Las amigas que crearon una marca de belleza, cosmética y cuidado personal

“Malé nació en el 2018 con un presupuesto y un cronograma que fueron nuestra guía para no perder el rumbo. Aplicamos nuestros conocimientos y experiencia, buscamos amigos (diseñadores, fotógrafos, financieros, profesionales en mercadeo) que nos pudieran apoyar en un inicio y que de manera muy desinteresada nos ayudaran, incluso, algunos de ellos, sin ningún tipo de remuneración. Así fue construimos una marca que brinda rituales de autocuidado para lograr una piel saludable, luminosa y llena de vida a través de sus líneas de protección solar, bronceado con y sin sol, y skincare. El año pasado sobrepasamos los 1.000 millones de pesos en ventas, crecimos vs. el 2022 en un 144%, hemos venido más de 120 mil unidades de sus productos y ya tenemos presencia en toda Colombia”.

De esta manera llegó la historia de Malé a nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí va contada para ustedes por Andrea Arroyave, una de sus emprendedoras.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Andrea Arroyave, 37 años, Administración de Empresas

Sara Castillo, 36 años, Administración de Empresas

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Malé nació en el 2018 cuando, junto con mi esposo, empecé a soñar con tener algo propio teniendo en cuenta su experiencia en laboratorios cosméticos y la mía en el área comercial, de mercadeo y desarrollo de producto. Pero faltaba algo, y era una persona creativa y experta en creación de contenido digital, y es ahí donde invité a Sara a participar en el proyecto.

Cuando conversé con ella, Sara conectó inmediatamente con nuestra idea y, de hecho, fue quien sugirió crear una marca de productos solares, ya que en Colombia no encontrábamos muchas opciones diferentes a las importadas y que además tuvieran formulaciones que le brindaran mayores beneficios a la piel.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con muchísimo trabajo y dedicación, especialmente en las noches, porque tanto Sara como yo, teníamos otros trabajos. La clave fue definir muy bien las actividades de cada una, y estructurar el modelo de forma que nos facilitara desarrollar nuestra idea de manera organizada.

Iniciamos con un presupuesto y un cronograma que fueron nuestra guía para no perder el rumbo. Aplicamos nuestros conocimientos y experiencia, buscamos amigos (diseñadores, fotógrafos, financieros, profesionales en mercadeo) que nos pudieran apoyar en un inicio y que de manera muy desinteresada nos ayudaran, incluso, algunos de ellos, sin ningún tipo de remuneración.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Nuestra inversión fue de 17 millones de pesos que provenían de nuestros ahorros, primas, y cualquier ingreso adicional que pudiéramos ahorrar.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

En estos seis años hemos logrado construir una empresa, trascender de una idea de negocio a un modelo escalable que genera empleo y que contribuye de alguna manera a la economía de nuestro país. Hemos demostrado que una marca colombiana y emergente, es capaz de competir en un mercado que tiene grandes marcas nacionales e internacionales que cuentan con gran capital para invertir en mercadeo.

Trabajamos también inspirado y ayudando a otros emprendedores. Nuestros clientes disfrutan de nuestros productos; y lo más importante, es que a través de sus testimonios comprobamos que sí estamos generando valor en las rutinas de belleza y autocuidado de los colombianos.

6. ¿Soy feliz?

Absolutamente, siento que estoy cumpliendo un sueño. Aunque no deja de ser retador, especialmente al momento de encontrar un balance con mi vida personal. Pero de eso se trata, de ir aprendiendo en el camino, de ir ajustando los hábitos y las rutinas, y, sobre todo, de disfrutar el proceso.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sentimos que este no es el momento, pero siempre estaremos abiertas a escuchar y evaluar todas las posibilidades.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido un camino muy fluido porque tanto Sara como yo, lo hemos hecho con tanta pasión, amor y convicción, que hasta en los momentos retadores, hemos disfrutado el proceso. Lo que sí creo es que cuando ambas llegamos a la maternidad, todo se empezó a poner un poco más difícil, especialmente por el tiempo. Definitivamente, ser mamá y emprendedora no es tarea fácil, pero sí que se puede.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Todavía nos hace falta mucho, pero si estamos más cerca que cuando empezamos. Este año hemos trabajado en fortalecer nuestra presencia física, ya que nacimos como una marca digital, también nos hemos estado preparando para llegar a mercados internacionales que esperamos empezar a conquistar en el 2025, estamos fortaleciendo nuestro equipo y mejorando nuestro modelo financiero. Así que todavía nos queda mucho trabajo por hacer.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

