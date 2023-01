Las hermanas detrás de una marca dedicada al diseño y confección de ropa versátil

Ellas son las hermanas detrás de la marca de ropa colombiana que pisa duro en la industria textil nacional e internacional. Foto: Cortesía OCULTA ATELIER

“Somos dos socias soñadoras y valientes, unidas por un sueño e ideal. Somos hermanas con una ligera diferencia entre las dos de once (11) años. En este proyecto nos une el amor por la moda, por la independencia y un ideal de vida en el que podemos aportar a la sociedad desde muchos puntos de vista, como el social, ambiental, innovación y uno de los más especiales: generar felicidad y seguridad a cada persona que usa nuestras prendas.

Ofrecemos diseños principalmente elaborados en cuero vegano, esto significa que son textiles libres de maltrato animal, cero sacrificio vacuno, son prendas diseñadas 100 % por Katherine, quien inspirada en sus pasiones y gustos personales como el arte, la música, el urbanismo y los viajes, lleva a la realidad prendas confeccionadas por un grupo de mujeres dedicadas día a día a cuidar cada detalle en bordados a mano, acabados impecables y piezas que llevan un proceso de más de 70 horas cada una. Esto es fabuloso porque cada prenda brinda calidad y gusto, así como la tranquilidad de que es un trabajo con mano de obra justa y apasionada.

Actualmente y durante el año 2022, crecimos de manera contundente, pasamos de estar dedicadas en canales online y digitales como nuestra página web e Instagram, a tener un punto de venta físico en la zona T, así como presencia de nuestra marca en Medellín y plataformas multimarca latinoamericanas”. Así lo van contando Marcela y Katherine Parra, las dos hermanas detrás de una idea de negocio que impacta la industria de la moda en Colombia y que es amigable con el medio ambiente. Hablamos con ellas 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí está su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Katherine Parra, 32 años, es la hermana menor, pero la más creativa y de ella nace la idea y es quien en principio le da vida a este proyecto; estudió Publicidad y Mercadeo, y tomó clases de Diseño y Confección. En este momento está realizando un MBA en Estilismo de Moda. Ahora es la diseñadora y creativa de la marca y quien le da vida a través de sus creaciones.

Marcela Parra, 43 años. Se une posteriormente dejando todo, profesionalmente hablando, para consolidar juntas este maravilloso proyecto llamado OCULTA ATELIER, estudió administración hotelera y ahora está dedicada 100 % a la marca, es la responsable de las ventas y mercadeo de la marca.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nace de una manera muy coloquial y anecdótica, Todo inicia un año antes de la pandemia, Katherine en su tiempo libre y como hobbie diseñaba prendas especificas a partir de su gusto personal por la moda, para sus amigas y para su hermana, quien, de manera casual al lucirlas, causaba curiosidad y admiración por los diseños: todas sus amigas también las querían para ellas.

De esta manera, empieza a realizar diseños personalizados en un volumen importante, porque el voz a voz entre amigas fue creciendo de manera importante. Al llegar la pandemia un año después, Katherine decide dedicarse de tiempo completo y desde su casa empieza a diseñar prendas bajo pedido y una línea de chaquetas en colores pastel con combinación de colores y texturas en cuero vegano, que se refiere a un material sintético libre de maltrato animal (vacuno); este es el textil principal en las producciones.

Hicimos un sueño realidad, le dimos vida a la idea de diseñar prendas básicas, con impacto, con estilo y completamente atemporales, ideales para cualquier tipo y estilo de mujer, incluso hombres, quienes también las usan constantemente y que ideales para cualquier temporada del año y hora del mismo, esto es maravilloso, crear desde el amor y la cotidianidad, llevar esta inspiración al closet de mujeres desde 16 hasta 70 años es un logro que amamos y agradecemos permanentemente porque gracias a la aceptación de nuestras clientas, a su fidelidad y confianza es que podemos seguir soñando y creando, esto es la base y la esencia de Oculta, dar felicidad a cada persona que usa nuestras prendas.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Paso a paso, y con la convicción de que trabajando con pasión y disciplina podríamos hacer realidad esta idea. Nunca hemos dejado de creer. Un aspecto relevante en este proceso, es hacer todo con honestidad y amor, de allí parte todo, porque esto garantiza la credibilidad y confianza en nuestros clientes. La dedicación es fundamental, no hemos dejado de trabajar un solo día, y esto para cualquier proyecto es clave. Hay que reinventarse, desaprender y querer hacer todo mejor que el día anterior.

