La marca que se inspira en las mascotas para crear piezas de cerámica

“Para mí Realmente no fue difícil emprender, he contado con el apoyo de mi familia desde que empecé, además, creo que mi ímpetu y mi sueño estaban destinados a crear empresa, claro, en el proceso se encuentran situaciones difíciles y más cuando nuestro modelo de negocio es personalizado, pues enfrentarse a la reacción (llámese positiva o negativa) de los clientes y a las fallas de fabricación por un proceso productivo totalmente manual y artesanal crea tensión en la labor del emprendedor, sin embargo, la resiliencia y el manejo de las circunstancias fortalecen mi pasión y dedicación para seguir adelante con Nordic By Koda”, así va contado la historia de experiencia como emprendedora Daniela Ayala, la fundadora de Nordic By Koda. Hablamos con ella 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

25 años, Diseño Industrial. Soy la Fundadora de Nordic By Koda.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

En búsqueda de mi sueño como diseñadora, quería desarrollar un producto que “hiciera con mis propias manos, verlo en el mercado y saber que fui la autora del mismo”. La idea nació en medio del duelo que viví por la pérdida de nuestra mascota Koda, una Husky Siberiana. Dejé de lado mi trabajo formal para poder estar “llena de barro en mi propio taller” (otro de mis sueños) creando piezas de arte funcional para el hogar.

En medio de esa práctica hice la figura de Koda dentro de un pocillo en cerámica para mi novio, de esta manera podíamos tener algo representativo de ella en nuestra cotidianidad. Nosotros practicamos un deporte que se llama canicross, en donde los deportistas son los perros, en este espacio se hizo viral la tacita de café con Koda adentro, así que nuestros compañeros de equipo querían que les hiciera a sus peluditos también, y así nació Nordic By Koda, mi producto estrella.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Mi tía Angélica me compró un torno cerámico, amo el estilo nórdico en la decoración de interiores, por eso oriento mi marca en esa tendencia de diseño. Practicaba día y noche en darle forma al barro a diferentes ideas que tenía y aplicando mis habilidades en diseño y publicidad comencé a grabar contenido para que el público pudiera antojarse de esta artesanía funcional, enfocando mi negocio en un mercado pet Lover y dirigido para los amantes de la decoración para el hogar.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Trabajaba como freelance en diseño y ahorraba cada parte de la ganancia para comprar materia prima, así comenzaba a fabricar los pedidos que me hacían por mi página de Instagram con el abono del 50 % del valor del producto. Muchas veces no obtuve ganancias, pues en el trabajo cerámico es una “moneda al aire”y a veces las cosas no salían como pensaba.

Quería que mis clientes siempre tuvieran una pieza perfectamente artesanal y volvía a repetirlo, no importaba la pérdida de la materia prima o mi mano de obra, era más importante que los clientes volvieran a mí por la calidad del producto y la atención que les brindaba, porque detrás de todo está el amor por mi labor y por los animales.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando que en cada uno de los hogares del país se encuentren piezas auténticas y funcionales, enalteciendo la labor de los productores nacionales y la economía circular. Logramos vender de manera digital el trabajo artesanal hecho a mano y en Colombia, esa es una ganancia enorme.

6. ¿Soy feliz?

