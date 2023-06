Madre e hijo emprendieron y crearon un negocio de repostería artesanal

Ellos son Juan Carlos Peralta y Ana Trillos, los emprendedores detrás de "AnaTrillos Repostería". Foto: Cortesía AnaTrillos Repostería

“Les voy a contar sobre un emprendimiento increíble que se encuentra en Bucaramanga. ¿Alguna vez han probado algo tan rico que quieren seguir comiendo y no parar? Bueno, eso es exactamente lo que encontrarán en esta repostería. Aquí, todo es hecho a mano con mucho amor y una bonita energía. Vendemos unas esponjosas tortas de distintos sabores como red velvet, amapola, chocolate, tiramisú y hasta de crema de whiskey, con rellenos irresistibles, donde el sabor a chocolate, frutos rojos y hasta el arequipe., son los protagonistas principales.

¡El cheesecake es una maravilla! Cada pedazo es una deliciosa combinación de una base crujiente de galletas y un suave y cremoso relleno de queso. Son verdaderas obras de arte culinario, decoradas con frutas frescas que las hacen irresistibles a la vista y al paladar. Aquí encontrarán un paraíso de postres irresistibles que harán que sus papilas gustativas bailen de alegría, desde brownies hasta helados que son como explosiones de felicidad. Nuestros postres son verdaderas creaciones artesanales, hechos con amor y cuidado en cada detalle. Pueden deleitarse con clásicos como el tradicional mousse de limón, postre de arequipe, tres leches, o aventurarse con combinaciones sorprendentes como torta de zanahoria con crema de queso.

¿Están listos para dejar que sus papilas gustativas experimenten una dulce aventura? ¡Visiten esta repostería y se convertirán en fanáticos de la repostería artesanal para siempre!”, de esta manera llegó la historia de AnaTrillos Repostería a 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con Juan Carlos Peralta, uno de sus emprendedores, y así narró su idea de negocio para nosotros.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Ana Trillos, 68 años, Trabajo Social.

Juan Carlos Peralta, 35 años, Psicología.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Estudié Psicología -porque me apasiona comprender la mente humana y ayudar a los demás- y reforcé mis conocimientos con una especialización en Psicología Clínica y una maestría en Neuropsicología. Después comencé mi doctorado en Neurociencias, pero llegó la pandemia y viví el efecto mariposa.

Un día de esos que todos vivimos en pandemia, pensando en lo corta que es la vida, salí de mi cuarto para hablar con mi mamá de ese tema que me tenía pensativo, mientras ella probaba una nueva receta para una torta, le dije que me enseñara y ese día, me comenzó a gustar la vaina. De a poco, y cada vez que mi mamá hacía algún postre o torta, me le pegaba y aprendía, así que abandoné el doctorado y decidí emprender un viaje hacia el mundo de la repostería.

Con el tiempo, le pusimos nombre -AnaTrillos Repostería-, abrimos una cuenta en Instagram y fuimos dándole forma a nuestro propio emprendimiento de repostería. Su enfoque no solo era crear deliciosos postres, sino también ofrecer una experiencia emocionalmente satisfactoria a través de ellos. Cada torta, cupcake y cheesecake se convirtieron en una forma de expresión que llevaba consigo un mensaje de felicidad y amor. Poco a poco ha ido creciendo esta empresa y así, esta historia demuestra, una vez más que a veces, seguir nuestros corazones y perseguir nuestras pasiones más profundas puede llevarnos a lugares inimaginables.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Siento que es parte de las ganas y de la suerte también. Mi mamá sabía algo de cocina y de postres, llegó la pandemia, yo tenía cierto gusto por la cocina, teníamos los materiales, el tiempo, el espacio, así que nos lanzamos. Nuestros mejores ingredientes han sido el tiempo y constancia para mantener la idea viva, aquí seguimos.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Entre recursos propios y el subsidio de mi padre, que además ha sido un gran inversionista en todo este emprendimiento.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Ofrecemos alegría y felicidad: los postres son una fuente de emociones para las personas. Al probar nuestras creaciones, los clientes experimentan momentos de deleite y además, contribuimos en la creación de recuerdos dulces.

