La marca de ropa que ayuda a que emprendedores ‘fabriquen’ ideas en sus prendas

"American Wolf se montó con $5.000.000 que me quedaron de la venta de tapabocas en pandemia. Con este dinero compré mis dos primeras máquinas y 150 metros de tela para hacer aproximadamente 100 buzos. Arranqué vendiendo en la calle en una caseta de metal del IPES, en esa época los bancos me dieron la espalda por mi poca historia crediticia.

A su vez, está presente llevar un plan de expansión a Ecuador, México y Estados Unidos en los próximos 2 o 3 años. 2024 para nosotros será el año de mayor posicionamiento de marca y a su vez crearemos nuestro modelo de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social a corto y largo plazo", de esta manera llegó la historia de esta idea de negocio a 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

26 años, Contaduría Pública y Diseño Gráfico.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

- Crear una empresa con una visión clara que consiste en apoyar a emprendedores que desean crear su propia marca de ropa. En la actualidad contamos con 50 trabajadores contratados formalmente, en su mayoría son jóvenes y madres cabeza de familia. En proyecciones esperamos cerrar 2024 con ventas de 4.000 millones de pesos, para continuar de esta manera apoyando a jóvenes emprendedores que quieran superarse y salir adelante. Nuestras ventas representan en un 70 % emprendimientos nuevos que ven en las prendas la posibilidad de generar ingresos y de montar sus negocios, especialmente con estampados.

- American Wolf nace en noviembre de 2020 en plena pandemia con un concepto de ropa básica unicolor que se llevó a cabo haciendo dos prendas estrella. Iniciamos haciendo camisetas básicas y buzos tipo hoodies, más adelante se fueron incrementando las líneas de producción. Este año ya tenemos en el mercado 14 líneas diferentes.

- Creé la empresa de mis sueños con mucho trabajo, esfuerzo y corazón. American Wolf es mi proyecto de vida y hoy es una realidad. Estoy creando una empresa sostenible ambientalmente y dejando una huella social importante. Quiero ser un ejemplo empresarial para el mundo.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Lo primero que logré fue amar mi proyecto y dedicarle días y noches de arduo trabajo a crear nuevas técnicas de venta y aprender sobre procesos. También establecí mi propósito que es cumplirle al cliente final, esa es nuestra promesa de venta, sumándole a esto una excelente calidad y prendas a precios cómodos.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

American Wolf se montó con $5.000.000 que me quedaron de la venta de tapabocas en pandemia. Con este dinero compré mis dos primeras máquinas y 150 metros de tela para hacer aproximadamente 100 buzos. Arranqué vendiendo en la calle en una caseta de metal del IPES, en esa época los bancos me dieron la espalda por mi poca historia crediticia.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando el sueño colombiano, así lo denominé hace un tiempo. Crear empresa en este país es muy difícil y muchas veces las ideas se quedan en eso, en ideas. Ahora mismo estoy ayudando a todos mis trabajadores, capacitándolos, ofreciéndoles buenas condiciones de trabajo y sueldos por encima de los mínimos normales. Me satisface que mis trabajadores salgan adelante y logren realizar sus metas también. En el tema social he contribuido con donaciones a familias afectadas y a niños que quiero cambiarles la manera en que creen que se genera riqueza, enviando un mensaje a todos los empresarios para que se enfoquen también en sus negocios con una visión social.

6. ¿Soy feliz?

Sí, soy la persona más feliz del mundo. Mi marca me mantiene ocupado, pero tranquilo de saber que estoy creando algo que va a perdurar muchos años, que va a ayudar a trabajadores clientes y a la sociedad en general.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, en este momento no lo he contemplado en lo absoluto. Quiero seguir creciendo de la mano de todo mi equipo, este es un trabajo constante y unido, así que venderla sería traicionar todo el esfuerzo y la confianza que depositaron en mí mis trabajadores proveedores y clientes.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Durísimo, emprender en Colombia es muy difícil, quienes queremos hacerlo no tenemos ningún tipo de apoyo del estado ni de entidades financieras. La carga tributaria es inmensa, así como la competencia desleal de personas que no pagan todos sus impuestos, sin embargo, me enamoré de emprender y de crear cosas nuevas, ese es mi modelo de vida, soy un pensador que resuelve cada problema que se le presenta.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Voy cumpliendo mi sueño, creería que hace falta aún mucho más para crecer. Mi emprendimiento tiene metas muy ambiciosas, queremos ser una de las empresas más grandes del país y de Latinoamérica en el sector textil, para ello se requiere mucho trabajo y dedicación.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

En nuestro plan de expansión está abrir cinco nuevas tiendas en el año 2024, tres de estas en ciudades distintas a Bogotá, así que escogimos impactar Medellín, Cali y Barranquilla para llevar nuestras prendas al resto del país y apoyar a nuestros clientes en cada ciudad principal de Colombia.