Inicialmente arrancamos haciendo encargos personalizados, ya teníamos la idea de la marca y el concepto en mente hacía unos 5 años atrás pero no lo habíamos materializado. Empezamos con una producción muy pequeña de bikers en animal print y se vendieron todos el primer día. Ka producción de fotos fue super casera, fue increíble, todo se vendió y bueno fue en ese momento, cuando empezamos a organizar nuestra producción y primera colección. Así es el inicio, desde ese momento hasta el día de hoy hemos sacado tres colecciones por año y cápsulas intermedias, incluyendo complementos como pantalones, blusas, vestidos y gabardinas, entre otros.

Katherine, siguió diseñando, logramos alianzas con talleres amigos, quienes también aprendieron técnicas para confección de nuestras telas (no son masivas, ni comunes en talleres locales), toda nuestra mano de obra es nacional, así que no fue fácil. Pero lo logramos. Actualmente trabajamos con cinco talleres.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Arrancamos desde ceros con los ahorros de cada una y siendo muy limitadas en los gastos, pero siempre cuidando los detalles. Rápidamente monetizamos y logramos acceder a financiación a través de un banco, esto nos permitió crecer organizadamente. Como lo mencionamos atrás, no hemos dejado de trabajar y un préstamo, es solo un “empujón y/o alivio” del momento, eso no significa que ya la hiciste, al contrario, esto nos obligó a trabajar más y mejor, primero para responder al banco y segundo para duplicarlo en ventas, ese es el ideal. No obstante, en el camino, no siempre el resultado es genial, hay meses buenos, otros más difíciles y así, cada día, entonces si no vendes no tienes, esto hace que no pares.

En la actualidad estamos pagando este primer préstamo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento?

Estamos logrando la proyección y crecimiento que nos propusimos. La marca ha tenido una evolución increíble y seguimos aprendiendo cada día de cada cliente, proveedor, de cada dificultad y cada logro; llevamos casi cinco años en los que nos hemos dedicado a hacer realidad nuestro sueño. La aceptación y cariño que recibimos ha sido totalmente inesperada, estamos creando una comunidad muy especial de chicas y chicos que se identifican con Oculta, personas con mucha seguridad, con ganas de atreverse a usar moda local y con un pensamiento interesado en la sostenibilidad y la autenticidad.

5. ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

La idea de que los básicos son aburridos o solo eso: básicos. Creemos que con nuestras prendas estamos cambiando la forma de combinar y crear looks, también estamos cambiando la forma de ver el cuero, ya que no es necesario usar pieles de animales para tener prendas que se vean con este efecto o textura.

6. ¿Soy feliz?

Sí, definitivamente. nuestro emprendimiento, nuestra marca, nuestro esfuerzo, nuestras lágrimas, nuestros logros y resultados nos hacen muy felices y sin duda, repetiríamos todo mil veces, obviamente sin cometer tantos errores.

Nos hace felices ver a nuestras clientes usando nuestra ropa, sus sonrisas cuando están en el probador, recibir mensaje de ellas, son increíbles y llenos amor, por supuesto, también nos alegra ver a nuestros equipos en los talleres entregando su dedicación y cariño en cada puntada, eso sí que nos hace sonreír.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, no lo venderíamos, esto no lo hemos pensado, ni contemplado en ningún momento. Pese a las dificultades que hemos vivido financieramente, esa no sería una opción, más allá de verlo como un negocio, que, por supuesto lo es, es una idea, es un suelo y es un trabajo que amamos y creamos desde cero y así poco a poco seguiremos dando lo mejor de nosotras para sostenerlo y crecerlo con la ayuda de Dios, nuestra familia y nuestra comunidad de Ocultas.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Wow, realmente no fue duro emprender, lo duro ha sido sostenerse y mantenerse, la parte más compleja ha sido crecer y hacerlo bien, sabes, como se dice: “crecer duele”, así, duele porque con cada avance y cada logro hay más exigencias y compromisos. Ahí está lo complejo de emprender, o lo haces para el momento o lo haces para la vida, entonces, estás haciendo un constante balance entre lo que haces, lo que está bien, lo que deberías hacer y lo que tienes.

Para Oculta desde el punto de vista personal, lo más duro es no tener un capital amplio y dedicado para inversión, esto hace que muchos procesos e ideales sean más lentos, no obstante, poco a poco hemos logrado cada una de nuestras metas; no es fácil pero tampoco es imposible, emprender es un camino maravilloso.

