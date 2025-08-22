¿Es posible que la startup de IA, Anthropic, logre recaudar US$10.000 millones?

La compañía Anthropic. Gabby Jones /Bloomberg Foto: Bloomberg - Gabby Jones

Anthropic está cerca de cerrar un acuerdo para recaudar hasta US$ 10.000 millones en una nueva ronda de financiamiento, según personas familiarizadas con el tema. Se trata de una cifra superior a lo esperado y una de las rondas más grandes hasta ahora para una startup de inteligencia artificial.

Las conversaciones siguen en curso y el monto final podría variar, señalaron las fuentes, que pidieron anonimato porque la información no es pública. Bloomberg News había informado previamente que Anthropic estaba en negociaciones avanzadas para levantar hasta US$5.000 millones en la ronda con una valoración de US$170.000 millones. La cifra aumentó de manera significativa debido a la fuerte demanda de los inversores, dijeron las personas.

La firma de inversión Iconiq Capital lidera la ronda, según Bloomberg News. Entre los participantes previstos figuran TPG Inc., Lightspeed Venture Partners, Spark Capital y Menlo Ventures, de acuerdo con personas al tanto de las conversaciones. Anthropic también mantuvo diálogos con la Autoridad de Inversiones de Catar y con el fondo soberano de Singapur, GIC, sobre la posibilidad de unirse a la ronda.

Anthropic declinó hacer comentarios.

Fundada en 2021 por exempleados de OpenAI, Anthropic se ha posicionado como una firma confiable y enfocada en la seguridad, en la que los usuarios pueden depositar su confianza. La nueva inyección de capital impulsará su competencia con OpenAI y con xAI, la empresa de Elon Musk, cada una de las cuales ha recaudado miles de millones este año para financiar inversiones en centros de datos y talento para el desarrollo de modelos de IA.

El financiamiento representaría un salto significativo en la valoración de la compañía y consolidaría su estatus como uno de los principales desarrolladores de IA del mundo. Anthropic había sido valorada en US$ 61.500 millones en una ronda de US$ 3.500 millones liderada por Lightspeed a comienzos de este año.

En noviembre de 2024 Amazon ya había invertido US$ 4.000 millones adicionales en Anthropic. Y esa noticia era la continuidad de otra millonaria noticia que en ese momento Bloomberg reportó así: “La nueva inyección, anunciada por las empresas, sigue a una inversión de US$ 4.000 millones en Anthropic completada previamente este año. Ese acuerdo incluía disposiciones para que Anthropic utilizara los centros de datos de Amazon Web Services para algunas de sus necesidades informáticas, así como chips de IA diseñados por AWS. Anthropic también mantiene estrechos vínculos con Google, de Alphabet Inc".

