Laguna Guaitipán Ancestral, un complejo eco turístico que cuenta historias

Él es Jaime Parra, el emprendedor detrás del complejo eco turístico. Foto: Cortesía Laguna Guaitipán Ancestral

“La laguna Guaitipán Ancestral es un complejo eco turístico que está enfocado en la ancestralidad, exaltando nuestros mitos y leyendas. En el lugar ofrecemos experiencias históricas, culturales y ambientales a través de recorridos guiados en medio de la naturaleza, es un lugar diseñado para recargarse de energía y deleitar el paladar con los mejores sabores de la región. Dentro de la experiencia involucramos los cinco sentidos para que sea única y memorable, además somos sostenibles”, así va contando su historia Jaime Parra en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con él y aquí está su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

39 años, Ingeniería Civil.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nació en mi niñez, cuando mis padres me llevaban a visitar a mis familiares, ellos me contaban todas las historias de mitos y leyendas, y todas estas me inspiraron. De niño iba con mi abuelo a nadar a la laguna y desde hace dos años le di vida a este complejo eco turístico enfocado en mitos y leyendas, un lugar para recargarse de energía y deleitar el paladar con los mejores sabores de la región. Tardó dos años la elaboración de los diseños y un año de construcción, para hacer realidad mi sueño de infancia.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con la ilusión de un niño, fue una proyección a 30 años, donde no tenía recursos para hacerla realidad, así que me enfoqué en generar dinero desde joven, con emprendimientos desde la adolescencia, como vendedor, creador de campeonatos de fútbol, y también como colaborador de varias empresas, luego estudié Ingeniería Civil en la Universidad del Cauca y empecé a ejecutar mi proyecto.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Me capitalicé con 10 años de construcción de vivienda, donde creé una constructora desde el año 2012, sobreviviendo a la crisis del Covid- 19 y al paro caminero que afectó demasiado a los precios de los materiales de la construcción y el costo de vida; todo lo que iba obteniendo de utilidad lo reinvertía para ir haciendo proyectos cada vez más grandes, porque con mis padres iniciamos desde abajo.

Como personas naturales y jurídicas adquirimos préstamos con familiares, conocidos y con entidades bancarias, poco a poco fuimos mejorando la hoja de vida financiera y asó nos iban prestando más dinero, no se han terminado de pagar las deudas, se tiene proyectado financieramente recuperar el capital en 8 años, tiempo en el cual se espera recoger las deudas adquiridas para la ejecución del proyecto.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con mi emprendimiento estoy creando una nueva forma de difundir las historias mitológicas del lago a través del turismo, con experiencias únicas e inolvidables para nuestros visitantes. Estoy cambiando con mi idea la forma de ver y de hacer las cosas, impulsando para que Laguna Guaitipán Ancestral sea el epicentro de festivales culturales y de naturaleza en el país.

6. ¿Soy feliz?

