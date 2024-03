La marca que crea experiencias de diversión con juegos de mesa y rompecabezas

Él es José Luis Cubides Sánchez, el emprendedor detrás de "Caja de Juegos Colombia". Foto: Cortesía Caja de Juegos Colombia

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

35 años, Mercadeo y Publicidad. También tengo una maestría en Dirección Comercial y Mercadeo.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea inicial se dio el año 2018 y fue desarrollar rompecabezas para los niños. Pensé que ese era el mejor público para el producto que pretendía desarrollar, así que comencé a investigar y a mirar muchas referencias de rompecabezas que vendieran en todos los almacenes. Finalmente, después de toda mi investigación, me di cuenta de que el mercado está invadido de rompecabezas para niños y que no existía una fábrica de rompecabezas para jóvenes adultos en Colombia, sino que todos eran importados.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

En el 2018 creamos las primeras cinco referencias de rompecabezas. Recuerdo que hicimos 100 unidades de cada una, en ese momento me enfoqué en otros negocios que tengo y durante dos años esos rompecabezas quedaron guardados en un armario en mi oficina.

En el año 2020 llega la pandemia y como la mayoría de sectores, mi negocio se fue en picada, así que teníamos mucho tiempo libre. A mi mamá se le ocurrió en ese momento la idea de traer esos rompecabezas que tenía guardados en el closet y comenzamos a venderlos en una mesita al frente de la casa de ella. La sorpresa fue muy grande, a la gente le encantaba tener algo que hacer en ese tiempo de encierro, así que decidimos montarlos en Facebook e Instagram y ahí comenzó la travesía.

Creamos nuevas referencias, una tras otra, ya no teníamos solamente rompecabezas de 300 piezas sino también de 1000 y 1500 piezas, creamos nuevos productos como libros de mándalas, kits de pintura por números, arte diamante y ahora tenemos un catálogo de casi 300 productos. Comenzamos a participar en ferias, en los centros comerciales y en Corferias tan pronto la pandemia lo permitió, abrimos también algunas islas y aún lo seguimos haciendo todo el tiempo.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Para poner en marcha nuestro proyecto, tomamos junto a mi esposa la decisión de vender nuestro apartamento y fue así como logramos reunir una base para realizar troqueles, pagar ilustraciones, comprar imágenes, materia prima y desarrollar un primer lote.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con mi emprendimiento estoy logrando crear una gran marca que divierte a la gente de una manera diferente, que les enseña a aprovechar el tiempo y a salir de la rutina. Además, generamos empleo, hoy en día somos 48 personas las que hacemos parte de esta gran familia.

6. ¿Soy feliz?

Soy muy feliz, nunca había sido tan feliz, tengo libertad financiera, trabajo muy duro en lo que amo, para mí, mi familia y todos los clientes que nos conocen y han encontrado en mi emprendimiento algo que les hacía falta. Tengo tiempo con mi esposa y mi hijo, para hacer las cosas que me gustan, viajo cuando quiero, compro lo que quiero, en fin, ¿qué más le puede pedir uno a la vida?

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Es una pregunta que me he hecho varias veces, y la respuesta es sí, la vendería por el precio justo, amo mi marca y todo lo que ha pasado con ella; sin embargo, no soy apegado a nada.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Lo difícil en realidad no fue tomar la decisión de emprender, lo difícil fue encontrar en qué hacerlo. Es muy difícil crear algo, y más difícil todavía encontrar un producto que la gente compre. Además, las caídas también han sido duras, hemos tenido rachas buenas, malas y ahí es en donde uno tiene que levantar la cabeza y seguir adelante, o te rindes en el intento, o te secas las lágrimas y te levantas a trabajar.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

No lo he cumplido, está en proceso, los sueños de un emprendedor son tan grandes que son casi inalcanzables, pero llegará el día que se haga realidad en su totalidad.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Hay que seguir disfrutando del proceso y continuar trabajando todos los días para alcanzar nuevas metas y objetivos. También encontrar nuevas fronteras, llevar nuestra marca a otros países, crecer y ser reconocidos a nivel mundial.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Mi marca y mi empresa son escalables, somos una marca conocida a nivel Colombia y tenemos la certeza de que lo será a nivel Latinoamérica dentro de poco. Además, las redes sociales han facilitado que las marcas nos volvamos públicas y globales.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Afortunadamente, no me gustan las sociedades, no dejan nada bueno, lo digo por experiencia propia, así que no, no trabajaría con un extraño.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Lo único que no volvería a hacer es sociedades, no volvería a confiar en personas que solo piensan en ellas y que buscan solo satisfacerse monetariamente.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiran todos los empresarios exitosos, todas las personas que comenzaron en un local pequeñito y ahora tienen grandes compañías. También esas personas que salieron adelante desde abajo, con trabajo duro, buenas ideas y pensando en las personas que los han acompañado.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Realmente no. Afortunadamente, nos ha ido bien, hemos dado pasos gigantes y las zancadillas han sido muy pequeñas.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que si trasciende, de hecho nuestro producto ha trascendido de generación en generación. Enseñamos a los niños, jóvenes y adultos a aprovechar su tiempo, a no dejarse invadir 100 % por las nuevas tecnologías, buscamos que esa persona del mañana recuerde el valor de reunirse en familia, jugar un juego de mesa y dejar de lado el celular.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo millonario, rodeado de mi familia, dueño de una gran multinacional, pero siendo siempre ese hombre de valores que lo quieren por lo que es.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia más cercana me ha ayudado mucho en todo el proceso, han estado en las buenas y en las malas, mis amigos (que son contados con los dedos) también han estado siempre.

Me gusta hablar sin tapujos y tengo que decir que la familia y los amigos que no son tan cercanos, no me han aportado nada en términos personales ni profesionales. No recuerdo muchos casos en los que me hayan comprado un producto sin pedirme descuento o peor aún sin pedirme que se los regale.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, y lo hago todos los días, el que necesite alguna ayuda para vender en línea, para que lo asesore en la creación de su marca o emprendimiento, para manejar sus redes sociales, para ubicar algún lugar estratégico de venta, lo hago con todo el gusto del mundo, sin pedirle nada a cambio, es la simple satisfacción de verlo o verla crecer y saber que en algo le ayudé, que de una u otra manera alguna semilla sembré para que así fuera.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es indispensable, pero tenerlo bien organizado es la verdadera clave. Somos 48 personas que todos los días trabajamos en pro de nuestros clientes. Desarrollamos, fabricamos y comercializamos no solamente productos, también sensaciones.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La mentalidad de ganador. No me gusta perder y tampoco me conformo con la frase de cajón que dicen los papás y profesores de que lo importante es participar o divertirse. No, lo importante es ganar y el emprendimiento no es ajeno a esta premisa, si se va a ejecutar una idea de negocio es para volverte millonario, no es para intentar y mirar qué pasa.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto

He aprendido a confiar en mis ideas y a desconfiar de lo que todo el mundo cree que es lo mejor. A veces si haces lo que parece obvio y lo más común, te equivocas, por ahí no es el camino.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