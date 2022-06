La publicista que diseña artículos decorativos para el hogar a través del arte

Ella es Juliana Sierra, la emprendedora que encontró en las manualidades una opción sostenible para cuidar el planeta. Foto: Cortesía Mizzto

“Emprender me ha permitido aprender a perder el miedo al fracaso, a entender que el perfeccionismo no es una cualidad sino que muchas veces puede frustrar y entorpecer el camino, y a apoyarme mucho en mi equipo de trabajo. Aprendí también la importancia de tener un balance entre mi vida laboral y mi vida personal, logrando un equilibrio: “Trabajar para vivir y no vivir para trabajar”.

En Mizzto he podido aplicar todos estos aprendizajes y ha sido un camino muy ameno. Además, comprendí que mi negocio debe ser simplemente un medio para lograr servirle a los demás a través de mis talentos, cualidades y aprendizajes”, así lo va contando Juliana Sierra, la emprendedora que encontró en las manualidades una opción sostenible para cuidar el planeta. Hablamos de su idea de negoció en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y este fue el recorrido que nos dio:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

36 años, Publicista

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

En el 2020, durante la pandemia, Dios me comenzó a inquietar acerca de reconectarme con el arte, que es mi gran pasión desde la infancia. Comencé entonces a retomar la pintura y las manualidades y en septiembre de 2020 empecé a darle forma a este emprendimiento, a buscar nombres, a hacer lluvia de ideas de los productos que me gustaría desarrollar y a pensar en la que sería la primera colección: Navidad.

Así nació Mizzto, mi emprendimiento. Me dediqué entonces a diseñar estampados que nacen de una ilustración digital o manual y luego son llevados a diferentes telas y superficies, para darle forma a varios productos: Cojines, caminos de mesa, mantas decorativas, caminos de cama, almohadones, individuales, puff, camas para perros, pareos de playa, mantas playeras y toallas de microfibra. Muchos productos los personalizamos a gusto de los clientes.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Comencé por tomar un curso virtual, sobre creación de estampados e ilustración digital, con la diseñadora Catalina Estrada. Investigué la competencia, para asignar precios acordes al mercado. Empecé a investigar sobre proveedores de tela y proveedores de sublimación (que es la técnica de estampación que usamos para nuestros productos). Hice unas muestras, pruebas de uso y lavado, y cuando ya estaba todo esto listo, lancé la primera colección, de navidad.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Los recursos los saqué de mis ahorros. Realmente el negocio no requirió una inversión muy alta para comenzar, trabajé bajo un modelo de venta sobre pedido, en el que los clientes hacían el pedido y esperaban 8 días hábiles máximo para la entrega. Al día de hoy continúo trabajando bajo este modelo y me ha funcionado muy bien, ya que los productos que ofrezco, son productos por los que los clientes esperan a tenerlos y no se precisa mucha urgencia para recibirlos.

El año pasado intenté cambiar el modelo, y monté una producción haciendo pronósticos de ventas, para hacerme a un stock y tener entrega inmediata, pero el resultado no fue muy bueno, ya que como manejo tantas referencias y además personalizo muchos productos, es ineficiente trabajar con stock grandes de producto.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

A comienzos de este año, tras el nacimiento de mi primera hija, me pregunté si iba a ser capaz de seguir con mi negocio y ser una buena madre al mismo tiempo. En medio de tantos pensamientos que iban y venían, acerca de lo que iba a ser mi proyección para este 2022, vino a mi mente el verdadero sentido y propósito de tener este emprendimiento: Mizzto debía dejar de ser una simple marca de decoración y debía convertirse en una comunidad de mujeres, de mamás, de esposas, que queremos crear hogares más amenos, armoniosos y amorosos.

De ahí nació mi misión para Mizzto: hogares lindos por dentro y por fuera. Con mis productos logro llegar a muchos hogares, y lo mismo con mi comunidad de Instagram y de Facebook. Por lo tanto, busco que se transmitan mensajes de crecimiento y fortalecimiento del hogar y de las familias.

6. ¿Soy feliz?

