La colombiana y el venezolano que crearon una pizzería gourmet que “cuenta historias”

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Esta historia podría ser el retrato de miles de emprendimientos en el mundo: ganas, propósito, trabajo, equipo, prueba y error, dificultades, creencias, errores, etc. Llegó a mi correo por medio de la Cámara de Comercio del Huila, pero luego hablé con Sandra León, de Gups Pizzería Gourmet, para entender mejor lo que hacían y el por qué había que contar mejor su historia.
¿Qué los hace diferentes a otros, a miles que hacen pizzas? “Nuestras recetas son propias y cuidadosamente combinadas. Por ejemplo: la pizza de la casa, “La Gups”, pionera de nuestra pizzería, combina burrata de leche de búfala, tomates confitados al horno y rúgula baby bañada en un pesto suave y aromatizado. Para coronar, un delicado vinagre balsámico que se mezcla con la cremosidad de la burrata, creando una explosión de sabor única en cada bocado”, me contestaron.
Su historia, como las de otros casi 1.000 emprendedores que han pasado por este espacio de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador, a continuación:
1.¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?
Somos Sandra León, de 34 años, y Gabriel Peña, de 35 años. Dos historias distintas marcadas por el esfuerzo, los sueños y la determinación, que hoy se unen con un mismo propósito.
Yo, Sandra, tengo 34 años. Nací en Arbeláez, Cundinamarca, y crecí en la vereda Tisince, un lugar pequeño pero lleno de raíces que me enseñó el valor del esfuerzo y la humildad. Allí aprendí, desde muy niña, que los sueños no se heredan, se construyen con trabajo, disciplina y fe.
Soy administradora de empresas y técnica en auxiliar de odontología. Pero más que títulos, mi formación está marcada por la perseverancia. A los 21 años, debido a la falta de oportunidades laborales y académicas y a las limitaciones económicas de mi familia, tomé una de las decisiones más valientes de mi vida: dejar mi hogar y trasladarme a la ciudad de Neiva. Llegué con miedo e incertidumbre, pero también con una determinación inquebrantable de salir adelante.
Dos personas con recursos limitados —una mesera y un chef migrante— pueden crear algo que impacte positivamente a su comunidad.
En Neiva inicié mi vida laboral en el sector gastronómico como mesera. Fueron días de largas jornadas, aprendizaje constante y nostalgia por estar lejos de los míos. Sin embargo, también fue una etapa de crecimiento profundo, donde tuve la oportunidad de formarme al lado de grandes chefs y empresarios como Mateo Bahamón y Javier Cabrera.
Ellos no solo me enseñaron técnica y disciplina; sembraron en mí la convicción de que podía aspirar a algo más grande. Gracias a su ejemplo decidí estudiar Administración de Empresas, impulsada por el sueño firme de tener algún día mi propia compañía. Con esfuerzo, sacrificio y mucha perseverancia, logré culminar mi carrera en una ciudad donde estaba sola, pero fortalecida por cada reto superado.
En 2021 conocí a mi esposo y hoy socio, Gabriel Peña, un migrante venezolano emprendedor y soñador que, debido a la crisis que atravesaba su país, llegó desde Venezuela a Neiva en busca de nuevas oportunidades.
Cómo pueden maniobrar las empresas en medio de las turbulencias del salario mínimo
Gabriel, de 35 años, es chef especialista en técnicas de alta cocina y cuenta con un diplomado como Maestro Chef Integral. Desde niño fue apasionado por las artes escénicas, incursionando en el teatro y la música, disciplinas que fortalecieron su creatividad, sensibilidad y carácter. Además, se ha formado en gerencia y administración de restaurantes, procesos químicos y tecnológicos de los alimentos, oratoria, liderazgo, locución y teatro musical, siempre buscando crecer y superarse.
Siempre ha sido un amante de las pizzas, no solo como plato, sino como experiencia que une personas alrededor de una mesa. En Venezuela trabajó en un restaurante italiano donde aprendió técnicas y recetas tradicionales de la cocina italiana, conocimientos que marcaron su camino. Más adelante, en Neiva, trabajó en una pizzería que le permitió profundizar en este mundo y reafirmar el sueño que llevaba en el corazón: crear su propia pizzería.
2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?
Nuestra idea nació en octubre de 2022, en un momento decisivo de nuestras vidas. Después de años de aprendizaje, sacrificio y experiencia en el mundo gastronómico, tomamos una decisión que lo cambió todo: no queríamos seguir siendo empleados, queríamos convertirnos en constructores de nuestro propio destino.
Así nació el sueño de crear una pizzería gourmet, con pizzas gourmetizadas, elaboradas con recetas y productos innovadores, y con sabores únicos y auténticos que representaran nuestra esencia y nuestras raíces. Queríamos que cada pizza contara una historia: la mía, desde Colombia; la de Gabriel, desde Venezuela; y la de dos soñadores que decidieron unir su talento para crear algo diferente.
De esa convicción nació Gups Pizzería Gourmet, un proyecto que comenzó desde casa, con recursos limitados pero con una fe inmensa.
La idea no fue un impulso repentino. Era un sueño que llevaba mucho tiempo creciendo en nuestras conversaciones, tomando forma en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias a nuestra experiencia en el sector gastronómico, teníamos claro el concepto: ofrecer calidad, identidad y una experiencia distinta, donde cada ingrediente tuviera intención y cada sabor dejara huella.
Al inicio sentimos miedo. Dudamos, nos preguntamos si era el momento adecuado, si estábamos preparados, si realmente funcionaría. Pero siempre hubo personas a nuestro alrededor que creyeron en nosotros incluso cuando nosotros mismos dudábamos. Amigos y familiares nos animaron a intentarlo, recordándonos que el mayor riesgo era no hacerlo. Ese apoyo fue el impulso que necesitábamos para dar el primer paso y crear Gups Pizzería Gourmet, una pizza única con una masa madre propia de nosotros, con salsas elaboradas por nosotros mismos, con productos frescos y sabores únicos, cada pizza cuenta una historia y cada pizza te lleva a un país y su cultura.
3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?
Al contar con un pequeño crédito bancario, nuestros ahorros y el apoyo incondicional de nuestros seres queridos, empezamos desde casa. Esos recursos limitados fueron divididos entre insumos y lo esencial: un horno sencillo, una nevera de segunda, un mesón y algunos utensilios básicos de pizzería que nos permitieron iniciar nuestras pruebas y vender nuestras primeras pizzas.
Las primeras pizzas fueron compradas por nuestros amigos más cercanos, quienes no solo probaron nuestro producto, sino que respaldaron nuestro sueño desde el inicio. Al reconocer la calidad de lo que hacíamos, comenzaron a recomendarnos. Poco a poco pasamos de vender dos o tres pizzas al día a vender entre 10 y 15 diarias. Cada pedido era una celebración; cada cliente nuevo, una confirmación de que estábamos en el camino correcto. Eso nos dio la fuerza para continuar y soñar en grande.
Sin embargo, no todo fue fácil. La dueña del apartamento donde funcionaba nuestra “cocina oculta” nos informó que debíamos buscar un lugar más amplio y con las adecuaciones necesarias para operar formalmente como restaurante. Recibimos la noticia con tristeza y preocupación; sentíamos que el suelo se movía bajo nuestros pies.
Cada logro, cada venta, cada sonrisa de nuestros clientes, es un recordatorio de que con esfuerzo, amor y determinación podemos transformar nuestros sueños en realidad, y con ellos, cambiar también un poco el mundo que nos rodea.
Pero, una vez más, decidimos convertir la dificultad en una oportunidad. Motivados por nuestros propios clientes, quienes nos impulsaban a crecer, asumimos el riesgo de abrir un punto físico que nos permitiera darnos a conocer estratégicamente. Iniciamos la búsqueda en el norte de la ciudad, donde se concentraba la mayoría de nuestros clientes.
Con ingresos limitados y una economía ajustada, encontramos un pequeño local en la carrera séptima. Era modesto, pero estratégico y visible. Para nosotros no era un espacio pequeño, sino el comienzo de algo grande.
Con la ayuda de nuestros sueldos y un nuevo préstamo, logramos comprar mesas, sillas y lo indispensable para atender al público. Restauramos el lugar con nuestras propias manos. Muchas cosas eran prestadas; otras, elaboradas por nosotros mismos con creatividad, esfuerzo y mucha ilusión.
Fueron días de cansancio, incertidumbre y trabajo constante, pero también de unión, fe y determinación. Finalmente, logramos abrir nuestras puertas.
