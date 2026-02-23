La startup que logró millonaria inversión y que trabaja en IA para empleos sin computador

La empresa, cuyo cliente típico cuenta con al menos 70% de trabajadores sin escritorio, aspira a alcanzar 10.000 clientes corporativos en cinco años. Foto: AFP - ATTA KENARE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La startup Humand apuesta a que la próxima ola de software laboral no estará dirigida a empleados de oficina, sino a los miles de millones de trabajadores que no están sentados frente a una computadora.

La compañía recaudó US$66 millones en una ronda Serie A, codirigida por Goodwater Capital y Kaszek Ventures, para expandir su presencia en Estados Unidos y seguir desarrollando agentes de inteligencia artificial que automaticen tareas de recursos humanos, desde comunicaciones internas hasta programación de turnos y capacitación para el llamado “personal sin escritorio”.

La ronda contó con la participación de Y Combinator, Newtopia VC e inversionistas ángeles como el cofundador de Dropbox Arash Ferdowsi, el cofundador de Lyft Rajat Suri y el cofundador de MercadoLibre Inc. Marcos Galperin.

La aplicación móvil de Humand combina comunicaciones internas, gestión de turnos, información sobre beneficios y capacitación en una sola plataforma orientada a empleados que dependen principalmente de sus teléfonos inteligentes.

Fundada en 2020 por emprendedores argentinos que se conocieron en la universidad en Buenos Aires, la empresa comenzó desarrollando su producto junto a la siderúrgica ArcelorMittal SA antes de lanzarlo oficialmente en 2021. Con sede en San Francisco, atiende a más de 1,5 millones de trabajadores en 1.500 compañías globales, entre ellas Siemens AG, Home Depot Inc., John Deere y Domino’s Pizza Inc.

Humand estima que aproximadamente el 80% de la fuerza laboral mundial —unos 2.700 millones de personas— trabaja en fábricas, obras de construcción, tiendas minoristas y hospitales, sin acceso a un correo electrónico corporativo o a canales tradicionales de comunicación empresarial. Esto dificulta a los empleadores distribuir información, gestionar turnos y ofrecer capacitación.

“Vemos cada flujo de trabajo en recursos humanos como una oportunidad para construir inteligencia por encima”, dijo en una entrevista el cofundador y director de tecnología, Nicolás Benenzon.

Humand está captando capital en medio de un repunte regional. La financiación de startups en América Latina totalizó alrededor de US$6.200 millones hasta fines de 2025, el nivel más alto desde 2022, cuando las empresas de la región levantaron US$9.400 millones, según datos de PitchBook. Los inversionistas de capital de riesgo en la región también están concentrando cada vez más recursos en inteligencia artificial, que representó cerca de 26% del valor total de las operaciones en 2025, frente a alrededor de 18% el año anterior.

La empresa, cuyo cliente típico cuenta con al menos 70% de trabajadores sin escritorio, aspira a alcanzar 10.000 clientes corporativos en cinco años.

“Todos ya usan sus teléfonos en Uber para pedir un auto, en Amazon para comprar productos o en DoorDash para pedir comida”, dijo Benenzon. “¿Por qué la gente no tiene la misma experiencia en el trabajo?”

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