La marca que transforma regalos en estrategias de conexión empresarial

Ella es María Camila Rodríguez la emprendedora detrás de Lazo Grato. Foto: Lazo Grato

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“En Lazo Grato hemos creado más de 15.000 regalos corporativos en Colombia, trabajando con marcas de diferentes sectores como constructoras, joyerías, empresas de tecnología, entretenimiento, firmas de abogados, compañías de agricultura, de equipos médicos y agencias. Nos hemos convertido en un aliado estratégico para que cada empresa logre regalos que se ajusten a su objetivo y transmitan el impacto deseado a sus clientes”.

Así llegó la historia de este negocio a nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con su emprendedora María Camila Rodríguez y esto fue lo que nos contó.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

39 años, Administración de Empresas del CESA y cuento con una Maestría en Dirección de Marketing, también del CESA.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Lazo Grato nació en 2021, tras la pandemia, con el propósito de conectar a las personas a través de regalos diferentes y significativos. En estos cuatro años, el camino ha estado lleno de aprendizajes —emprendiendo mientras soy mamá de dos niños pequeños— y ha sido muy gratificante ver la evolución de la marca. Hoy estamos enfocados 100 % en regalos corporativos, creando experiencias memorables para empresas de distintos sectores.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Probando y experimentando. Empecé diseñando regalos para mi círculo cercano y, poco a poco, de manera orgánica, el público fue creciendo. Desde el principio me esforcé por crear obsequios excepcionales, bien pensados y con una presentación impecable, cuidando cada detalle y adaptándome a diferentes ocasiones, tipos de regalos y presupuestos.

Hice una curaduría cuidadosa de productos para diferenciarme de la competencia y construí una marca que reflejara mi visión, hacer regalos únicos y memorables. Más que objetos, quería que cada regalo transmitiera lo más importante, un vínculo y una conexión auténtica.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí,en Emprendimiento y liderazgodeEl Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El capital inicial salió de mis propios ahorros. Empecé desde mi casa, diseñando y empacando regalos, y convertí el estudio de mi apartamento en la primera bodega. Invertí con cuidado en inventario, empaques y en darle forma a la marca. Cada peso lo reinvertí en el negocio y, poco a poco, gracias a las primeras ventas y al voz a voz, el proyecto comenzó a sostenerse y crecer de forma orgánica.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando que el acto de regalar deje de ser un trámite y se convierta en una experiencia que conecta y permanece en la memoria. También estoy ayudando a las empresas a diferenciarse, fortaleciendo sus relaciones con clientes y aliados a través de regalos bien pensados, memorables y alineados con sus objetivos. Así, transformamos un detalle en una herramienta estratégica de conexión y valor de marca.

6. ¿Soy feliz?

Sí, soy feliz con mi marca porque me permite unir mi pasión por el marketing de regalos con mi deseo de crear vínculos auténticos. Más allá de los retos del emprendimiento, ver cómo crece, sorprende a tantas personas y convierte cada detalle en una conexión memorable es mi mayor motivación.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por ahora no vendería porque estoy enfocada en hacerlo crecer y consolidarlo como un referente en regalos corporativos. En el futuro, si se presenta una oportunidad que multiplique el impacto de la marca y mantenga su esencia, podría considerarlo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender ha sido un desafío. No es un camino fácil, requiere disciplina, paciencia y la capacidad de levantarse cada vez que algo no sale como lo planeaste. Para mí, también significó aprender a balancear mi rol como mamá y, al mismo tiempo, sacar adelante mi proyecto. Pero cada reto se ha convertido en un aprendizaje, y eso hace que todo el esfuerzo valga la pena.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy cumpliendo mi sueño. Mi marca nació de una idea y hoy es una realidad que conecta a las personas y transforma la manera de regalar. Sin embargo, el camino no termina aquí, me falta seguir creciendo, llegar a más empresas, a nuevos mercados y llevar esta visión a un nivel aún más grande.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora quiero seguir soñando en grande, consolidarnos como un referente de regalos corporativos en Colombia. Queremos innovar constantemente en diseño y personalización, para seguir siendo aliados estratégicos de las empresas en sus momentos más importantes.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, es un modelo escalable. Trabajamos bajo un sistema de curaduría y personalización que puede crecer a través de alianzas estratégicas, expansión a otros mercados y la incorporación de tecnología para optimizar procesos.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No cedería parte de la empresa a cualquiera. Si recibiera inversión, tendría que ser de alguien que compartiera mi visión de conectar a través de los regalos y que respetara la esencia de la marca.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a dejar que el miedo me frene. Aprendí que lanzarse es la única manera de crecer. Probar, volver a intentar, cometer errores y ajustar procesos es parte del camino. Lo importante es mantenerme fiel a la esencia de lo que creé, creer en mi instinto y seguir haciendo lo que sé hacer bien, sin miedo a equivocarme ni a fracasar.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiran los emprendedores que empezaron desde cero y, con disciplina y visión, lograron consolidar empresas sólidas. Admiro especialmente a quienes han sabido innovar en el mundo del marketing y el diseño de experiencias. Me gustaría seguir sus pasos para llevar a Lazo Grato a nuevos mercados.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Claro que sí. Hubo momentos en los que pensé en rendirme, pero entendí que cada “fracaso” era en realidad un aprendizaje. Ajustar procesos, reinventar ideas y volver a intentar me permitió fortalecer la marca y consolidar lo que hoy es una empresa en crecimiento.

Visite la sección deEmprendimiento y Liderazgode El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hasta ahora, mi principal apoyo ha venido de mi familia, mis amigos y una red cercana de emprendedores. Me han permitido tener diferentes perspectivas sobre mi negocio y me han ayudado a fortalecer la visión con la que quiero proyectar la marca.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Creo que sí. Está cambiando la manera en que las empresas y marcas se relacionan con sus clientes y aliados. Estamos demostrando que un regalo puede ser una herramienta de conexión y valor. Este modelo puede inspirar a nuevas generaciones a emprender con propósito e innovación.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo liderando una empresa estructurada y escalable. Veo expandiendo mi marca a nuevos mercados, trabajando con compañías multinacionales y siendo un referente en regalos corporativos premium. Quiero que la empresa mantenga su esencia de detalle y personalización, con procesos y operaciones que permitan un crecimiento sostenible.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia —especialmente mi esposo— y mis amigos han sido mi mayor apoyo. Estuvieron presentes en los momentos difíciles, animándome a seguir adelante, y también celebraron conmigo cada logro. Fueron los primeros en confiar en mis ideas, en probar mis regalos y en impulsarme a creer que Lazo Grato podía convertirse en realidad.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Claro que sí! Me encantaría compartir mi experiencia con otros emprendedores, acompañarlos con consejos, aprendizajes y herramientas prácticas que les permitan avanzar más rápido y con mayor confianza.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Hasta ahora cuento con una persona directa en mi equipo, cuyo papel ha sido clave. Me apoya en la administración, logística y en los procesos diarios que permiten que LAZO GRATO funcione. El resto de áreas las manejo a través de aliados y procesos tercerizados. Aunque por ahora somos pocos, trabajamos con compromiso y detalle. Esa base nos permitirá crecer de manera sólida.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es la combinación entre creatividad, disciplina y visión estratégica. Me diferencia el hecho de unir mi formación en marketing con una curaduría meticulosa de productos, logrando que cada regalo no solo sea estéticamente impecable, sino que cumpla un objetivo concreto para la empresa que lo entrega.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que emprender requiere disciplina, planeación y resiliencia. No basta con tener una buena idea: hay que ejecutarla, adaptarse y estar dispuesto a aprender constantemente para sostener y hacer crecer la empresa.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