Lo que creamos no fue solo una pizzería gourmet. Creamos una oportunidad, un sueño hecho realidad, un espacio que representa nuestra historia, nuestra identidad y la valentía de creer en nosotros mismos cuando todo parecía incierto.
4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?
Para poner en marcha Gups Pizzería Gourmet, recurrimos a varias fuentes que se complementaron entre sí. Contamos con el apoyo esencial de un gran amigo, “Juan Cortez”, muy allegado, quien en ese momento también hizo parte del proyecto. Él, junto con su mamá, fue clave para que pudiéramos acceder a un crédito bancario. Ese crédito, sumado a nuestros ahorros personales, nos permitió finiquitar las adecuaciones de nuestro pequeño local. Los recursos se dividieron cuidadosamente entre infraestructura y materia prima, asegurando que pudiéramos iniciar operaciones sin comprometer la calidad de nuestras pizzas.
El camino no estuvo exento de dificultades. La desinformación sobre proveedores y marcas específicas que requería nuestro producto hacía el proceso más tedioso. Además, nuestra poca experiencia en el mundo empresarial permitió que personas con malas intenciones nos cobraran de más por algunos trabajos de adecuación. Sin embargo, esto nunca fue motivo para desistir; el sueño de materializar Gups nos motivaba a seguir adelante, y poco a poco nuestro primer punto en la carrera séptima se convirtió en un éxito.
Hoy seguimos pagando los bancos y a los familiares que confiaron en nosotros desde el principio. Cada pago representa más que una obligación; es la confirmación de la confianza depositada en nosotros y del esfuerzo constante que nos ha permitido crecer.
Con el tiempo, la alta demanda y las limitaciones del espacio nos llevaron a buscar un local más grande, en la avenida La Toma, que se ajustara mejor a nuestro concepto. Esta nueva etapa implicaba una inversión mayor, lo que nos preocupaba, ya que no contábamos con un músculo financiero fuerte. Tuvimos que tocar nuevas puertas, recurrir a entidades financieras y, ante la negativa por nuestra corta vida crediticia, optamos por pequeños préstamos. Además, con las ventas del negocio y nuestros trabajos alternos, fuimos adquiriendo poco a poco más mesas, sillas y equipos necesarios. Algunos proveedores también nos apoyaron con créditos, lo cual fue fundamental para seguir avanzando.
Cabe destacar que, tanto en el inicio en la carrera séptima como en la avenida La Toma, asumimos nosotros mismos toda la operación del negocio, desde la cocina hasta la atención al público, lo que nos permitió ahorrar en personal y destinar los recursos donde más se necesitaban.
Hoy seguimos pagando los bancos y a los familiares que confiaron en nosotros desde el principio. Cada pago representa más que una obligación; es la confirmación de la confianza depositada en nosotros y del esfuerzo constante que nos ha permitido crecer.
5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?
Con Gups Pizzería Gourmet hemos logrado mucho más que abrir un negocio; hemos logrado creer en nosotros mismos, en nuestros talentos y en los planes que Dios tiene para nosotros. Cada pizza que sale de nuestra cocina representa no solo un producto, sino la materialización de un sueño que comenzó con recursos limitados, con miedo e incertidumbre, y que hoy es un proyecto sólido y lleno de propósito. Hemos aprendido a valorar el paso de ser empleados a ser empleadores, un cambio profundo que nos ha enseñado lo que significa la verdadera responsabilidad, la toma de decisiones constantes y el esfuerzo incansable para mantener un sueño vivo.
Nuestro emprendimiento nos ha permitido enfrentar y superar uno de los mayores desafíos que puede tener una pareja de emprendedores: la monotonía, el desgaste físico y emocional que se genera al trabajar tantas horas con tantas responsabilidades. Sin embargo, cada obstáculo nos ha unido más, fortaleciendo nuestra relación y nuestro compromiso con el proyecto. Hemos aprendido que la perseverancia, la paciencia y el amor por lo que hacemos son fuerzas capaces de mover montañas, y que los sacrificios de hoy construyen las oportunidades de mañana.
