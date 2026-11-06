La historia del pereirano que desarrolla ropa antiarrugas y antimanchas

Sebastián Lemus creó Dante, trabaja con la misma fábrica que maquila para Ralph Lauren y Carolina Herrera, y ya factura más de USD 4.5 millones. Entendieron la tecnología que se usa para los uniformes médicos y desarrollaron productos que no necesitan una plancha, tienen una capa que soporta fluidos y también repele las manchas. Habla de lo difícil que es emprender en Colombia, del cambio que debería hacer el sistema financiero para apoyar a los que están empezando sus negocios y el por qué cree que el sector público "muchas veces no es el motor de crecimiento", razón por la cual su filosofía es: "Déjennos trabajar que nosotros mismos ayudamos al sector privado". Cree que "Colombia está preparado para competir en valor agregado, no solo en confección, en moda, sino también transversalmente, a través de las industrias". Aquí va una sincera convesación para Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador.