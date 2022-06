La ilustradora que ayuda a reducir el consumo de plástico en Colombia

Una marca que le apuesta a lo sostenible, creando artículos que contribuyen a la conservación del medio ambiente. Foto: Cortesía Tati Gómez

“Mi sueño siempre fue dedicarme a ilustrar y ser independiente, soñaba con trabajar para marcas que le apostaran a la creatividad como elemento diferenciador, pero siempre me daba mucho susto empezar. Así que en 2020 gracias a la pandemia emprendí. Para darme a conocer decidí sacar una colección de papeles, tarjetas y mugs de navidad. Con ilustraciones y colores diferentes a lo que normalmente se ve en esa época y pensando cómo ayudar al medio ambiente. Los papeles fueron impresos en papel de caña de azúcar libre de blanqueador y no utilicé plástico en sus empaques”. Así comenzó su idea de negocio Tati Gómez, la diseñadora gráfica que plasma en diferentes artículos la magia de los paisajes colombianos. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 31 años, estudié Diseño Gráfico en la Colegiatura en Medellín y tengo una maestría en Ilustración editorial de Labasad de Barcelona

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi sueño siempre fue dedicarme a ilustrar y ser independiente, soñaba con trabajar para marcas que le apostaran a la creatividad como elemento diferenciador, pero siempre me daba mucho susto empezar. Así que en 2020 gracias a la pandemia emprendí. Para darme a conocer decidí sacar una colección de papeles, tarjetas y mugs de navidad. Con ilustraciones y colores diferentes a lo que normalmente se ve en esa época y pensando cómo ayudar al medio ambiente. Los papeles fueron impresos en papel de caña de azúcar libre de blanqueador y no utilicé plástico en sus empaques.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con el apoyo de mi familia y amigos. Ellos han sido un factor clave en mi éxito. También me ayudó mucho publicar constantemente en Instagram, así me fui dando a conocer como ilustradora y la gente se empezó a sentirse identificada con lo que yo publicaba y cuando lancé los papeles ya tenía seguidores que les gustaba lo que hacía y fue un éxito. En el 2021 me enfoqué en construir mi nombre como ilustradora para proyectos comerciales y volví a sacar una nueva colección de papeles y mugs de navidad. El último producto que lancé fueron tote bags, también pensando en cómo ayudar a reducir el consumo de bolsas plásticas.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Para la producción de los papeles le pedí un préstamo a mi papá también usaba mi salario mientras empezaba a ver las ganancias de los papeles y luego ahorré la plata de la liquidación de donde estaba trabajando antes.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Me gusta creer que mis productos llevan un mensaje ecológico y que lo ecológico no tiene que ser un nuevo hábito en todas las personas.

6. ¿Soy feliz?

Soy muy feliz, no me cambiaría por nada.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por ahora creo que no vendería mi emprendimiento. Me gusta lo que hago y trabajo con un propósito ambiental.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Siento que lo que me costó fue tomar la decisión de confiar en mi talento y creer que era capaz de hacerlo. Desde que la vida me dio el empujón que necesitaba se ha encargado de mostrarme que si soy capaz y que sí puedo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Lo estoy cumpliendo. Creo que el sueño más grande que era ser independiente ya lo cumplí, al igual que sacar productos con mis ilustraciones. Ahora quiero seguir creciendo, creando más productos propios y seguir trabajando para marcas y desarrollar ilustraciones para ellas.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Me gustaría seguir sacando más productos ilustrados con un enfoque consciente y seguir creciendo el portafolio de marcas con las que he trabajado. También me gustaría incursionar en la ilustración para prensa.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, la idea es sacar más productos ilustrados, venderlos en tiendas a nivel país y en el futuro a nivel internacional.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Nunca lo había pensado, pero sí recibiría inversión si significa crecer y llegar a otros mercados. Debo evaluar la propuesta para tomar la decisión de ceder una parte de mi negocio.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que dejarle ganar al miedo y no a las ganas. Me demoré en creer que si lo podía lograr y en vencer el miedo de emprender.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Creo que desde muy chiquita amé todo lo que tuviera ilustración. Me encantaban marcas como Happy House, Agatha Ruiz de la Prada, los cuadernos de Lala Gonzales con Scribe, siempre me acompañaron en mi colegio. Ahora me inspiran personas y marcas como Ana Blooms, Laura Lhuillier, Rifle Paper Co.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Hasta el momento no he sentido que he fracasado. Pensé en conseguir un trabajo de medio tiempo para quitar un poco la presión de producir 100% con Tati Gómez, pero nunca he pensado en tirar la toalla.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Creo que mi comunidad son mis amigos y familia, ellos siempre tienen palabras bonitas y de aliento que me animan a seguir.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Yo espero que sí. El poder mostrar que estoy cumpliendo mis sueños, que con dedicación y disciplina se puede llegar a donde uno quiera es muy importante para mí, además de trabajar por el medio ambiente, ese es un plus muy interesante.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo con una empresa que se dedique a sacar productos ilustrados con un enfoque ecológico en lo posible con ventas no solo en Colombia sino en mercados internacionales.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Como lo expresé arriba, ellos son mi comunidad. Sin el apoyo de ellos, sus consejos y sus ánimos no sería lo mismo. Ellos son mi todo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro me encantaría poder ayudar y contar mi historia a otros emprendedores.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Por ahora mi equipo soy yo y mi familia. Mi papá el mensajero, mi mamá la que me ayuda a empacar, mi esposo el de los planes de mercadeo y mi polo a tierra. Mi mejor amiga Tatiana Mesa, la fotógrafa de mis productos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Siento que al ser diseñadora e ilustradora veo los proyectos de una forma global, no sol hago ilustraciones bonitas, sino que pienso como más se pueden utilizar. Mi estilo hace referencia al “Flower Power” y a la añoranza por la naturaleza. Mis diseños atraen por el juego de colores, porque están llenos de detalles y por la forma de plasmar lo que significa para mí Colombia.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que emprender es trabajo constante. A ser más organizada con el tiempo y ser responsable 100% de lo que hago.

He tenido la oportunidad de trabajar para marcas como Pants for Love en el desarrollo de su marca que incluye ilustraciones. He diseñado ediciones especiales para Atlantic Food Service, Boreal, May Velas, Anna Pavlova, Gallina Culeca. Tengo una alianza con Phonetify donde venden estuches para celular con mis ilustraciones. Diseño tarjetas para Group Greeting en Estados Unidos con un alcance global. He colaborado en proyectos para un estudio australiano llamado Amora Creative. He ilustrado libros como Una Pizca de Magia, un recetario de postres y Escrito a Mano, un libro para regalar a esa amiga especial.