La historia del emprendedor que democratiza el consumo de café y pide ayuda para sostenerse
Con nuestra idea estamos cambiando la forma en que se percibe un emprendimiento pequeño. Estamos demostrando que no se necesita un gran capital ni privilegios para empezar; se necesita pasión, fe y constancia. Con cada cliente que llega a Gups, cada recomendación que hacen, estamos mostrando que es posible transformar un sueño en una realidad tangible, que dos personas con recursos limitados —una mesera y un chef migrante— pueden crear algo que impacte positivamente a su comunidad.
Además, estamos dejando una huella en quienes nos rodean. Amigos, familiares y clientes se inspiran al ver que los sueños se pueden cumplir con dedicación y amor. Estamos enseñando que los errores no son fracasos, sino aprendizajes, y que los límites existen solo si dejamos que nos definan. Nuestra idea no solo genera pizzas; genera esperanza, motiva a otros a arriesgarse, a creer en sí mismos y a perseguir sus propias metas.
Hoy, Gups Pizzería Gourmet representa más que un negocio. Es un símbolo de valentía, resiliencia y creatividad. Es la evidencia de que la constancia, el trabajo en equipo y la fe pueden cambiar vidas. Cada logro, cada venta, cada sonrisa de nuestros clientes, es un recordatorio de que con esfuerzo, amor y determinación podemos transformar nuestros sueños en realidad, y con ellos, cambiar también un poco el mundo que nos rodea.
6. ¿Soy feliz?
Sí, somos felices. Cada día que trabajamos en Gups Pizzería Gourmet, cada pizza que sale de nuestra cocina y cada cliente que sonríe al probar nuestro producto nos llena de satisfacción y gratitud. Nuestro emprendimiento es más que un negocio; es la materialización de sueños, de esfuerzo y de perseverancia. Nos ha dado la oportunidad de crecer como individuos, como pareja y como equipo, y eso nos hace sentir realizados.
Pero la felicidad no significa ausencia de dificultades. Hay momentos muy difíciles que ponen a prueba nuestra relación. La falta de tiempo para nosotros mismos es uno de ellos: las largas jornadas de trabajo, los pedidos constantes, la administración del negocio y la responsabilidad de cumplir con cada cliente hacen que, a veces, nos olvidemos de simplemente disfrutar el uno del otro.
También hay ocasiones en las que nuestras ideas no coinciden. Lo que para uno parece el paso correcto, para el otro puede ser un riesgo demasiado grande. Esos choques generan tensión, frustración y discusiones que, en medio del cansancio, se sienten más intensas. El desgaste físico y emocional de emprender juntos hace que incluso las pequeñas diferencias puedan convertirse en situaciones complejas.
Sin embargo, esos momentos difíciles también nos enseñan. Nos obligan a escucharnos con atención, a valorar la perspectiva del otro y a encontrar puntos en común sin perder nuestra esencia. Nos han hecho más pacientes, más comprensivos y más conscientes de lo importante que es apoyarnos mutuamente. Aprendimos que la felicidad no es un estado constante, sino la capacidad de seguir juntos a pesar de los desafíos, de reír después de un día agotador y de celebrar cada pequeño logro compartido.
Cada dificultad que enfrentamos fortalece nuestra relación. Cada desacuerdo resuelto y cada sacrificio compartido se convierten en una prueba de que nuestro amor y nuestro proyecto son más grandes que cualquier obstáculo. La felicidad, para nosotros, no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que estamos construyendo algo significativo juntos, un negocio que representa nuestra pasión, una vida que refleja nuestros valores y un vínculo que se refuerza con cada desafío superado.
El primer acuerdo entre familias colombianas y emiratíes para hacer negocios ¿Qué busca?
7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?
Por el momento, no tenemos contemplado vender nuestro emprendimiento. Cada rincón de Gups Pizzería Gourmet está lleno de nuestra historia, de nuestros sueños, de las noches largas y del esfuerzo constante que hemos puesto desde el primer día. Cada pizza que sale de nuestra cocina no es solo un producto; es un pedacito de nuestra vida, de nuestras decisiones valientes y de la perseverancia que nos ha permitido transformar un sueño en realidad.
8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?
