La pareja que emprendió corrigiendo tesis de grado en tiempos de IA

Hace algunos meses me llegó este mensaje al correo: "Vi que ustedes publican algunos casos de éxitos interesantes en la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador y quería saber si es posible compartirles un corto escrito sobre cómo nuestra empresa se ha mantenido y progresando pese a la emergencia de ChatGPT y la IA en el sector académico".

Entonces comenzamos una conversación que fue agregando valor. “Hace 10 años en Bogotá mi novio, que ahora es mi esposo, y yo, creamos una empresa revolucionaria llamada UVR correctores de textos, juntamos nuestros talentos y empezamos a ofrecer el servicio de corrección de estilo (ortografía, gramática, parafraseo y coherencia) y aplicación de normas (formato, citas, referencias y plagio) a tesistas de pregrado, maestría y doctorado en toda Hispanoamérica de forma 100% digital. Lo increíble es que todo lo hicimos a través de correos electrónicos, redes sociales y WhatsApp”.

Y esta parte de lo que escribieron en el correo resultó muy personal y revelador: “En estos 10 años hemos tenido competidores, hemos perdido contratos, hemos hecho malos negocios, hemos sido víctimas de estafa, pero gracias a la calidad e importancia de nuestro servicio nos hemos mantenido en crecimiento, con una cantidad de tesis corregidas mensualmente de 10 a 12 veces mayor a 2015, año en el que iniciamos”.

No sin antes sontarnos sus cifras: “Contamos con 8 colaboradores de los cuales 2 están en la modalidad Freelance y los demás son fijos. Corregimos entre 100 y 120 documentos en promedio mensualmente. Prestamos el servicio en 5 países principales: Colombia, México, Perú, Ecuador, Chile; y también tenemos ventas en Panamá, España y Argentina. Colombia representa el 40% de las ventas, el resto viene de otros países. Vendemos por diversos canales: redes sociales (40%), referidos (20%), recurrentes (30%) y Google (10%). Tenemos 640 mil seguidores en TikTok, 590 mil en Facebook y 230 mil en Instagram, además, recibimos alrededor de 10 mil visitas mensuales a nuestro blog y contamos con más de 3 mil suscriptores en Youtube”. Sin más, aquí va la entrevista con nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos con Verónica Buelvas y Ulises Rodríguez, los creadores de UVR correctores de textos:

¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Yo, Verónica, tengo 33 años y Ulises tiene 36 años. Ambos nos graduamos de Economía de la Universidad de Cartagena en el año 2013.

¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

En diciembre de 2014 en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad creamos un perfil en Facebook que después se convirtió en una Fanpage. La idea era prestar el servicio de asesorías académicas a estudiantes de último semestre. Buscábamos crear un portal donde pudiéramos enseñar, pues eso era lo que más amábamos, y aprovechamos las facilidades que brinda el internet.

Así nació UVR correctores de textos, una empresa que presta el servicio de corrección de estilo (ortografía, gramática, parafraseo y coherencia), aplicación de normas (citas, referencias, plagio y formato del documento) y humanización de texto con IA a todo tipo de documentos académicos, principalmente tesis de pregrado, maestría y doctorado en toda Hispanoamérica.

¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Al principio la idea era un poco confusa y solo llegaba a 10 seguidores, pero con la ayuda de “memes educativos”, imágenes graciosas y álbumes con consejos, logramos aumentar los seguidores de forma orgánica, es decir, sin pago.

Luego, los mismos seguidores empezaron a pedirnos ayuda con algo llamado “Normas APA” y con la ortografía de sus tesis. Así, empezamos a investigar y nos dimos cuenta de que hacía falta algo, que debíamos tratar de ayudar más a los tesistas.

Por ello, ambos empezamos a ser correctores de estilo dedicados única y exclusivamente a revisar y embellecer tesis de grado. Tanto Ulises como yo tenemos muchas habilidades para la redacción y gramática y, además, estudiamos a profundidad las normas APA.

En los primeros meses creamos nuestro sitio web, además de un blog y un canal de YouTube dedicados a compartir contenido valioso para aquellos que se encuentran haciendo la tesis.

​Luego escribimos “El Manual del Tesista”, un Ebook que alcanzó más de 10 mil descargas.