¡Nada más que seguir trabajando! Para nosotras la constancia es la clave del éxito.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

¡Sí! Incluso desde el inicio y con muy poco capital, estructuramos la empresa para permitirle un crecimiento organizado y escalable. Además, contamos con aliados y proveedores, que tienen la capacidad de reaccionar rápidamente a crecimientos exponenciales. ¡El cielo es nuestro límite!

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Tener socios es como casarse, y uno definitivamente no se casa con alguien sin conocerlo. Por eso, por ahora preferimos crecer orgánicamente. Si encontramos un socio estratégico que no solo aporte capital, sino también conocimientos, estructura y canales de distribución; lo podríamos evaluar.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

La respuesta puede ser cliché, pero la verdad todo lo que hemos hecho nos ha dejado los aprendizajes que hemos necesitado para tener la empresa que hoy es Malé. Lo que sí recomiendo, e incluso, lo que yo haría si volviera a iniciar una marca es invertirle todo el tiempo y la energía al negocio desde un inicio, eso definitivamente hace la diferencia.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi mayor inspiración desde siempre ha sido mi mamá, una emprendedora incansable, arriesgada y soñadora, que nunca ha dejado atrás su rol más importante que es ser mamá y ahora, abuela. Hoy también me inspiran mis amigas y amigos emprendedores, muchos de ellos ya empresarios, que he podido conocer en este hermoso camino de emprender y que gracias a ellos he podido acortar un poco el camino para alcanzar nuestros objetivos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

La verdad no, yo creo que cuando las cosas se hacen con tanta pasión y convicción, ya no hay vuelta atrás.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí. Hemos participado en convocatorias como Empodera de Innpulsa Colombia, también en un programa de aceleración en Escala, Conciencia y Negocios, donde pudimos conocer emprendedores y mentores que ahora ya son amigos. También trabajamos de forma colaborativa con otras marcas emergentes que hemos conocido en el camino. Definitivamente, emprender acompañado es mucho más satisfactorio.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Esperamos que sí. A Malé le falta mucho por crecer y es ahí donde está el espacio para nuevas personas que complementarán nuestro equipo. Seguramente también desarrollaremos nuevos productos pensados en las necesidades de las nuevas generaciones, nuevos mercados e incluso pensaremos en nuevos canales de distribución.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo en un rol un poco más estratégico y alejado de la operación. Creo firmemente que para que las empresas crezcan, los fundadores debemos fomentar el espacio para recibir nuevos talentos, con más experiencia y conocimientos. También me gustaría darme la oportunidad de crear nuevas empresas y de participar en procesos de coaching para emprendedores.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Uf, nuestra familia ha sido clave para sobrellevar de manera más ligera el peso de emprender. Este es definitivamente un gran espacio para agradecerle a cada uno de los miembros de nuestra familia, por su apoyo incondicional, por su dedicación y por ser una columna vertebral en este proyecto.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Claro que sí! Porque qué sería de nosotros sin nuestros mentores y amigos emprendedores. Eso mismo queremos ser para las nuevas generaciones que decidan emprender.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Tener equipo es otra cosa, y el nuestro es definitivamente de otro nivel. Afortunadamente, contamos con personas, no solo las vinculadas, sino también las que pertenecen a empresas aliadas, que trabajan con altísimo sentido de pertenencia y amor por la marca. Es por eso que, junto a ellos, estamos llevando la marca hacia donde la queremos ver.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

De mí resaltaría la tenacidad con la que hago cada cosa que me propongo. También me gusta el acompañamiento cercano que le brindo al equipo de trabajo, siempre empoderándolo para trabajar con autonomía, excelencia y sentido de pertenencia.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que todo lo que se sueña se cumple si la pasión es tu gasolina y la disciplina, tu motor.