Para nosotros, emprender ha sido un camino exigente y retador. Ha implicado sacrificar tiempo de calidad con nuestros seres queridos, y uno de los factores más difíciles ha sido la limitación de recursos para lograr hacer de Gups la empresa que soñamos. Esto ha significado largas jornadas de trabajo y asumir múltiples responsabilidades al mismo tiempo. Hay momentos de cansancio, incertidumbre y duda, pero cada sacrificio tiene un propósito claro. Aun así, esas dificultades nos fortalecieron, nos enseñaron a ser más resilientes y a valorar cada avance. Hoy entendemos que el esfuerzo ha valido la pena y que cada paso, por pequeño que pareciera, fue necesario para construir lo que hoy es Gups Pizzería Gourmet.
9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?
Sí, hemos cumplido nuestro sueño, y lo vemos día a día en cada persona que prueba y recomienda nuestro producto, en el reconocimiento que nos dan como una de las mejores pizzerías de la ciudad y en el crecimiento constante que experimentamos.
Lo que nos hace falta ahora es seguir creciendo, principalmente para que más personas conozcan nuestro producto y podamos llegar a mercados más grandes, incluyendo cadenas y otras ciudades o incluso países. También buscamos fortalecer nuestro músculo financiero, lo que nos permitirá llevar a Gups Pizzería Gourmet a todos los rincones donde soñamos que llegue.
10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?
Ahora seguimos trabajando con más fuerza y más intensidad en nuestro producto, perfeccionando nuestros procesos internos y externos para ofrecer siempre la mejor experiencia. Al mismo tiempo, buscamos estrategias que nos permitan avanzar en un mercado tan competitivo. Nuestro objetivo es cumplir cada una de las metas propuestas, seguir tocando puertas para darnos a conocer y lograr que Gups Pizzería Gourmet llegue a más personas, cumpliendo con la visión que nos motivó desde el principio.
11. ¿Mi emprendimiento es escalable?
Sí, claro que sí. Gups Pizzería Gourmet es un modelo de negocio versátil, que nos permite implementar nuevas propuestas y escalar hacia proyectos más grandes, llevando nuestra marca a nuevos mercados y a más personas, sin perder la esencia que nos caracteriza.
Si lo buscara un cazatalentos, ¿sabe cuánto cobrar por su trabajo? Tres expertos se lo dicen
12.Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?
En este momento preferimos seguir siendo los pioneros y guardianes de nuestra marca, manteniendo el control de Gups Pizzería Gourmet. Sin embargo, no estamos cerrados a recibir una propuesta en el futuro que nos permita crecer más, siempre que respete nuestra visión y nos ayude a llevar la empresa a nuevos niveles sin perder su esencia.
13. ¿Qué no volvería a hacer?
No volveríamos a invertir en procesos basados en el desconocimiento o tomar decisiones sin la información suficiente, guiándonos únicamente por lo emotivo o lo inmediato. Aprendimos que la planificación y la información confiable son clave para que un emprendimiento crezca de manera sostenible.
14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?
Nuestra inspiración nace de nuestras propias experiencias laborales y de las personas que nos rodeaban en ese camino. Hemos tenido la fortuna de conocer a empresarios que hoy son referentes de éxito; su visión, disciplina y enseñanzas nos han mostrado lo que es posible lograr con pasión y perseverancia. Ellos se han convertido en modelos a seguir, no solo por sus logros, sino por la manera en que enfrentan los retos y mantienen la esencia de sus proyectos.
A futuro, nos gustaría seguir ese ejemplo; ser líderes con propósito, aprender de cada desafío y continuar creciendo sin perder la autenticidad que caracteriza a Gups Pizzería Gourmet. Queremos inspirar a otros de la misma manera que ellos nos han inspirado a nosotros.
15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?
Hemos sentido frustración en varias ocasiones, pero nunca hemos tirado la toalla. Cada día seguimos con la convicción de que sí se puede, y si alguna vez caemos, nos levantamos con más fuerza y continuamos adelante.
Algunos días han sido especialmente duros, sobre todo porque, además de ser los pioneros de este proyecto, somos pareja. Compartir tanto tiempo trabajando en Gups Pizzería Gourmet puede ser agotador, y a veces los ánimos flaquean. Pero ese mismo vínculo es nuestra fuerza: nos impulsa a seguir luchando por este sueño, a aprender de cada desafío y a crecer juntos. Cada tropiezo nos ha dejado una enseñanza valiosa y nos ha acercado un paso más a la empresa que siempre hemos imaginado.
La historia del arquitecto que creó La Bizcochería, pero mantuvo el sabor original de 1930
16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?
