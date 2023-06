Las doctoras que crearon un consultorio pediátrico virtual disponible 24 horas

Ellas son Natalia Cano y Valentina Ríos, las emprendedoras detrás de Docokids. Foto: Cortesía Docokids

“Somos un pediatra amigo en el bolsillo de todos los padres y educadores colombianos. Nuestros pediatras amigables y altamente calificados responden preguntas de salud, desarrollo, alimentación y lactancia las 24 horas al día, los 7 días de la semana por WhatsApp a cualquier parte de Colombia y el mundo. Las personas pueden comprar o regalar nuestros planes directamente en nuestra página docokids.com, las empresas pueden comprar este beneficio para sus empleados y las instituciones educativas pueden contactarnos para hacerles un plan de acompañamiento.

Con nuestra idea de negocio hemos dado tranquilidad y acompañamiento a 26 departamentos colombianos y a personas en 28 países. Estamos cambiando la forma como los colombianos se relacionan con la salud de sus hijos y sus estudiantes, complementamos al pediatra tradicional y al grupo de apoyo físico de las instituciones educativas, acompañando en todos los momentos en que no necesitamos estar físicamente en un centro de salud”, así nos cuenta su idea de negocio en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, Natalia Cano, una de las fundadoras detrás de Docokids. Hablamos con ella en nuestra sección y aquí va su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Natalia Cano, 35 años,Medicina con especialización en Pediatría

Valentina Ríos, 35 años, Medicina con especialización en Pediatría

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nuestra idea es darle a los padres, cuidadores, educadores, abuelos o quien esté a cargo de un niño o niña, un servicio donde les podamos responder todas las preguntas de pediatría (salud, alimentación, desarrollo, lactancia, etc.) de manera fácil y rápida. Esto porque encontramos que el acceso inmediato a un pediatra no siempre es fácil y los padres quieren respuestas rápidas ante las dudas que tengan, pues esto les genera tranquilidad y, sin duda, les facilita su vida.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Tenemos un servicio que es muy accesible para quien lo use, pues a través de WhatsApp contestamos todas estas preguntas de pediatría 24/7 en un promedio de cinco minutos, lo que permite además que los papás puedan hablar con nosotros, sin importar el lugar del mundo donde se encuentren. Nuestras conversaciones son fluidas y siempre contestadas por pediatras altamente calificados y con amplia experiencia en niños sanos y niños con enfermedades crónicas.

4 ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Hemos recibido inversión de ángeles inversionistas, family offices y Techstars. En este momento estamos en una ronda abierta de inversión.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

En Docokids hemos dado tranquilidad y acompañamiento a 26 departamentos colombianos y a personas en 28 países. Estamos cambiando la forma como los colombianos se relacionan con la salud de sus hijos y sus estudiantes, complementamos al pediatra tradicional y al grupo de apoyo físico de las instituciones educativas, acompañando en todos los momentos en que no necesitamos estar físicamente en un centro de salud. Esto ha permitido también que se reduzcan las visitas innecesarias a urgencias, entregando tranquilidad y acompañamiento incondicional a quien nos consulte, pues sabemos que para ellos no hay nada más importante que el bienestar de los niños y niñas.

6. ¿Soy feliz?

Soy muy feliz, una colombiana orgullosa. Me devolví a Colombia después de haber estudiado y ejercido en Estados Unidos, porque creo firmemente que tenemos que construir país. También porque acá puedo disfrutar de mis abuelos, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, mi pareja y amigos; también de la fruta fresca, de la hospitalidad colombiana y de nuestra gente.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En la vida he aprendido a que nunca digas nunca, pero en este momento el enfoque es hacerla crecer para llegar a muchas más familias buscando la expansión por Latinoamérica y otras poblaciones.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es un reto diario. Mi socia y yo venimos de carreras tradicionales, que tienen un “guión” determinado. Romper las barreras y decidir hacer algo diferente nos lo cuestionan mucho. También hemos tenido que aprender de procedimientos legales, de pagos financieros, y de otros campos en los que usualmente un médico no se mueve. Creo que probablemente emprendemos porque es un reto que nos enseña cada día.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estamos cumpliendo nuestro sueño todos los días y quedan muchas partes de este sueño por cumplir. Queremos que toda Colombia tenga acceso a este servicio y que las familias de todo bebé que nazca pueda utilizar nuestros servicios, pues queremos que tengan una cosa menos de que preocuparse en la crianza que está tan llena de retos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir creciendo, dándonos a conocer, hacer alianzas con empresas que nos puedan ayudar a llegar a más poblaciones. En unos meses, llegar a otros países de Latinoamérica y a principios del próximo año tener cobertura en otras poblaciones.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Muy escalable. En mi equipo estamos muy familiarizados con los sistemas de salud de Colombia, Estados Unidos, México, Ecuador, Perú, Australia, España y Francia; y sabemos que todos los padres de estos países se beneficiarían de un servicio como el nuestro.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Depende del desconocido, en los negocios todo es un matrimonio. Primero se tiene la primera cita con ese desconocido para saber qué aporta y quién es. Una vez uno se va conociendo, puede decidir si quiere que haga parte de los dueños de la empresa.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No hay algo grande como tal que no volvería a hacer. Creo que son aprendizajes pequeños de con quien asociarse, a quien contratar, en qué invertir. Pero todo y todas las personas nos han llevado a lo que somos hoy en día.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspira mi familia, mi mamá que ha estado a mi lado en cada paso. Mi papá murió cuando tenía 11 años y sé que está orgulloso de cada paso que estoy dando. Mis abuelos por ambos lados que me han enseñado mi amor por la medicina, por el país y la importancia de perseguir mis sueños.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No considero que haya fracasado, pero sí en muchos momentos me he cuestionado cuál es el paso a seguir. El año pasado tuve que renunciar a un puesto con el que había soñado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, pero era un momento en el que tenía que elegir un camino porque el tiempo no me alcanzaba para emprender y trabajar en el hospital.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Al principio fueron los mentores que conocí, los que más me ayudaron. Hoy en día hago parte de la comunidad de Healthtech Colombia, Techstars y Uniandinos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

El sistema de salud ha sido una herencia de la sociedad que se está tratando de adaptar al mundo moderno constantemente, pero que muchas veces se queda corto en darle énfasis y prioridad a la relación médico-paciente. Soluciones como Docokids cambian la balanza e impactan en la manera como nos comunicamos diariamente con nuestros médicos y cómo nosotros los médicos nos comunicamos con los pacientes. La salud es lineal y nosotros apuntamos a tener conversaciones fluidas con nuestros clientes que complementen las consultas médicas.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo siendo líder de Docokids. En ese momento espero que tengamos presencia en múltiples países y que estemos impactando a muchas poblaciones. También en ese momento espero que con una rama de la empresa podamos estar haciendo algo con cuidado paliativo que es mi subespecialidad.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Sin ellos no existiría Docokids. Fueron nuestros primeros clientes, nos dan el apoyo emocional diario que necesitamos y están en primera fila en nuestras presentaciones.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro, sin comunidad no hay crecimiento. Emprender se puede sentir muy solitario. Hay días en que hay problemas monumentales y todo cae en uno como líder, y ahí el apoyo más importante han sido colegas emprendedores.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro equipo es con el que ha sido posible el crecimiento, uno puede encabezar esta idea pero para ejecutar en el día a día, para vender y para darnos a conocer se necesita un ejército de personas. Nuestro equipo está dividido en la parte administrativa y los pediatras. En la parte administrativa está el equipo de desarrollo Jaiver Camacho y Kevin Clavijo, equipo de mercadeo y ventas Laura Sierra y Alejandra Betancourt, equipo de servicio al cliente y apoyo a los pediatras Ana María Granados, Valentina Puth y Claudia Contreras.

Como todo emprendimiento, este equipo administrativo es multidisciplinario, y apoya a la operación, ventas, creación e implementación de todas las áreas. Docokids tampoco sería posible sin los pediatras que están disponibles a todas horas, empezando por Felipe Rodríguez que fue el primero en apoyarnos a Valentina y a mí, poco después empezó Valentina Puth y María Paula Rodado. A lo largo del tiempo se han unido Alejandra Casas, Andrea González, Andrea Perez, Cecilia Aguirre y Laura Piñeros.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi versatilidad, las ganas de aprender y la intención de arreglar. Me fascina entender cómo funciona todo a mi alrededor y cómo se puede mejorar.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que la vida da muchas vueltas, los sueños evolucionan y se vuelven cada vez más grandes, y que sí es posible emprender como mujer colombiana y médica.

