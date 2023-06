La ‘startup’ colombiana que instaló una minigranja solar en Brasil

Esta es la granja que se abrió en Brasil. Foto: Cortesía

“Brasil es el mercado más grande de Latinoamérica en energía renovable y esto es una señal de que debemos estar ahí. El potencial es tan grande que hoy en día este país representa más del 60% del mercado de Latinoamérica y es uno de los mercados que más creció en los últimos años”, dice Juan Jacobo Trejos, Chief Financial Officer de Unergy, la startup colombiana que “inició la operación de su primera minigranja solar de 102 kWp” para distribuir energía limpia a la red energética en Brasil.

Está en el municipio de Maria da Fé, estado de Mina Gerais, una zona estratégica “sobre la pradera de una colina, en colaboración con socios locales y actores clave del sector energético”, informó la compañía. Apunta Trejos que el mercado de energía en Brasil tiene unas características que les facilita mantenerse en crecimiento, entre las que se destacan un marco regulatorio claro y que promueve las inversiones en este tipo de activos, una radiación solar superior al promedio mundial y una amplia oferta de tierras con las características esenciales para el desarrollo de este tipo de proyectos, pero principalmente un apetito interno extraordinario por el sector. “Ese conjunto de elementos genera que, con nuestra experiencia y valor agregado, materialicemos el crecimiento que esperamos”.

La compañía colombiana, tras el ingreso a Brasil, asegura que para este 2023 “prevé tener más de $100 millones de dólares fondeados” y “superar el billón en cinco años. Sin dejar de lado que no solo traerá beneficios en términos de energía sostenible, sino que también generará oportunidades de empleo local, promoviendo el desarrollo económico en cada una de las regiones en donde se implementen proyectos de energía solar”, detallaron en un comunicado de prensa.

En entrevista con El Espectador, Eduardo Ospina, CEO de Unergy dijo que la compañía “hoy en el mercado colombiano tiene en activos operativos generando energía alrededor de 6 millones, hemos fondeado 8 millones y estamos cerrando unos acuerdos de 40 millones de dólares más. Es importante mencionar también que Unergy tiene alrededor de 1.800 inversionistas y 18.000 usuarios registrados activos en la plataforma, consolidándonos cómo la comunidad energética más grande del país, aportando para proyectos de energía limpia”.

De acuerdo con el Banco Mundial y según el Informe sobre el Clima y el Desarrollo de Brasil, ese país “puede convertirse en una potencia mundial de energía limpia y salvar la Amazonia con un plan de desarrollo que cultive más alimentos en menos tierra y proteja mejor los bosques. Brasil puede hacer crecer su economía y luchar contra el cambio climático con inversiones relativamente modestas en agricultura y deforestación, sector energético y ciudades y sistemas de transporte. “Las crisis climáticas podrían empujar a entre 800.000 y 3.000.000 de brasileños a la pobreza extrema tan pronto como en 2030. Es crucial que Brasil acelere las inversiones hacia una vía de crecimiento resiliente y con bajas emisiones de carbono”, dijo Johannes Zutt, director del Banco Mundial para Brasil. “Para aprovechar plenamente su potencial, Brasil necesitaría inversiones adicionales del 0,8% de su PIB anual cada año de aquí a 2030. El Banco Mundial está comprometido a trabajar junto con el Gobierno de Brasil para alcanzar sus objetivos de desarrollo al tiempo que cumple con la acción climática”.

¿En Colombia cómo está el mercado? De acuerdo con XM, por ejemplo, “en enero de 2023 se transaron 537.33 GWh en contratos bilaterales de largo plazo con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Ahora bien, la gran mayoría de los proyectos FNCER de estas subastas no han entrado en operación comercial, por lo cual, la energía correspondiente corresponde a las distintas tecnologías que compiten en la bolsa de energía. En enero, las FNCER generaron 542.37 GWh, correspondiente a la generación de plantas cuya fuente es la biomasa, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, eólica y solar”, dijo Cecilia Maya, gerente del Mercado de Energía Mayorista de XM.

De acuerdo con el Global Solar Energy 2023 Outlook de Bloomberg Intelligence, respecto al 2022 la demanda mundial de energía solar viene en constante crecimiento y se elevó un 40% el año pasado. Eso hizo que los ingresos de dicho renglón económico crecieran un 50%.

El avance se va sintiendo, por a poco. En abril de 2023, María Camila Bonilla escribió la historia que tituló: “En Medellín está la primera comunidad que genera energía solar y la vende al sistema”. Y detalló: “En el barrio El Salvador, en la capital antioqueña, un grupo de 25 vecinos conformó la primera comunidad solar interconectada del país, con el apoyo de la Universidad EIA, EPM, ERCO Energía, NEU y University College London. Los habitantes podrán generar energía solar y venderla a la red pública de la ciudad”.

Y, Unergy, ¿cómo le está portando al mercado colombiano? “Colombia tiene una coyuntura muy importante y es que hay mayor oferta que demanda, es decir, estamos necesitando mucha energía y energía que sea limpia, pero el país no la tiene, por lo tanto, al no tener la suficiente energía lo que toca es encender plantas térmicas, por lo cual, el aporte que estamos haciendo es agregando plantas que llamamos mini granjas, que son más o menos plantas de 1.38 megas que generan el equivalente a 1.000 hogares y estamos agregando de estas plantas pequeñas cerca de las regiones, eso hace que las pérdidas del sistema se reduzcan porque son plantas que están cerca de las poblaciones, pero también que la tarifa de energía se reduzca”, dijo Eduardo Ospina, CEO de Unergy a El Espectador. “Nuestro aporte está en reducción de las tarifas con energía limpia, generación de comunidades de inversión energética en todo el país y finalmente reducción de las pérdidas del sistema, agregando proyectos que no son tan grandes, sino que son pequeños y están distribuidos en las regiones”.

Frente al reto que vive el país en materia de transición energética, Ospina dice que “Unergy ha sido una compañía que como foco ha tenido la descentralización y democratización de la energía, hemos buscado que más allá de invertir en infraestructura sostenible, podamos tener muchas personas que se unan, y seamos miles y millones de personas invirtiendo alrededor de la transición energética, lo que significa que estamos alineados con el tema de las comunidades que se unen para invertir en proyectos de sostenibilidad. Creemos que hoy el problema de cambio climático se resuelve a medida que muchas personas en el mundo se puedan poner de acuerdo para hacer estas inversiones. Es importante también mencionar que, en nuestro enfoque es muy práctico y privado, generamos una plataforma digital que permita que estas inversiones se den y que podamos poner cada vez más recursos en sostenibilidad, y que además las personas que están poniendo estos recursos entiendan cómo trabaja un proyecto de energía solar y que se animen cada vez más para crear una cultura conjunta de sostenibilidad”.