Actualmente, no formamos parte de ninguna comunidad formal de emprendedores, pero hemos recibido un valioso apoyo de la Cámara de Comercio del Huila, a través de capacitaciones en manipulación de alimentos, asesorías sobre registro de marca y acompañamiento en temas legales, entre otros.
Con el tiempo, esperamos sumar más instituciones y aliados que se unan a este proyecto, fortaleciendo nuestra red de apoyo y permitiéndonos seguir creciendo y aprendiendo en este camino de emprendimiento. Cada colaboración que recibimos nos motiva a seguir adelante y a compartir nuestro sueño con más personas.
17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?
Sí, estamos convencidos de que lo que estamos haciendo trasciende y puede impactar a nuevas generaciones. Nuestro trabajo demuestra que, con esfuerzo y constancia, se puede transformar algo sencillo en algo innovador y delicioso.
Más allá del producto, lo que realmente queremos dejar es un mensaje; emprender y generar recursos propios es posible, sin importar el nivel social ni las circunstancias. Creemos firmemente que los sueños se construyen con determinación y trabajo diario. Las ganas, la disciplina y la pasión por aquello con lo que uno sueña son la base para lograr cualquier meta.
Hoy, nuestras historias de esfuerzo, migración, aprendizaje y perseverancia no solo se cuentan, se viven. Son el reflejo de dos personas que decidieron no rendirse, que transformaron las dificultades en impulso y que trabajan cada día con pasión para construir un proyecto empresarial sólido, auténtico y lleno de propósito. Si nuestra historia logra inspirar a una persona a creer en sus sueños, entonces sabemos que estamos trascendiendo.
18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?
Nos vemos en 10 años expandiendo Gups Pizzería Gourmet a diversos lugares del mundo, logrando que nuestra marca sea reconocida a nivel global. Nuestro objetivo es compartir nuestra pasión por la innovación y la calidad en la pizza, llevando una experiencia única a clientes de diferentes culturas, sin perder nuestra esencia artesanal y cercana.
19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?
Han jugado uno de los papeles más importantes en este camino. Son nuestra fuerza, nuestra motivación y nuestro apoyo constante para seguir creciendo. Gracias a ellos podemos enfrentar los retos del emprendimiento con confianza y entusiasmo, sabiendo que siempre contamos con personas que creen en nuestro sueño.
20.Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?
Por supuesto, hemos tenido la fortuna de recorrer este camino y sentir que, paso a paso, estamos logrando nuestro sueño con Gups Pizzería Gourmet. A lo largo del camino, hemos aprendido que cada reto es una oportunidad para crecer, y queremos compartir ese aprendizaje con quienes también están empezando.
Tenemos amigos y conocidos que han iniciado en el mundo del emprendimiento, y siempre estamos dispuestos a apoyarlos. Compartimos nuestras experiencias, consejos y estrategias para tomar decisiones más acertadas, superar obstáculos y seguir adelante con confianza. Creemos que ayudar a otros emprendedores no solo fortalece sus sueños, sino que nos hace crecer a todos juntos y enriquece la comunidad de quienes luchamos por nuestros proyectos con pasión y perseverancia.
Cómo pasar de la tripulación que viaja como empleado a llevar el timón del barco emprendedor
21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?
Nuestro equipo de trabajo ha sido fundamental en el crecimiento de Gups Pizzería Gourmet. Ellos desempeñan uno de los papeles más importantes dentro de nuestra empresa, porque nos ayudan a construirla y mejorarla día a día. Son nuestro motor principal: las personas que, con dedicación, compromiso y amor por lo que hacen, contribuyen a que Gups sea lo que es hoy.
A lo largo del camino hemos enfrentado retos y desafíos, pero cada dificultad nos ha permitido fortalecernos como grupo. Hemos aprendido a transformar la adversidad en oportunidades de mejora continua, siempre enfocados en un solo propósito: hacer crecer nuestra empresa y brindar lo mejor a nuestros clientes.
Quiero agradecer de manera muy especial a Milena Ochoa, nuestra jefe de cocina, quien con su liderazgo y pasión garantiza la calidad de cada producto que sale de nuestra cocina.
En sala, a nuestros meseros Alejandra España y Alejandro Duarte, quienes con su carisma y excelente atención hacen que cada cliente se sienta bienvenido y valorado.
