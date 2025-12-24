La puja entre un millonario y una presidenta que ya va en USD2.800 millones

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego. Foto: EFE - Rodrigo Sura

Las empresas controladas por el multimillonario Ricardo Salinas Pliego recibirán en enero una factura fiscal por miles de millones de dólares, y deberá pagarla o enfrentar consecuencias, dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Tras una serie de resoluciones de la Suprema Corte, las empresas de Salinas recibirán el próximo mes adeudos fiscales por 51.000 millones de pesos (USD2.800 millones) derivados de auditorías correspondientes al período 2008-2013, dijo el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino, durante la conferencia matutina de la presidenta.

Sheinbaum rechazó las afirmaciones de Salinas de que el gobierno persigue a sus empresas por su oposición a su partido y por sus críticas a la corrupción y a las fallas en materia de seguridad.

Se les notificará en enero y, “ojalá que paguen”, dijo Sheinbaum, agregando que si no lo hacen, se iniciará otro proceso, que será tema para otra ocasión.

Salinas dijo en una publicación en X que “su objetivo es cerrar este capítulo y dar por concluidas las diferencias con el gobierno”, pero que sería “prudente” esperar a que sus empresas reciban de la autoridad tributaria por escrito los fundamentos de la cifra que señala como adeudo. Puntualizó que una parte significativa de las reclamaciones corresponde a recargos derivados de la prolongada disputa tributaria.

“Solo a partir de información clara, legal y verificable será posible alcanzar una solución justa, cerrar este tema de manera institucional y fortalecer el Estado de derecho que el país necesita”, escribió.

La disputa fiscal entre el gobierno mexicano y el multimillonario se remonta a cerca de una década, pero se ha intensificado desde que Sheinbaum asumió el cargo.

Ella ha criticado reiteradamente a Salinas en declaraciones públicas y ha presentado los reclamos fiscales de larga data como ejemplos de cómo los poderosos utilizan amparos interminables para evadir resoluciones tributarias. “Es importante saber que se trata de un asunto legal y administrativo”, dijo.

Riqueza y política

Martínez Dagnino señaló que las empresas de Salinas podrían obtener un descuento de hasta el 39% sobre el adeudo, dependiendo del plan de pago que propongan. La legislación fiscal mexicana contempla distintas medidas cuando las empresas se niegan a pagar, incluida la incautación de activos.

Apenas el jueves, Salinas se comparó con el presidente estadounidense, Donald Trump, en medio de fuertes críticas por comentarios que realizó a su propia cadena de noticias durante un viaje a Estados Unidos esta semana.

Según sus publicaciones en redes sociales, jugó golf en el sur de Florida con uno de sus hijos, visitó Mar-a-Lago y asistió a una cena navideña en la Casa Blanca el jueves.

En septiembre, Salinas lanzó una campaña política para oponerse a Sheinbaum, lo que desató rumores sobre una eventual candidatura presidencial en el futuro.

La administración de Sheinbaum acusó a Salinas de formar parte de un grupo de políticos y empresarios de derecha que financiaron una marcha de protesta de la generación Z en noviembre que derivó en hechos violentos.

Salinas es uno de los hombres más ricos de México, con un patrimonio estimado de USD7.500 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, aunque su fortuna se redujo en varios miles de millones el año pasado cuando las acciones de su minorista de electrodomésticos y banco, Grupo Elektra, se desplomaron tras una prolongada suspensión de cotización.