Mucho. Gracias a Dios, que es quien me da siempre la guía y el gozo para realizar todas las actividades en mi vida.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No. Realmente hago lo que hago por pasión y porque siento que es mi llamado. Lo que he venido a dar en mi vida y a aportar a los demás. Obviamente necesito el dinero para poder suplir mis necesidades, pero Mizzto es algo que va más allá del dinero. El dinero es sólo una consecuencia.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Antes de Mizzto tuve una empresa de productos cosméticos, durante 8 años, debo confesar que ese sí fue un camino más duro, una carretera destapada, esa fue mi escuela. Mis papás dicen que fue como si hubiera hecho una especialización, aprendí de todo un poco. Con Mizzto he podido aplicar lo aprendido en esa experiencia y ha sido un camino más ameno.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Ya lo cumplí. Aunque todos los días surgen nuevas ideas ó proyectos con Mizzto, ya cumplí mi sueño de ser independiente y usar mis talentos para ponerlos al servicio de los demás.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Con este enfoque de fortalecer hogares y familias, quiero convertir mi línea de playa, en una línea para toda la familia. Además, el nacimiento de mi bebé, me inspiró y motivó a sacar una línea de bebé, la cual estoy planeando ya. También quiero ampliar la línea de ropa de cama. Todo esto, complementado con creación de contenido valioso para el fortalecimiento de las familias y los hogares, el cual planeo materializar en Instagram Lives en mi comunidad, con especialistas en el tema.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Es válido, siempre y cuando compartamos los mismos valores de la marca y la misma visión.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Descuidar mi hogar por dedicarle tiempo exagerado al trabajo. Mi hogar es lo más importante. De hecho, si mi misión es ayudar a fortalecer otros hogares y otras familias, primero debo de partir de que mi propio hogar esté bien fortalecido.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mis padres son empresarios. Mi esposo y mis hermanos también lo son. He crecido siempre en ese entorno, viendo a mis seres queridos emprender. Me han servido de ejemplo y cada uno de ellos me ha enseñado fundamentos valiosos para el manejo del liderazgo, la toma de decisiones, los valores, el enfoque, el equilibrio, el manejo del dinero. Catalina Estrada, es una ilustradora Colombiana, muy reconocida, quien también me ha inspirado mucho. Especialmente por que aparte de ser muy talentosa, tiene una gran sensibilidad social y permanentemente ayuda a los niños y personas de escasos recursos de nuestro país, patrocinando programas de educación y alimentación.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Quise tirar la toalla a comienzos de este año, pero era porque me daba miedo fracasar como madre. Me daba miedo descuidar a mi bebé, porque siempre he sido demasiado dedicada al trabajo. Sin embargo, logré tener un nuevo enfoque en el que ser madre es incluso un plus para mi trabajo, ya que quiero compartir mis vivencias como madre y esposa en la comunidad, para así ayudar a otras mujeres a crecer personalmente y ayudarlas a construir hogares más sólidos y felices.

Fracasar como empresaria no me da temor, porque he aprendido que cada fracaso, no es el fin, sino que es el comienzo de una nueva idea.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hago parte de la comunidad “De Mis Manos”, conformada por muchos emprendedores que podemos aliarnos para crear nuevos proyectos. Además, al hacer parte de esta comunidad, nos capacitan permanentemente y nos ayudan a hacer ajustes en nuestra marca.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Le doy gracias a Dios por poder contestar a esta pregunta: Sí, digo que le doy gracias a Dios, porque siento que ha sido él quien me ha mostrado la importancia de trascender, de entender que cada uno somos una creación singular y única, que vinimos al mundo a dar, lo que nos fue dado. Mizzto, más que una marca de decoración, se convirtió en una comunidad de mujeres, mamás, esposas, que queremos crear hogares más amenos, armoniosos y amorosos.

Todo esto lo logramos con contenido de valor que se publica en la comunidad y busca darle a las mujeres herramientas para tener hogares más felices y amenos.

Cómo valor agregado está nuestro apoyo a la naturaleza, con bolsas de tela reutilizables (que son nuestro empaque de cada producto).

También vendemos sólo las fundas de los cojines, para que el relleno pueda ser re utilizable.

Los rellenos de los cojines son hechos con fibra de algodón 100% reciclada, elaborados a partir de 13 botellas de pet (cada relleno).

Apoyamos una labor social : el 10% de cada compra es destinado a la fundación Saciar, que lleva 22 años en nuestro país.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo como mamá y esposa, con un hogar ameno y fortalecido que siga brindando herramientas a otras mujeres para continuar teniendo hogares lindos al interior y al exterior, con los productos de Mizzto comercializados por Amazon y exportando a otros países.

También con un taller de producción propio y con distribución de los productos en varias tiendas de decoración en Colombia.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y amigos han sido fundamentales y mi inspiración, son mi ejemplo. Resalto el papel de mi esposo, quien siempre me ha aterrizado y aconsejado. También ha sido una fuente de inspiración para transmitir tips a otras familias, para tener hogares sólidos y equilibrados.

Mis papás han sido un gran ejemplo de tenacidad, sabiduría, amor, de trabajo duro y resiliencia, al igual que mis hermanos quienes han sido mis consejeros. Mi hija es mi principal más motor.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, me encanta ayudar y me gusta enseñar. Se me facilita transmitir el conocimiento a otros.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo somos mi esposo, Juan Camilo López, la asesora de ventas virtuales, Girlesa Pérez y yo. Todos los demás servicios los tercerizo, pero los considero parte del equipo: la confeccionista, los mensajeros, el proveedor de sublimación y los proveedores de telas. Es fundamental escuchar al equipo y complementarnos en nuestros talentos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

El amor por los hogares felices y por cuidar ese gran hogar que todos habitamos : nuestro planeta. Ayudar para la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y aportar desde lo social a contribuir a una mejor sociedad. Usar el arte como una excusa para tocar los corazones de muchas familias.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

A perder el miedo al fracaso, a entender que el perfeccionismo no es una cualidad sino que muchas veces puede frustrar y entorpecer el camino y a apoyarme mucho en mi equipo de trabajo. Por último, aprendí también la importancia de tener un balance entre mi vida laboral y mi vida personal. Lograr un equilibrio. “Trabajar para vivir y no vivir para trabajar”. En Mizzto he podido aplicar todos estos aprendizajes y ha sido un camino muy ameno. Además, comprendí que mi negocio debe ser simplemente un medio para lograr servirle a los demás a través de mis talentos, cualidades y aprendizajes.