Por supuesto, soy feliz. Soy un apasionado por el trabajo y quiero transmitir esta gran emoción a los demás. Estoy cumpliendo poco a poco mis sueños, tengo una gran energía por la felicidad que me suministra hacer lo que me gusta.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Claro que no, ha sido un sueño de toda la vida, me ha costado demasiado llegar hasta donde lo he logrado, no lo hago por dinero sino por pasión, por lo que me transmite la laguna, siento una conexión profunda con ella y estoy comprometido a preservarla y cuidarla.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Realmente muy duro, a veces ocurren situaciones inesperadas en las que literalmente uno piensa como el avestruz, cavar un hoyo, meter la cabeza y no saber nada más; sin embargo, la constancia y la perseverancia han sido factores que han influido para salir adelante, yo practico el ejercicio de la visualización donde ilustro los sueños cumplidos, involucrando los cinco sentidos, es como sentir que se cumplen las metas desde que se inicia, y si uno lo cree, la realidad lo convierte en un hecho, todo está en la mente, por eso la he entrenado a lo largo de los años.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Lo estoy cumpliendo, pero no he terminado de hacerlo. Siento que me falta llegar a más personas.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Incrementar poco a poco la experiencia de los visitantes con shows culturales, por ejemplo, desde el año pasado está una mujer personificando a la “Cacica Gaitana” y le cuenta las historias a nuestros visitantes; este año iniciamos con un show en vivo donde ella es perseguida por un español a caballo por sus tesoros y pide ayuda a los presentes, involucrándolos a ellos en el show; seguiremos con el crecimiento continuo.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, mi idea es realizar algo similar en todos los lagos de Colombia, donde tendrán las mismas directrices culturales, de naturaleza, experienciales, servicios diversos, pero cada uno con su particularidad, porque cada lugar tiene su propia historia, cultura, gastronomía y costumbres.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No lo haría porque un inversionista puede influir en las directrices del lugar, lo más posible es que fuera por utilidad y ya; yo lo hago por pasión, aunque sacrifique la utilidad siempre estará primero la experiencia de nuestros visitantes, yo pienso a largo plazo; además que ya tengo muchas deudas con las entidades bancarias.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Hay cosas en la vida de las que uno se arrepiente y que en ocasiones descuida, pero más que ver en retrospectiva qué no volvería a hacer, diría que todo lo que me ha ocurrido bueno o malo, ha sido definitivo para fortalecerme, valorar más, ser mejor persona y empresario.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi madre me inspiró desde niño porque es muy trabajadora, ha sido docente durante toda su vida, ella comercializaba bolsos, accesorios y en un tiempo hasta gallinas, esto me inspiró para ser empresario y seguir sus huellas. Por otra parte, mi padre me contaba demasiadas historias de niño, la que más recuerdo es la del caballito de los siete colores, no me cansaba de escucharla, y esto ha hecho que yo quiera trasmitir todas estas historias al mundo entero, es así como me convertí también en narrador de historias.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces pensé en tirar la toalla, he fracasado, he fallado, pero nunca he desistido por completo, en la vida siempre habrá adversidades personales, laborales y familiares, pero el entrenamiento mental me ayudó mucho a salir adelante, leo demasiados libros de superación personal para fortalecer mi mente.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Un aliado muy importante del proceso ha sido la Cámara de Comercio del Huila, con ellos me he capacitado en diferentes temas y hacen un acompañamiento permanente en la idea de fortalecer el turismo del departamento del Huila, y en especial de la zona Sur. Igualmente, me han capacitado en todo el proceso de la Constructora Laboyos en temas de marca, posicionamiento y marketing, lo cual es indispensable para salir adelante.

En el último año, me afilié a dos corporaciones de turismo del departamento del Huila con la finalidad de crecer todos juntos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Trasciende porque impacta a personas mayores, niños y a futuras generaciones. Además, mantenemos viva nuestra cultura y a la vez cuidamos el medio ambiente. El futuro de la humanidad está en el agua, por eso es una prioridad la preservación de la laguna que está al frente de nuestro proyecto.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Con turistas nacionales e internacionales; para el año 2030 posicionado como el lugar de los festivales culturales más grandes de Colombia, deseo que esta historia llegue al mundo entero porque es encantadora. Mi emprendimiento inspirará a otras personas a crear más turismo, a trascender y será un referente mundial

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mis padres me han ayudado bastante, se pusieron la camiseta desde el principio. Mi madre vendió su casa donde nos criamos e invirtió en la constructora creyendo siempre en mí, junto a mi padre se endeudaron para apoyarme y hoy les debo todo a ellos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Me encanta ayudar a los demás, soy hijo de dos docentes, tengo dotes de maestro, me gusta mucho enseñar a otras personas, por eso ahora vamos a empezar a realizar boot camp educativos en La Laguna de Guaitipán, para que sea un lugar de aprendizaje.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

He sido coach de mis colaboradores. Tengo un gran equipo de trabajo y a lo largo de los años he ido capacitándolo, son mi apoyo en todo lo que hago.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi propósito en la vida es vivir con integridad e influir en la vida de los demás creando un legado, tengo propósitos y metas personales, laborales y familiares que son mi guía para todas las acciones que ejecuto y al mismo tiempo mi inspiración.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

La perseverancia es la clave del crecimiento, la mentalidad y el apoyo de la familia es trascendental para salir adelante.