Generamos emociones positivas: nuestros postres tienen la capacidad de despertar emociones en las personas, con diseños hermosos y personalizados que sorprenden y emocionan. También cambiamos la forma en que las personas se relacionan con la repostería, convirtiéndola en una experiencia emocionalmente gratificante.

Refugio: en un mundo lleno de estrés y preocupaciones, nuestros postres se convierten en un refugio para nuestros comensales. A través de ellos fomentamos momentos de distracción donde los invitamos a “dejar en pausa” sus problemas diarios, encontrando un respiro en medio de la rutina.

Conexión: nuestros postres se convierten en el centro de reuniones y celebraciones: cumpleaños, aniversarios o cualquier ocasión especial.

Inspiración y motivación: nuestra historia y pasión por fusionar la buena energía con la repostería pueden ser fuente de inspiración para otros emprendedores, demostrando que seguir los sueños y perseguir tu pasión puede dejar resultados significativos y muy satisfactorios, cambiando la percepción de lo que es posible y motivando a otros a buscar su propia realización.

6. ¿Soy feliz?

Pues es una pregunta muy compleja. Hay momentos de alegría y momentos difíciles de aprendizaje. Pero en general, me gusta mi vida. Además, no creo que exista a felicidad completa, son solo momentos.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, a menos que pudiera ser una franquicia y pudiera vender nuestros productos, sin perder nuestra esencia.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es duro y sigue siéndolo. Por un lado, tuve que comenzar a aprender desde 0 porque no sabía nada de repostería, de redes sociales, de fotografía, ni de nada. Ahora soy el community manager, fotógrafo, lavaplatos, domiciliario, cocinero y me encanta lo que hago. Por otro lado, soltar todo, la psicología, la academia, el doctorado, no fue fácil, sin embargo, no me arrepiento de nada, al contrario, ha sido la mejor decisión que he tomado.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Es curioso, en realidad yo nunca soñé con esto. Cuando tenía, no sé, 18 años o menos, nunca me imaginé que a esta edad iba a estar haciendo y vendiendo tortas con mi mamá, lo que sí siento es que a veces la vida lo va llevando a uno por diferentes caminos y a veces es ella misma la que nos dice “suelte eso”, “por ahí no es”. Hay que darse cuenta de esos momentos y vivir el aprendizaje. Por ahí dicen que la raíz del sufrimiento es el apego, el apego a las ideas, a las personas, a las cosas, es importante soltar todo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Por ahora me parece que hay que disfrutar lo que se hace, tener paciencia y vivir el presente. Claro, hay metas a futuro, pero quiero resaltar el hecho de que debemos disfrutar más del presente y aprender de las cosas que vayan llegando, sea lo que sea.

Nosotros tampoco queremos ser una multinacional o ser multimillonarios, no, esa no es nuestra meta ni va con nuestra personalidad. Nos encantaría tener algunos locales en Bucaramanga y en especial en La Mesa de los Santos, poder irme a vivir allá en una cabañita, tranquilo, plantar maticas y tener un par de perritos. Estar pendiente del negocio y lo más importante, seguir acompañando a nuestros clientes en sus momentos especiales y llenarlos de dulce y buena energía.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

La escalabilidad de nuestro emprendimiento de repostería puede depender de diversos factores como la estructura del negocio y los recursos disponibles. Seguramente se podría escalar a través del tiempo, eso está claro y además comprobado. Aun así, lo ideal para nosotros es seguir siendo una repostería artesanal, donde todo se haga de forma manual. Cada torta y cada postre son únicos, están hechos de forma específica para cada cliente.

Queremos que nuestro emprendimiento crezca, claro, pero nuestro anhelo es permanecer con esa base: el espíritu artesano.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, recibiría inversión, aunque claramente habría que llegar a ciertos acuerdos para ver si vamos por el mismo lado, qué esperarían los inversionistas y demás.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a entregar productos sin que antes me los hayan pagado.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi mamá, Ana Trillos. Ella es la gran inspiración, la motivación y la copropietaria de este gran emprendimiento. Es un ángel, tiene paciencia ilimitada, un gran corazón, carisma y talento innato para las manualidades y la repostería.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Pues fracasar no lo llamaría, creo que todo es parte del proceso y todo es un aprendizaje, aunque sí debo decir que se ha llegado a pensar en “tirar la toalla” en algunas ocasiones. No sé, a veces la cabeza es complicada y nos hace pensar en cosas y compararnos con factores como los hijos, los carros, los “buenos trabajos”, entre otros factores, pero siendo sinceros, la vida no es una carrera en la que uno compite contra los demás, cada uno tiene su propio camino y no hay que compararse.

