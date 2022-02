La pareja que se inventó una plataforma para vender productos saludables

Verónica Velásquez y Daniel Naranjo montaron La Cestería. Foto: Cortesía La Cestería

“LaCesteria.co es el primer e-commerce saludable de Colombia por medio de membresía. Nace porque nosotros, sus fundadores, queríamos ser saludables, pero no encontrábamos una oferta que reuniera todos los productos saludables en un solo lugar. Por eso fundamos esta plataforma donde se pueden encontrar más de 1.600 productos en un solo lugar y nuestra propuesta de valor, la membresía, permite ahorrar entre un 20% y 25% en productos de categorías que van desde alimentos, frutas, verduras, cuidado personal y aseo para el hogar, entre muchos más”, cuentan Verónica Velásquez (COO) y Daniel Naranjo (CEO), los creadores de La Cestería. Entre sus números aparecen, por ejemplo, el de los “300 marcas de proveedores locales, regionales y emprendimientos”, o que “los rangos de precios en su plataforma van desde los $1.000 hasta $260.000″, también que sus “usuarios pueden ahorrar entre un 20 % y 25 %”.

Cuentan que ya han entregado más de medio millón de productos saludables a hogares en Colombia y por eso, cuando nos contaron una parte de su historia, los invitamos a nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y, a través de ella, conocer su historia y la historia de su emprendimiento.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Daniel Naranjo (DN): 34, Diseño industrial, especialista en Marketing y marketing digital.

Verónica Velásquez (VV): 34, Administradora de empresas, especialista en Gerencia de proyectos.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

VV: Nuestra idea inicial era crear una plataforma donde se pudieran encontrar todos los productos saludables. Iniciaba el 2015 y era un momento donde se hablaba de una tendencia con gran potencial de crecimiento, pero aún no existía un hábito. Creamos un primer MVP, salimos al aire y fue donde realmente empezamos a entender el ecosistema saludable.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

DN: Creando e iterando. Siempre hemos cuestionado todo nuestro entorno. La industria, los productos, el servicio en conjunto, la operación. Esto con el fin de lograr realmente una solución que aporte valor a nuestros clientes.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

DN: Ahorros personales, Friends & family y ángeles inversionistas.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

VV: Masificar y democratizar el estilo de vida saludable. Bajar la pirámide de consumo en la categoría. Hemos entregado más de medio millón de productos saludables a hogares en Colombia. Tenemos +300 proveedores/aliados de marcas emergentes y entregamos miles de pedidos mensualmente.

6. ¿Soy feliz?

DN: ¡Muy! La felicidad es un estado mental que se construye y trabaja al igual que todas las habilidades que adquirimos en la vida.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

DN: Sí, claro. Encontrando el ’match’ perfecto y personas que crean en el propósito y estén alineadas. Hoy las grandes empresas de la categoría tienen un gran apetito por las startups, ya que están entendiendo el papel que jugarán en los próximos años, la rapidez y flexibilidad con que se llevan a cabo las acciones.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

DN: Es duro, a nivel personal y social; pero cada día tienes un umbral de dolor mucho más alto. Empiezas a evitar perder energía con cosas que realmente no te aportan ni te llevan a un siguiente nivel.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

DN: Los sueños a mi modo de ver son objetivos que te trazas, pero cada que llegas a alguno de ellos te das cuenta de que se abren nuevas puertas y hay mucho más allá. Todos los días construyes nuevas cosas que traen nuevos sueños.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

VV: Apertura de nuevas ciudades, incremento del portafolio y ejecutar nuestro plan de expansión 2022.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

DN: 100% escalable y trabajamos todos los días para ser más eficientes en este aspecto.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

VV: Sí. En este punto es importante que se entienda el propósito y objetivo con la empresa, el impacto y a dónde se quiere llegar. Si es un conocido o desconocido, todos pueden aportar desde que estemos alineados en lograr cosas grandes y en poner la empresa en el lugar que todos queremos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

VV: Creo que no sería tanto qué no volvería a hacer, sino qué he aprendido de lo que hice para tomar mejores y más rápidas decisiones.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

DN: David Vélez (Nu Bank), Simón Borrero (Rappi), Pablo González (Domicilios.com), el equipo de founders de Mercado Libre. Siempre hay que seguir personas que están cambiando y mejorando en algún aspecto la vida de las personas, que te enseñan desde lo micro hasta lo macro.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

DN: Como emprendedores todos los días nos enfrentamos a “fracasos”, se convierte en el motor principal y al final todos aquellos que entienden el fracaso como mecanismo de acción, son las personas que realmente cambian el mundo.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

VV: Sí, claro. Hemos hecho parte de varios procesos de aceleración, hemos construido grandes relaciones y grandes amistades compartiendo con personas que viven exactamente lo mismo que uno: tienen sueños bastante parecidos y conviven con la frustración.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

VV: Muchísimo. Estamos mejorando en algún aspecto la vida de las personas y esto es algo que nos apasiona bastante.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

DN: Como un emprendedor e inversionista muy activo en el ecosistema. Respecto a la empresa, impactando en todo Latam, conectando y masificando el estilo de vida saludable.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

DN: La familia es clave. Siempre nos apoyaron y apoyan independiente de si no se ve un panorama tan claro. Eso lo sientes y es algo que te marca positivamente para enfrentarte al día a día.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

DN: Obviamente. Es la mejor manera de aportar y construir ecosistema. No conozco el primer emprendedor que no sienta pasión cuando es llamado a aportar a nuevas empresas que surgen: corre por nuestra sangre y siempre estará en nuestro ADN.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

VV: Las personas, al final, son quienes construyen las empresas y con ellos empujamos día a día en búsqueda de los objetivos. Somos un equipo joven lleno de ideas y con ganas de comernos el mundo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

DN: Ser obsesivo con las métricas que generen valor. La pasión con la que hago las cosas y las buenas relaciones que he ido construyendo con el tiempo.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

VV: Paciencia y perseverancia. A disfrutar el camino y a vivir el presente.