9. ¿Cumplí mi sueño?

Si, consideramos que estamos en el proceso y en el camino cumpliendo cada meta que apunta a que ese el sueño sea más real y fuerte con el paso del tiempo, sostenerlo es la clave y donde concentramos nuestra energía y dedicación. Vamos por la ruta y esperamos seguir cumpliendo las expectativas de nuestro consumidor. Mantenerse en una industria tan competida y con tanta oferta es complejo, pero cuando miramos atrás vemos tantos logros que estamos seguras que podemos seguir adelante sin miedo y con seguridad.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora seguiremos trabajando con dedicación, no podemos parar, al contrario, cada día se hace más exigente todo. Nuestras clientas y clientes son muy demandantes en cuanto a creatividad, calidad y constancia se refiere, así las cosas, sigue trabajar con más pasión, presentando propuestas innovadoras, accesibles, sostenibles y únicas.

Queremos llegar a más personas para lograr esto, trabajar en calidad, sostenibilidad y proyectando el crecimiento, esas son las bases de gestión para el año 2023: mantener nuestro compromiso, nuestro sueño fortaleciendo la marca, mejorando la producción y lo siguiente será nuestra expansión a nivel local e internacional, seguido del lanzamiento de nuestras otras líneas.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Consideramos que sí, desde el día cero así ha sido. Es escalable en el sentido de crecimiento y evolución, pasamos de trabajar en casa el 100 % de todo, producción, venta, comercialización y poco a poco esto evolucionó en todo sentido, entonces, si es escalable y con mucha proyección a nivel nacional e internacional, nuestra marca ya esta en Costa Rica, y pronto estará en México y Estados Unidos, con algunas referencias. Sin duda debemos trabajar mucho, pero esto es lo que nos da vida y felicidad.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Definitivamente en este momento no es una opción. Oculta Atelier, nuestra marca, es un sueño personal, una idea propia donde ha valido la pena cada esfuerzo, sacrificio y poco a poco vamos construyendo lo que queremos, así que no consideramos incluir o vender a otras personas, no sabemos en el futuro, todo puede pasar, de eso no tenemos control, pero hoy la respuesta es que no incluiríamos capital de otras personas, ni tampoco cederíamos acciones de la misma.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Seguramente muchas cosas, cada vez que vemos un mal resultado o algo que pudo haber sido mejor, pensamos en no repetir esas experiencias, aunque hay que decir que estos errores son los que nos permiten aprender y crecer en muchos aspectos. En este camino aprendemos todos los días de todo y todos los que nos rodean: los clientes, los amigos, los proveedores, los patronistas, los cortadores, los mensajeros. El aprendizaje no para.

Respecto a qué no volveríamos a hacer, tal vez ser informales en decisiones y acciones que deben ser más rigurosas en todo sentido. La confianza no es el camino en aspectos que demandan legalidad y honestidad: no confiar ese es un aprendizaje importante.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Para emprender, tenemos de manera individual como socias muchas fuentes de inspiración, primero nuestros padres y el deseo de ser independientes laboralmente. A lo largo de los años, entendimos que hacer empresa y vivir los sueños propios no tiene precio y esa fue la fuente para iniciar este camino.

Por otra parte, la inspiración para crear nuestros diseños y llevarlos a una realidad nace de los gustos personales de Katherine, quien desde pequeña soñaba pintando figurines y formas llenas de trazos y colores, esto, sumado con los años a su amor por la moda, el arte, la música, el cine, el teatro y lo básico. Artistas como Bowie, Blondie, Depeche Mode, Iggy Pop, Alexander Mc Queen, Maison Margiela, todos ellos son su inspiración y aunque cada uno de ellos tiene estéticas diferentes, tienen en común que son precursores de importantes géneros musicales y han marcado hitos en la moda, con su estilo personal, siendo completamente incluyentes e irreverentes en la sociedad. Sonidos, texturas, colores, experiencias, todo es un conjunto de inspiración.

Nos gustaría seguir nuestro instinto y siempre escuchar a nuestras clientas y clientes para saber qué quieren, qué buscan, qué necesitan, a dónde quieren llegar y así, a través de nuestros diseños dar respuesta a esto.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No consideramos que hayamos fracasado, hemos cometido muchos errores tomando decisiones equivocadas, y estas circunstancias, aunque en su momento han sido muy duras y tristes, son finalmente las que nos han fortalecido en el camino, de allí hemos logrado mejores herramientas y prácticas.

