetarios escasos, desde el inicio junto con Édgar Guzmán, mi socio cofundador (el de la idea) vimos que había que conformar un equipo interdisciplinario altamente competitivo, así que muy pronto fuimos a conseguirlo.

El primero en unirse como cofundador al emprendimiento con el roll de desarrollador ‘front-end’ fue Miguel Arrieta, con él iniciamos la fase de desarrollo desde cero de nuestro primer bot. Posteriormente se unió al equipo Enrique Zambrano como CM, quien desde el inicio fue y ha sido el que le imprime al emprendimiento ese acompañamiento a los comunitarios que nos caracteriza; por último se unió al equipo Nicolás Bernal como desarrollador ‘full stack’, desde aquel entonces y hasta la fecha no hemos parado de desarrollar soluciones tecnológicas encaminadas a ser parte de la solución. Mi aporte (Alexander Acosta) ha sido todo lo relacionado con diseño de marca, creación de contenido, diseño web en el rol de CMO, también tengo un roll más estratégico como CEO, con el cual he contribuido a validar la idea de negocio, así como la puesta en marcha de las soluciones.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy alguien que le gusta romper los estereotipos, diseñar y crear soluciones disruptivas, soy un idealista y en algunos momentos un perfeccionista, soy un convencido que el mejor camino para lograr el bienestar colectivo es la colaboración. Me hace diferente el hecho de que no negocio mis valores ni principios, y tampoco renuncio a mis sueños, cueste lo que me cueste.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que sí es posible emprender y lograr grandes cosas con recursos limitados, que con determinación y esfuerzo los sueños se materializan.

