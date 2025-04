Las cifras que dejó StartCo, la llamada “subasta en vivo de startups”

El evento reúne a los emprendimientos, startups y grupos de inversores. / StartCo Foto: StartCo

StartCo es uno de esos eventos que llaman la atención por los mensajes que van dejando, las voces que van sonando y las experiencias que van marcando (dicen algunos de sus asistentes). Y la versión más reciente, que acaba de terminar en Medellín, dejó sobre todo cifras que les dejamos a continuación:

Por ejemplo, se calcularon más de 13.000 asistentes de más de 20 países, contaron sus organizadores.

340 startups presentaron sus modelos de negocio.

Llegaron de sectores de tecnología, salud, biotecnología, energía y fintech.

Se sumaron 160 fondos de inversión, ángeles inversionistas, corporativos y aceleradoras de toda la región.

US$ $18 millones es el potencial de negocios e inversión que se puede generar tras el evento.

60 contactos de valor llegaron en promedio al espacio de cada una de las startups.

Se contaron 20.000 conexiones durante el evento.

US $3.2 millones lograron levantar las startups ganadoras en lo que se considera “intención de inversión entre los inversionistas y jurados”.

El VC Week Colombia, liderado por Rockstart Latam, que era un espacio de reuniones uno a uno entre startups e inversionistas, llegó a 150 encuentros estratégicos.

Santiago Mesa, cofundador de StartCo, dijo: “Nos llena de orgullo reunir a tantas personas —en teoría tan distintas— y descubrir que comparten un mismo ‘mindset’. Evento tras evento, confirmamos que dos emprendedores de países diferentes pueden tener más en común que dos personas de la misma ciudad. El entusiasmo, la curiosidad, la resiliencia y las ganas de comerse el mundo los hacen únicos".

“Solo en esta feria estamos apoyando a 40 emprendedores de Medellín, y durante los 4 años de gobierno son 4.000 emprendimientos de alto impacto de base tecnológica”, dijo Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, pues en esta ciudad se hizo el evento y es donde había nacido, pero se había trasladado a otras ciudades, como Bogotá.

Sebastián Arango, gerente de Proyectos Ventures de la Caja de Compensación Comfama, uno de los asistentes, dijo que StartCo, es “un espacio clave para identificar soluciones innovadoras que respondan a los retos sociales y estratégicos del territorio”. Y que por eso “a través de nuestra área de innovación abierta y nuestro programa de inversión de impacto, buscamos no solo invertir en startups con escalabilidad y alineación estratégica, sino también ser aliados corporativos que potencien su crecimiento mediante conexiones reales con nuestras más de 120.000 empresas afiliadas y 2.8 millones de personas”.

Se refiere a que eventos de este tipo les “permiten hacer scouting de talento emprendedor, establecer relaciones de largo plazo y acelerar compañías con propósito desde Antioquia hacia el mundo”.

Esteban Urrea, Managing Partner de Vertical Partners, por su parte, dijo aseguró que “este evento no solo inspira: activa la economía, conecta talento con capital y demuestra que en América Latina sí se pueden crear plataformas de clase mundial. Iniciativas como StartCo merecen el respaldo decidido de corporativos, instituciones y líderes que entienden que el futuro de la región se construye apostando por quienes generan valor desde la innovación".

Uno de los invitados al evento fue Uri Levin, el creador de Waze, quien volvió a recodar el mensaje que siempre lleva a este tipo de eventos: “hay que enamorarse del problema y no de la solución”, como la máxima de todos los emprendedores que buscan encontrar soluciones a problemas sociales. Se refería a que cuando el problema esté realmente identificado, es más fácil tratar de buscar cómo superarlo y no ofrecer muchas soluciones que no van a servir para superar una necesidad inentendible.