Es difícil no querer tirar la toalla en los momentos duros, por ejemplo cuando las ventas no fluyen o cuando algo que esperamos no llega a la velocidad que deseamos. Definitivamente son pensamientos pasajeros y efímeros, que sí llegan pero nunca se han quedado, No queremos rendirnos, queremos lograr todo lo que hemos soñado y planeado con Oculta Atelier, por difícil que sea. Queremos ir por más cada día, así que la toalla solo la queremos tirar en la playa (risas).

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, entendimos que en este camino es necesario tener apoyo en varias aristas, hacer parte de proyectos, entrenamientos, colegas y demás, todo lo que nos ayude a aprender y entender mejor los procesos. Actualmente pertenecemos a la Comunidad CERES, un proyecto de Inexmoda, dirigido para emprendedores colombianos, allí recibimos acompañamiento y capacitaciones permanentemente, también visibilidad directa en nuestra industria al ser parte de Colombia moda.

Adicionalmente, nuestro punto físico en Bogotá se encuentra ubicado en un espacio compartido llamado Soy Dinamic, que como marca reúne a más de 40 marcas locales todas de emprendedores, esto nos permite conocer de cerca modelos y casos de éxito en el camino del emprendimiento.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Creemos que lo que hacemos trasciende y trascenderá en el sector de la moda local, estamos haciendo un producto vanguardista, atemporal y sostenible que funciona para todas las edades y tipos de cuerpo, trascendemos al crear piezas únicas que generan confianza y autoestima en quien las usa, el no usar pieles animales nos reconforta y anima en la búsqueda de nuevos métodos para crear pieles libres de maltrato animal.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años esperamos tener una empresa estable, sólida y con presencia en toda Colombia y en principales países como México, Estados Unidos y España, contar también con talleres propios y ser fuente de trabajo digno en la industria de la moda, con prácticas sostenibles para el medio ambiente.

Queremos ser icono en la industria y ejemplo para futuras generaciones, por innovación y buenas prácticas en todos nuestros procesos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Nuestra familia ha sido relevante en este proceso desde el inicio hasta la fecha y en cada momento, el apoyo, el acompañamiento y la ayuda que nos han brindado en los diversos momentos ha sido fundamental para mantener la fuerza y el optimismo.

Nuestros amigos también nos han apoyado haciendo difusión de la marca con sus amigos y conocidos, y nos han acompañando en actividades y acciones comerciales,

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Por supuesto que sí! Nos encantaría compartir nuestra experiencia y el aprendizaje que hemos logrado a otras personas que tengan el sueño de emprender, escuchar y aprender de otros suma al proceso y seríamos muy felices si nuestra experiencia ayuda a otras personas.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

En principio fuimos solo las dos haciendo todo el proceso. Hoy en día hemos crecido poco a poco, y sin duda el equipo es fundamental, sin ellos nada sería realidad.

Nuestro equipo está conformado por nuestra mamá, ella es la que maneja toda la parte de insumos y compras, nuestra jefe de taller, las operarias, nuestra asesora comercial en el punto físico, la persona de redes sociales y la persona de mensajería, fuera de todo el equipo indirecto que hace parte de nuestra marca.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Todo lo que amamos y admiramos siempre será inspiración. Nuestra marca representa un concepto urbano, versátil, arriesgado y atemporal, creado a partir de los gustos por la música, el arte, el cine y la ciudad, cada prenda está creada con amor y representa un estilo que la hace única y adaptable a cada persona que la usa.

Nos diferencian varios aspectos: el servicio personalizado y la sinergia que creamos con cada cliente que se convierte en comunidad, los diseños y materiales a lo largo de estos primeros años nos han permitido construir confianza y credibilidad, consideramos que somos una marca aspiracional para muchas chicas y chicos que buscan verse y sentirse únicos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Hemos aprendido que emprender y soñar son dos de los aspectos que se pueden lograr y que valen la pena. Aprendimos que es necesario tener paciencia y amar el proceso, cada prueba o dificultad cuando se enfrenta con la mejor actitud y fe, siempre trae soluciones y oportunidades que ayudan a seguir creciendo y a estar mejor. Pero sin duda, hemos aprendido que el amor de nuestras clientas, su fidelidad y cariño son lo mejor que tenemos.

Es importante también reconocer que sin Dios en el camino nada sería posible, así como el apoyo de nuestra familia. Un gracias a cada uno de ellos.