Sí, totalmente sí, cada día me levanto feliz a mi trabajo, cuando las personas me escriben o me comparten videos de sus reacciones y opiniones frente a mi producto, me doy cuenta de que estoy logrando mi sueño.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, quiero que siga creciendo con mi liderazgo, posicionándola como una gran empresa y fortaleciendo mi marca personal.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Realmente no fue difícil, he contado con el apoyo de mi familia desde que empecé, además, creo que mi ímpetu y mi sueño estaban destinados a crear empresa, claro, en el proceso se encuentran situaciones difíciles y más cuando nuestro modelo de negocio es personalizado, pues enfrentarse a la reacción (llámese positiva o negativa) de los clientes y a las fallas de fabricación por un proceso productivo totalmente manual y artesanal crea tensión en la labor del emprendedor, sin embargo, la resiliencia y el manejo de las circunstancias fortalecen mi pasión y dedicación para seguir adelante con Nordic By Koda.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Si estoy cumpliendo mi sueño, me hace falta lograr posicionar al artesano en un standard comercialmente reconocido y que no cuestionen el valor de sus productos por ser únicos e irrepetibles.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Sigue el crecimiento de la marca, posicionar a Nordic By Koda a nivel nacional y tener más trabajadores en ella para aumentar la capacidad de producción y venta, sin dejar a un lado la fabricación manual y personalizada de nuestros productos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, es un negocio rentable y sostenible, por eso estamos en búsqueda de expansión en mano de obra. Nuestra venta es digital nos permite seguir en tendencia adaptándonos a los cambios y a las necesidades del mercado.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No lo haría porque al recibir dinero de un inversionista o tercero entregaría parte de mi libertad como fundadora, propietaria y soñadora de Nordic By Koda.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a tercerizar procesos para la terminación de mis productos a proveedores que producen en serie. Para ellos es fácil perder una pieza porque tienen 100 más en stock. En este ejercicio me di cuenta de que no manejaban procesos para el cuidado de una pieza única y personalizada, así que eso me generó pérdidas y reprocesos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Creo que más que quién es qué, en mi caso es el amor al arte del diseño y a nuestras mascotas. Soy una mujer empresaria, independiente y felizmente exitosa, y siempre me salgo de paradigmas sociales. A la otra pregunta diría que me gusta seguir mis sueños, también sigo a una influenciadora de este país que se hace llamar La Rubia Inmoral en las redes sociales. Ella dedica su contenido al empoderamiento femenino, al arte de emprender y a perseguir los sueños por más locos que sean, demostrando que sí se hacen realidad.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Aún no he llegado a ese momento.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Tuve la gran oportunidad de estar en un programa de la alcaldía de Bogotá llamado “Hecho en Bogotá”, participando en la Feria de Hogar y en la feria Eva en el año 2023, grandes vitrinas para el crecimiento de mi marca. Desde la universidad soñaba con llegar a estas ferias con algún producto mío, y lo logré.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Nordic By Koda impacta a las generaciones que sueñan con un espacio decorativo, a aquellos que son amantes del arte y del diseño, además, les brindamos un producto que los acerca a los seres que más nos aman, nuestros peluditos. Adicional a esto, trascendemos en el mercado digital y físico con nuestras redes sociales y asistencia a ferias, contribuyendo así a la economía circular en nuestro país.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Veo a Nordic By Koda con más de 15 trabajadores fijos, con una expansión física en diferentes partes del país, llevando nuestra marca a un posicionamiento nacional con posibilidades de exportación de los productos, desarrollando procesos y actividades comerciales orientadas en satisfacer al cliente en el ámbito decorativo de sus espacios.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han pasado por todos los roles de Nordic By Koda, han sido operadores logísticos, contadores, servicio al cliente, empacadores, prestamistas; pero sobre todo han sido mi apoyo emocional, es hermoso verlos ayudarme y aplaudir mis sueños. Los amo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, quiero que futuros emprendedores se coman el cuento de que pueden lograr todo lo que sueñan. Lo más importante es “empujarlos” para que empiecen y no se queden pensándolo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi familia fue mi equipo de consultas, cada uno me impulsó para arriesgarme. Desde que emprendí me han hecho saber que si no lo logro algo por cualquier motivo, siempre estarán ahí para mí.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nordic By Koda además de hacer productos, entrega a sus clientes parte de sus historias y vivencias en una pieza de arte funcional. Cada pieza se hace bajo pedido y la personalizamos, están hechas 100 % a mano, así que puedo decir que somos perfectamente artesanales.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Los sueños se cumplen si se trabajan día a día, persistir y no desistir es la clave de triunfar, pues el éxito es la cachetada que te da la disciplina y la constancia; trabajar con amor y con un enfoque en suplir las necesidades del mercado son factores que te permiten descubrir a donde ir.

