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Las claves del liderazgo en una empresa, según los consejos de Daniel Goleman

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Especial para El Espectador
28 de septiembre de 2026 – 10:00 a. m.

Las claves del liderazgo en una empresa, según los consejos de Daniel Goleman

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Fragmento de “Inteligencia emocional en la empresa”, libro del reconocido psicólogo estadounidense, editado por B de Bolsillo en colaboración con Harvard Business Review.

Daniel Goleman es un psicólogo de renombre internacional. Fue periodista científico de The New York Times, ha sido nominado dos veces al Premio Pulitzer y recibió el Premio a la Trayectoria de la Asociación Estadounidense de Psicología por sus escritos. En 2023 recibió la Medalla del Centenario de la Escuela de Graduados de Artes y Ciencias de Harvard por su excelencia en la comunicación de la ciencia y su influencia en la educación y los negocios.
Daniel Goleman es un psicólogo de renombre internacional. Fue periodista científico de The New York Times, ha sido nominado dos veces al Premio Pulitzer y recibió el Premio a la Trayectoria de la Asociación Estadounidense de Psicología por sus escritos. En 2023 recibió la Medalla del Centenario de la Escuela de Graduados de Artes y Ciencias de Harvard por su excelencia en la comunicación de la ciencia y su influencia en la educación y los negocios.
Foto: Archivo particular - Cortesía Penguin

Daniel Goleman es un psicólogo de renombre internacional. Fue periodista científico de The New York Times, ha sido nominado dos veces al Premio Pulitzer y recibió el Premio a la Trayectoria de la Asociación Estadounidense de Psicología por sus escritos. En 2023 recibió la Medalla del Centenario de la Escuela de Graduados de Artes y Ciencias de Harvard por su excelencia en la…

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