Y nos trazamos como objetivo que los tesistas puedan despreocuparse de las normas APA, del plagio o de los errores ortográficos y gramaticales, temas que generan correcciones por parte del tutor y jurado, y puedan dedicarse a construir un contenido extraordinario. Siempre con ayuda de nuestros consejos, y de esta manera lograr que su proyecto de grado sea aceptado de forma más rápida.

En 2017 creamos nuestra página de Instagram y en 2021 nuestro TikTok portales en los cuales contamos con 234 mil y 640 mil seguidores, respectivamente.

¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Nuestro emprendimiento fue autofinanciado, a medida que íbamos obteniendo ganancias las íbamos reinvirtiendo. Así nos hemos mantenido durante estos 10 años. Cabe destacar que al inicio nuestro presupuesto era muy bajo, pero afortunadamente creamos una empresa digital que hacía que no incurriéramos en muchos costos operativos.

Nuestras ventas provienen en casi un 30% de redes sociales, nuestro marketing de contenidos nos ha permitido llegar a miles de tesistas quienes nos siguen y posteriormente nos contratan cuando terminan sus tesis y quieren que se las perfeccionemos antes de entregar. Por eso, la inversión en estas plataformas siempre ha sido un factor clave para nuestro crecimiento.

¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

En 2025 UVR correctores de textos cumple 10 años aliviando el estrés de los tesistas.

No solo vendemos en Colombia, hemos logrado que cerca del 70% de nuestras ventas sean internacionales, los países principales en los cuales prestamos el servicio son: Colombia, México, Perú, Ecuador, España, Chile, Argentina y Panamá.

En estos 10 años hemos logrado corregir más de 10 mil documentos y conseguir más de 1 millón de seguidores en todos nuestros canales digitales: TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y Google.

Somos un emprendimiento 100% digital, nuestros colaboradores, que en su gran mayoría son mujeres, nos prestan sus servicios a través del teletrabajo, y la relación con nuestros clientes es a través de redes sociales, WhatsApp y correo electrónico.

El impacto de nuestra empresa en el sector académico radica en que los estudiantes pueden dedicarse 100% al contenido de su tesis, mientras dejan en nuestras manos expertas las cuestiones de estilo y forma que anteriormente no solo los atormentaban, sino que los hacían perder mucho tiempo, y, por lo tanto, avanzar menos.

¿Soy feliz?

Somos felices y sentimos que fue la mejor decisión financiera y económica de nuestras vidas. Y crear UVR no solo tuvo impacto positivo en nuestras finanzas, sino en nuestra calidad de vida en general: más tiempo con la familia, más tiempo libre, más tiempo trabajando en lo que amamos, son variables que realmente nos generan una gran felicidad todos los días.

¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No la venderíamos, pues es una unidad productiva que nos brinda un modo de vida fenomenal que difícilmente ofrecen otro tipo de emprendimientos; además, queremos que nuestros hijos hereden la empresa, para que la transformen según cómo avance el mundo en el futuro, de manera que UVR se convierta en una empresa que trascienda en el tiempo.

¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Los emprendedores tenemos muchas luchas que dar para sacar adelante nuestros sueños, en nuestro caso se trató de dejar a un lado nuestros estudios y no ejercer la profesión que estudiamos por 5 años, sino cambiarlo todo para hacer lo que de verdad amábamos, aunque algunos de los temas que vimos en la universidad nos sirvieron para crear y organizar la empresa, en realidad nunca hemos trabajado como economistas. Y esto además nos trajo algunos inconvenientes con nuestros familiares, quienes no estaban de acuerdo con cambiar una carrera y un trabajo estable por un sueño que se veía incluso loco y con pocas probabilidades de salir bien. En ese tiempo yo trabajaba en un banco y Ulises en una gran empresa de telecomunicaciones.

No obstante, con el paso de los años todo resultó increíble y hoy por hoy sabemos que esos momentos difíciles en nuestros inicios valieron toda la pena.

¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

La verdad llegamos mucho más allá de nuestro sueño original. No hay un día en que no estemos sorprendidos por lo lejos que hemos llegado y por los increíbles resultados que hemos obtenido. Por eso, lo que queremos es mantenernos en crecimiento, seguir adaptándonos a las tendencias actuales y futuras, y conservar la motivación cada día para seguir trabajando.

¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Actualmente estamos transitando un gran cambio en el sector educativo, este cambio viene dado por el avance de la Inteligencia Artificial y su amplio uso por parte de los estudiantes para realizar todo tipo de tareas relacionadas con la escritura. La IA se ha vuelto una cuestión común entre los tesistas, quienes la usan no solo para revisar sus tesis sino para redactarla.

No obstante, las universidades no se quedan de brazos cruzados ante la IA, y aunque los estudiantes le piden a esta que escriba partes de sus tesis, este documento es pasado por software detectores de IA, que detectan la presencia de IA en la tesis y hacen que los estudiantes requieran el servicio de humanizar los textos, que no es otra cosa que utilizar técnicas de escritura y estilo para eliminar la presencia de Inteligencia Artificial y poder pasar el filtro en su universidad.

Nosotros como correctores de estilo estamos 100% capacitados para prestar este servicio de la mejor manera, por eso, hemos incluido un nuevo servicio llamado Humanización de texto en la tesis para hacer frente a esta nueva realidad.

Además, estamos agregando constantemente el tema de IA y la tesis en nuestras publicaciones para redes sociales y sitio web. Esto es clave para mantenernos en sintonía con las temáticas que más les interesan a los tesistas el día de hoy.

Lo que sigue es continuar haciendo planes de crecimiento y trabajar diariamente por cumplirlos, además, renovarnos periódicamente porque solo las empresas que se adaptan correctamente a los cambios logran trascender y hacer historia. Así ha sido siempre.

¿Mi emprendimiento es escalable?

Nuestro emprendimiento sí es escalable, como mencionamos, nunca ha requerido de grandes cantidades de inversión para funcionar. Históricamente los ingresos han crecido de forma considerable mientras los costos se elevan a una tasa mucho menor. Nuestro mayor costo es en colaboradores y hemos venido aumentando la contratación sin inconvenientes.

Cabe destacar que al ser un servicio que se presta de forma remota y 100% digital los costos de producción son realmente bajos.

Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Por ahora no lo haríamos, nunca lo hemos considerado como una opción, nos gusta administrar nuestra empresa, somos apasionados por planear, ejecutar y verificar, eso nos mantiene motivados.

¿Qué no volvería a hacer?

Al principio trabajábamos sin anticipo y tuvimos algunos problemas con los pagos al final, así que no volveríamos a hacerlo, principalmente con los clientes más experimentados como las personas jurídicas.

Tampoco queremos volver a malgastar el dinero. Las finanzas pueden llegar a ser el talón de Aquiles de nosotros los emprendedores. Por nuestra parte, hubo meses en que nos gastábamos las ganancias en rubros personales, e, incluso, los ahorros que habíamos conseguido. Poco a poco hemos ido aprendiendo a darle un mejor manejo al dinero, y continuamos con esa formación cada día, porque como dice mi esposo: “A ganar dinero se aprende en 5 años, pero a no perderlo se aprende en 25 años”.

¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

En un principio nos inspiró Juan Diego Gómez, escuchábamos sus videos de Youtube constantemente y fue gracias a sus consejos que decidimos dejar nuestros empleos y emprender; luego, estuvo Tito Gálvez que enseña mucho sobre organizar la empresa y delegar, así como Roy Grillo de quién aprendimos grandes lecciones sobre Marketing por redes sociales; Neil Patel fue nuestro mentor digital para lograr tener un buen SEO con nuestro sitio Web.

Además, de Verne Harnish y Daniel Marcos con su libro Scaling Up aprendimos muchas lecciones para crecer, internacionalizarnos y diversificar nuestros servicios además de consejos para mantener un equipo de trabajo ganador. Y Jim Collins con su libro Good to Great nos inspira a convertirnos en una empresa que perdura.

Actualmente, nos gusta la estrategia del océano azul, así que estamos leyendo a Kim Chan y Renée Mauborgne para encontrar el camino que seguirá la empresa por los próximos 10 años. Y a Carlos Muñoz y Gary Vaynerchuk sobre las tendencias en social media.

¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

En los primeros años hubo malas temporadas donde pensábamos si hasta allí llegaría nuestro emprendimiento y hace poco menos de un año con el tema de la IA tuvimos un poco de temor; pero rendirnos nunca ha sido una opción, siempre hablamos de transformarnos, renovarnos, de algún modo reinventarnos, pero nunca ponerle fin a este bonito sueño que es UVR correctores de textos; porque lo que ha sucedido hasta ahora es que de cada pequeño caos logamos salir más fortalecidos internamente y con mejores resultados de ventas y eso nos anima a seguir adelante.

¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No. En nuestros primeros meses recibimos capacitación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y en el camino hemos asistido a charlas y eventos de emprendimiento, pero, no pertenecemos a alguna comunidad como tal.

¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Siempre hemos creído en la importancia que tiene la revisión de estilo en un documento de tesis, los cambios que hacemos marcan la diferencia y hacen que la aprobación de la tesis sea más factible, y estos aportes hacen que los tesistas sientan menos estrés y además que puedan concentrarse en el contenido de sus tesis que es lo más importante.

Por otra parte, para las nuevas generaciones de emprendedores el mensaje que siempre hemos querido dejar es que sí se puede, nosotros sin ningún recurso logramos levantar de la nada una empresa multinacional y 100% digital, con mucha disciplina, constancia y un poco de suerte, pudimos lograrlo.

¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años UVR cumplirá 20 años, nos vemos principalmente como unos empresarios con mayor experiencia y sabiduría, y a UVR la vemos como una empresa vanguardista, con un portafolio de servicios que se adapte a las necesidades de los universitarios del futuro; con mayor reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional y una estructura interna mucho más fortalecida.

¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

En nuestros inicios nuestro equipo de trabajo estaba conformado por nosotros dos, un muy buen amigo y dos sobrinas, de las cuales una de ellas aún continúa con nosotros. Y fue muy importante poder contar con ellos.

Además, no directamente, pero nos han ayudado con el cuidado de nuestros hijos para poder tener tiempo para dedicarnos a hacer crecer la empresa.

Por supuesto, hemos recibido apoyo de nuestros padres y hermanos, se nota que creen en nosotros y eso nos motiva diariamente.

Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, en nuestros planes ha estado escribir un libro con consejos de emprendimiento, esperamos sacar el tiempo algún día para hacerlo. Además, nos gusta dar charlas, lo hemos hecho en varias ocasiones, donde contamos nuestra historia y brindamos algunos consejos para quienes quieran atreverse a dar el paso de emprender sin tener recursos. Siempre le damos el énfasis de emprendimiento digital, porque es en el cual tenemos experiencia. Esperamos en el futuro tener la oportunidad de ayudar más de cerca porque siempre nos ha gustado enseñar, ojalá esté en nuestro destino.

¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro equipo ha sido parte fundamental, hemos tenido la fortuna de encontrar personas responsables y comprometidas en el camino. Contamos con cuatro correctoras de estilo freelance, cuatro correctores de estilo fijos y dos colaboradores para las publicaciones en redes sociales. El equipo está conformado en un 90% por mujeres. Son personas inteligentes, colaboradoras y muy responsables.

¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestro sello personal creo que es la mezcla de nuestras fortalezas puestas al servicio de UVR, y esto marca la diferencia. Sabemos que todos pueden buscar un socio y juntar fortalezas, pero, no es lo mismo que ese socio sea tu pareja sentimental.

Yo soy buena para diseñar y él es bueno para vender; yo soy buena con las ideas y él es bueno atendiendo a los clientes, él sabe crear contenido viral para redes sociales yo puedo escribir buenos artículos para el blog, él sabe crear campañas en redes sociales yo sé de SEO. Y esto es algo muy difícil de copiar.

¿Qué he aprendido de todo esto?

Esta ha sido la experiencia más enriquecedora de nuestras vidas, solo superada por la paternidad. Algo que hemos aprendido y que queremos resaltar es a tener un pensamiento prospectivo, que significa estudiar el futuro con el fin de estar preparados para cuando venga, no temerle sino construirlo. Porque el futuro lo hacemos nosotros mismos, salvo las contingencias que nunca faltan. Por eso, debemos soñar en grande, pero con los pies sobre la tierra, porque los logros no llegan solos, así que si lo que quieres es construir un negocio exitoso, empieza hoy, en este momento; no lo aplaces, no pongas excusas. Recuerda que la vida pasa rápido. Construye ya lo que quieres ser por el resto de tus días.

