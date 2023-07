La psicóloga que creó una chocolatería artesanal en Cali

Ella es Vanessa Mercado Rubio, la emprendedora detrás de esta idea de negocio. Foto: Cortesía Eleven Cacao y Flores

“Fuimos elegidos el año pasado para ser parte de los emprendimientos apoyados por Casa Luker y la Chocolukería en el Chocoshow 2022, en Corferias. En este evento pude presentarle mi marca a todos los amantes de este sabor y obtuve ventas de alrededor de $2′000.000. Gracias a este tipo de iniciativas de reconocimiento he logrado estar en celebraciones empresariales con la Universidad de San Buenaventura de Cali y la Sociedad Portuaria de Buenaventura, donde he alcanzado ventas de alrededor de $4′000.000 y donde he logrado mostrar las bondades del chocolate que nace en nuestro país y la amplia oferta de productos que pueden derivarse de él.

Algunas de mis propuestas están hechas con chocolate con leche al 37 % de cacao, endulzadas con maltitol y están rellenas de mermeladas artesanales de frutas endulzadas con eritritol, donde se destacan sabores como el de la fresa, el lulo y otras frutas rojas. Actualmente, Eleven contrata el apoyo de aproximadamente cinco colaboradores, sin embargo, en el día a día funciona con el trabajo de una sola persona, su fundadora”. La historia de este emprendimiento gastronómico, que va poco a poco, como todos algún día comenzaron, contada por su protagonista Vanessa Mercado Rubio, aparece aquí en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

33 años, Psicología.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Yo quería ofrecer un producto elegante, delicioso y amigable con el medio ambiente y con la salud, que pudiera servir para expresar de forma bonita los sentimientos de gratitud, amor, apoyo, compañía, entre muchos otros, que a veces las personas no saben cómo comunicar, teniendo esto como base creé Eleven Cacao y Flores, una chocolatería artesanal que se dedica a elaborar productos con diferentes tipos de chocolate en el sector gastronómico.

Eleven también crea diseños florales para celebrar momentos especiales y homenajear a nuestras personas favoritas y nació en Cali el 11 de abril de 2019, después de un intento anterior de emprender en una sociedad que no prosperó, pero que dejó muchas enseñanzas para no desfallecer.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Primero busqué capacitarme y luego empecé a elaborar productos para poder mostrar y ofrecer a mis clientes.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Tenía ahorros y trabajaba como psicóloga, entonces poco a poco fui materializando la idea que tenía en mi cabeza.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Siento que Eleven logra llegar a los corazones de las personas que lo reciben y que lo compran, desde su empaque, y cada detalle cuidado con tanta minucia hace que la persona que lo abra, lo valore y disfruta mis productos.

6. ¿Soy feliz?

Sí, soy feliz. Aunque a veces tenga que trasnocharme o madrugar mucho, definitivamente ver cada resultado me encanta y me apasiona.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, a no ser que se trate de vender una franquicia, no pienso en vender mi marca.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido un ejercicio de paciencia, perseverancia y de levantarme cuando a veces me desanimo; de darme cuenta de mis capacidades y de que cada día quiero aprender más para seguir inyectando energía y amor a mi emprendimiento.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Yo trabajo por mi sueño cada día, voy sumando pequeñas victorias y aunque cuando miro hacia atrás veo que he logrado crecer mucho, siento que aún me falta mucho camino por recorrer. Sueño con tener una tienda física, con una cocina profesional y una vitrina para que cada persona que llegue allí, se enamore de todo lo que hago con tanto amor.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir trabajando cada día para que más gente conozca a Eleven y así poder crecer en el mercado.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, desde una tienda, un pequeño café y hasta una marca consolidada a nivel nacional e internacional con franquicias en todas partes de Colombia y el mundo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Depende, si todo está claro y debidamente especificado, si lo haría.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Asociarme con amigos o familia, sin tener unas bases de negocio claras donde prime el cariño y todo se pueda confundir.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Como marca me inspiran muchas, Chocolates Magno, es una de ellas.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No, a pesar de que mi primer emprendimiento no funcionó, aprendí mucho de esa experiencia, eso ha hecho que tenga resiliencia y no me permita pensar eso porque me apasiona mi trabajo.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No una comunidad puntual, pero sí trato de aprender mucho de las oportunidades que la Chocolukería me ofrece.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Yo espero que así sea, así como yo aprendí del amor al cacao de mi abuelo materno, que me enseñó desde pequeña a disfrutar del sabor del mucílago, y a convertir en chocolate de mesa una mazorca de cacao, hasta los chocolates en molde de acetato que hacía con mi mamá, espero que las personas a mi alrededor (familia, amigos e incluso personas a las que les he dado cursos de chocolatería) puedan seguir enamorándose de este hermoso arte.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo con uno o varios puntos de venta donde la gente pueda ir a disfrutar no solo de productos elaborados con cacao y flores, sino de una amplia variedad de productos más: café, chocolate, malteadas, sándwiches, entre otros, para pasar momentos agradables con sus personas favoritas y que cuando piensen en un regalo especial, piensen en Eleven Cacao y Flores.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Su papel ha sido fundamental, desde apoyo económico, compras y recomendaciones, hasta entender que en fechas especiales no puedo acompañarles por estar trabajando.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Siempre. Trato de brindar mi apoyo en cada recomendación que puedo darles desde mi experiencia.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Yo trabajo sola, pero detrás hay un equipo que me apoya. Mi amiga Johana Aguirre, diseñadora industrial, quien me ha hecho desarrollo de empaques, mi amigo Sebastián Cajamarca quien creó la marca y el logo, mi hermano y mi novio que me ayudan comprando insumos y entregando pedidos, Fernando, el mensajero al que llamo siempre en primer lugar porque es un apoyo externo y quien hace su labor de mensajería de una manera especial, lleva todo siempre de la mejor manera y hace quedar bien a mi marca desde ese primer acercamiento, Esperanza y Felipe, los campesinos del Cauca que siembran y cosechan las mejores fresas para Eleven, ellos se encargan de seleccionar cada fruto y traérmelo en las mejores condiciones y el equipo de la Chocolukería que me hace llegar el mejor chocolate, entre otros.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La magia y el amor que lleva cada producto que ofrezco a mis clientes.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido muchísimo, a reconocer mis fortalezas y mis puntos a mejorar, a que cuando algo me apasiona puedo dar de mí el 500 % para que salga perfecto, que mi creatividad es un mundo por explorar y que el amor es un ingrediente primordial.