A su vez, está presente llevar un plan de expansión a Ecuador, México y Estados Unidos en los próximos 2 o 3 años. 2024 para nosotros será el año de mayor posicionamiento de marca y a su vez crearemos nuestro modelo de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social a corto y largo plazo.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, desde que la empresa arrancó en el mercado ha aumentado cada año su facturación duplicando la de años anteriores. A 2024, American Wolf ha aumentado en un 400 % la facturación del primer año, convirtiéndolo en un modelo escalable y rentable.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, hemos pensado en realizar algunas inversiones de particulares. Hasta el momento han llegado cerca de cuatro ofertas de inversión, sin embargo, por ahora me mantengo como único inversionista. Lo que sí está claro en este instante es que necesitaríamos inversión en 2025 para nuestro ambicioso plan de expansión a nivel internacional.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a confiar demasiado en trabajadores y realizaría un proceso básico de selección del personal. Siento que el talento humano es indispensable y fue pilar en nuestro éxito, razón por la cual ahora contratamos a los mejores en cada área.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiraron casos de éxito como los de Arturo Calle y Cueros Vélez a nivel nacional, considero que son empresarios modelos a seguir en Colombia. A nivel internacional me inspiro en empresarios de la talla de Jeff Bezos o Bernard Arnault, ellos lograron construir sus imperios desde cero pasando por muchas adversidades. Me tengo tanta confianza y sé que lograré construir mi imperio también.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Ese pensamiento de fracaso siempre es permanente. Hasta el momento mi emprendimiento jamás ha fracasado, todo ha sido para bien y para ganar experiencia en este mundo empresarial.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, de ninguno. Todo el conocimiento y experiencia fue empírico. Me hubiera gustado tener un tutor o un empresario con experiencia para que me guiara y me ayudara a aterrizar un buen rumbo para mi empresa, sin embargo, he aprendido con prueba error muchos de los procesos de la empresa.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Lo que estamos haciendo nos tiene de ejemplo con tan solo tres años de antigüedad en el mercado, impactando nuevas generaciones y por supuesto a muchos amigos. El propósito de la empresa es apoyar nuevos talentos y emprendedores jóvenes.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo realizando mi futuro y ayudando a más personas, innovando y creando nuevos emprendimientos que contribuirán a una mejor versión del mundo con energías renovables y sustentables.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha jugado un papel fundamental, mis padres, tíos y abuelos han sido el motor de respaldo ante cualquier situación que se me presenta. Respecto a mis amigos, el mundo empresarial me alejó de muchos de ellos, sin embargo, tengo a algunos que son apoyo constante en mis proyectos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Si lo logré, aunque considero que hasta ahora estoy empezando. Me encanta ayudarles a las nuevas generaciones para que creen sus empresas y generen nuevas ideas, es duro, perola mejor experiencia que puedes enseñar es la propia.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo lo es todo, considero que tengo el mejor talento, más que un apoyo laboral, cada uno se ha convertido en apoyo emocional, somos un equipo que ayuda y celebra cuando es necesario. Tenemos a los mejores por mérito en cada área, en mi equipo no hay un solo trabajador malo, todos hacen una labor fundamental con una gran cuota de compromiso por la empresa. Todos quieren que la empresa crezca, aunque saben que no es fácil mantener ese crecimiento acelerado.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La innovación y la disciplina, considero que estos dos factores me diferencian del resto porque soy una persona muy creativa y ordenada en todo sentido. Estas dos palabras son muy importantes en el desarrollo de nuestra actividad laboral y de nuestra vida, y eso es algo que nos diferencia del resto. Somos una de las empresas más cumplidas y que más ideas tiene para emprender en el sector.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que la vida empresarial es dura pero que si le pones ganas y mucho corazón por hacer las cosas bien te vas a superar. Aquí no se trata pensar solo en lo económico, también se trata de pensar en ayudar y dejar plasmada una labor social. Mi granito de arena en el país es ayudar a mis trabajadores a lograr sus metas y a sus familias a mejorar su calidad de vida, así como también generar una estabilidad a corto y largo plazo.