A Carlos Salazar, nuestro domiciliario, quien lleva no solo nuestros productos, sino también nuestro compromiso y calidad hasta la puerta de cada hogar.
Y a Juan Diego Cárdenas, nuestro chico de barra, quien con dedicación prepara cada bebida para complementar la experiencia de nuestros clientes.
Gracias a todos ustedes, cada pizza, cada bebida y cada atención se convierten en una experiencia única y deliciosa para quienes nos prefieren.
Gracias equipo Gups, gracias familia, porque así lo sentimos, somos una familia. Ustedes son nuestro motor, nuestra fuerza y nuestra inspiración. Sin su dedicación y compromiso, nuestra historia no sería la misma.
22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?
Nuestro principal sello es la calidad excepcional de nuestros productos. Trabajamos con empresas y marcas reconocidas que nos permiten ofrecer variedad e innovación, asegurando que cada pizza sea diferente y especial.
Uno de nuestros grandes diferenciadores es nuestra masa madre, conservada por mi esposo durante más de cinco años. Gracias a ello, ofrecemos a nuestros clientes una masa fresca, aromática y crocante, única en la ciudad. Cada pizza se complementa con nuestra salsa pomodoro artesanal, elaborada por nosotros sin conservantes, lo que potencia su frescura y un auténtico sabor italiano, con notas aromáticas de albahaca y otras especias.
Nuestras recetas son propias y cuidadosamente combinadas. Por ejemplo: la pizza de la casa, “La Gups”, pionera de nuestra pizzería, combina burrata de leche de búfala, tomates confitados al horno y rúgula baby bañada en un pesto suave y aromatizado. Para coronar, un delicado vinagre balsámico que se mezcla con la cremosidad de la burrata, creando una explosión de sabor única en cada bocado.
Cada pizza cuenta una historia y transporta a quien la prueba al país en el que fue pensada. Usamos combinaciones innovadoras de ingredientes y quesos que agregan un factor diferenciador y memorable.
Nuestras pizzas se distinguen por su sabor intenso y único, así como por la experiencia al recibir el domicilio. Cada pizza que llega en su caja cuenta con un sello exclusivo, propio de nosotros, y un recipiente de fina coquetería que contiene nuestro delicioso aceite de oliva aromatizado, lo que mejora la experiencia de disfrutar nuestras pizzas.
Cada ingrediente resalta y se complementa, creando experiencias gastronómicas que no se encuentran en ningún otro lugar. Las combinaciones innovadoras, la atención al detalle y el compromiso con la calidad son lo que hacen que Gups Pizzería Gourmet sea auténtica y única.
La creatividad se nota aún más en cada receta que creamos y eso se ha convertido en nuestro sello personal. Tenemos productos pensados para todos los gustos, desde los clásicos reinventados hasta propuestas sorprendentes.
Pero no solo nos destacamos por nuestras pizzas. También ofrecemos deliciosas pastas con salsas innovadoras que sorprenden por su sabor y creatividad.
Y para complementar tu experiencia, tenemos refrescantes bebidas artesanales, como sodas italianas con frutas frescas, y su paleta natural de sandía, que son el acompañante perfecto para cualquier pizza o pasta.
Finalmente, en Gups no solo se trata de sabor: también nos esforzamos por brindar un servicio personalizado, atento y cálido, para que cada visita o pedido sea una experiencia memorable.
23. ¿Qué he aprendido de todo esto?
Hemos aprendido a persistir, a nunca desistir y a creer que los sueños se pueden cumplir. Nos hemos demostrado a nosotros mismos que el esfuerzo, la perseverancia y la dedicación nos llevan a donde queremos llegar. No ha sido fácil: a veces sentimos que no podemos más y que los obstáculos son enormes, pero nuestra pasión y nuestras ganas de continuar son aún más grandes. Solo podemos decir con certeza que sí se puede.
Este camino ha estado lleno de incertidumbre, resiliencia y, sobre todo, amor por lo que hacemos. Cada error y cada dificultad que hemos enfrentado nos han permitido reinventarnos y seguir adelante.
No ha sido fácil, pero la pasión y las ganas de continuar siempre nos llevan a donde queremos llegar. Para nosotros, ese camino tiene un nombre y es Gups Pizzería Gourmet.
Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻💻 🤓📚