Amigos, familiares, clientes, son los que ayudan finalmente a no desistir, nos apoyan y nos comentan lo deliciosos que son nuestros productos y la buena energía con la que nos ven ejecutando nuestro emprendimiento.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

La comunidad de El Mercadillo Los Bohemios. Este mercadillo en Bucaramanga nos ha ayudado y apoyado muchísimo, incluyendo también formación de cómo emprender. A través de él hemos aprendido a tomar fotografías de nuestros productos y hemos recibido retroalimentación de nuestros sabores, texturas y todos sus detalles.

Así mismo, nos proveen un espacio de muestra gastronómica donde podemos visibilizar y vender nuestros productos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro, creo que puede ser un agente de motivación para perder el miedo y empezar a emprender.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Anteriormente, lo describí un poco. En 10 años me veo viviendo en La Mesa de los Santos, con mi familia, tomando el primer traguito de café y ver el sol asomándose en mi ventana. Con mi madre viviendo en la cabañita de al lado y que pueda estar tranquila, descansando y haciendo todo lo que ella desea, incluyendo ver Netflix todas las noches antes de dormir.

Mientras pasa eso, veré cómo mi emprendimiento crece, con unos cuantos locales más. Me gustaría acercarme más a nuestros clientes y seguir conociendo sus historias para personalizar los dulces y tortas que llegarán a sus paladares.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Me han apoyado con consejos, recursos, difusión y recomendaciones sobre el negocio. Han sido nuestros catadores, los primeros clientes y nos retroalimentan sobre los productos. Ellos nos animan, inspiran y brindan palabras de aliento cuando más se necesitan. Es un apoyo que ayuda a mantener la motivación y superar desafíos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, lo que necesiten y se pueda hacer desde acá, estaríamos encantados de ayudar. Siento que tanto mi mamá como yo, tenemos plena disposición para ayudar, ambos estudiamos carreras que se relacionan con ayudar a la gente -Trabajo Social y Psicología-, ambos tenemos una personalidad de disposición y colaboración.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro equipo somos mi mamá y yo. Nosotros nos complementamos muy bien, mientras ella hace cosas para las que yo no soy muy bueno, yo, por ejemplo, hago todo lo que está relacionado con la tecnología y las redes sociales. El ambiente es el mejor del mundo, es la mejor compañera de trabajo que he tenido, ponemos música, nos contamos chismes, nos reímos, hablamos de la vida y cocinamos con gusto, siempre disfrutando de lo que hacemos.

Ella ha sido la experiencia y yo podría decir que aporto la innovación. A ella le encantan las tortas y los postres tradicionales y los hace de maravilla. Yo intento decoraciones o recetas novedosas y variar cada vez que pueda. También intentamos hablar las cosas cuando hay dificultades, con respeto y cariño, para finalmente darles solución.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Lo que nos diferencia de los demás negocios de repostería es que no solo hacemos postres, sino que los personalizamos según los gustos y preferencias de cada cliente. Nos gusta conocer a los clientes, escuchar sus historias, sus sueños, sus anécdotas y plasmarlos en nuestras creaciones. Así, cada postre es único y especial, como una obra de arte comestible. Además, nos preocupamos por ofrecer productos de alta calidad, con ingredientes frescos y naturales. Esto para nosotros es más que un trabajo, es una forma de expresar nuestra creatividad y nuestro cariño por las personas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Muchas cosas, desde todo lo que tiene que ver con la repostería, hasta disfrutar de mi trabajo. Pasando por hacer videos para las redes sociales, algo de gestión financiera y trabajando a diario en la resiliencia. Cuando uno trabaja para uno mismo, las cosas se hacen con más dedicación y más amor, creo.

Es una maravilla esto de emprender, que es un camino difícil, totalmente, pero lo siento inmensamente satisfactorio y es justo lo que quiero de mi vida en el presente.

