Le pusieron tecnología a los bufetes de abogados para mejorar su negocio

Aidas Kavalis es el CEO de Amberlo. Foto: AURA SIMKIENE PHOTOGRAPHY

“La startup lituana Amberlo, el software con inteligencia artificial que busca optimizar las tareas de los bufetes de abogados, ha anunciado su incursión en América Latina, un mercado joven y con poca oferta en el sector”. Ese fue el mensaje que nos llegó cuando revisamos nuestro buzón de correo electrónico al que llegan sus recomendaciones de historias por publicar. Indagamos un poco más y la relación de este sector de la economía con la tecnología no es tan evidente, así que entrevistamos a Aidas Kavalis, el CEO de la compañía, en nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, para entender un poco más de qué se trata.

1. ¿Qué edad tengo? ¿Qué he estudiado?

Tengo 47 años. He estudiado informática.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

He utilizado mucho los servicios jurídicos en mi anterior negocio de consultoría y no me gustaba que los abogados gestionaran asuntos jurídicos complejos con Outlook y hojas de Excel. Entonces pensé que faltaba un software sencillo alojado en la nube que ayudara a los bufetes de abogados a gestionar su negocio. Así que creamos Amberlo.

3. ¿Cómo conseguí hacerlo realidad y ponerlo en práctica?

Pasé mucho tiempo hablando con abogados (aún lo hago a diario), construyendo conceptos y discutiéndolos con ellos. El resultado fue una aplicación hecha a la medida que suplía sus necesidades y era realmente fácil de utilizar y bastante intuitiva, la probamos con varios abogados y el resultado fue bastante positivo. Así la empezaron a adoptar y utilizar.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué el dinero para ponerla en marcha y cómo la pagué?

Inicialmente arrancamos con el dinero generado de los negocios de consultoría. A finales de 2020 levantamos una ronda de financiación inicial de 1 millón de euros.

5. ¿Qué estoy logrando con mi empresa? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Amberlo se creó con el objetivo de ayudar a los abogados a hacer su trabajo diario más eficiente y sencillo, lo que se traduce en servicios legales más asequibles y un mejor acceso a los casos y procesos jurídicos para los clientes.

6. ¿Soy feliz?

Estamos contentos. Vemos que nuestras soluciones crean valor para los abogados y sus clientes y hemos hecho realidad nuestra visión.

7. ¿Vendería mi empresa?

Vender la empresa no es el objetivo, pero unirse a una organización más grande es una opción, si esta aporta valor y ayuda a optimizar la velocidad de los procesos.

No deje de leer: Mapa del emprendimiento “tech” colombiano

8. ¿Qué tan difícil fue para mí iniciar un negocio?

No fue difícil, porque ya veníamos con una experiencia previa sobre la audiencia que queríamos captar y los problemas que ellos buscaban solucionar. Ya había tenido experiencia con la primera empresa que fundé en temas de capital de riesgo y esto ayudó a que el proceso fuera más llevadero para nosotros.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué necesito?

Mi sueño es cambiar la forma en que se prestan los servicios jurídicos, para que estén mejor posicionados y sean más asequibles. Actualmente, siento que estamos en el camino de cumplir nuestros sueños.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo siguiente?

Gracias a nuestro esfuerzo ahora tenemos clientes en 40 países, y nos hemos podido posicionar como una de las mejores plataformas jurídicas del mercado, contamos con un servicio al cliente que trabaja enfocado en proveer el apoyo para nuestros clientes.,Hoy, contamos con miembros del equipo en cuatro países y dos continentes y una plataforma muy sólida sobre la que podemos seguir construyendo. Estamos planeando expandirnos a nuevos territorios, y ampliar el producto con el enfoque de la inteligencia artificial que automatizará el trabajo diario de los abogados y al final les proporcionará apoyo en la toma de decisiones.

No deje de leer: Una mujer que creó su emprendimiento de ‘lettering’ y lo está democratizando

11. ¿Es mi startup escalable?

Tuvimos la fortuna de experimentar un crecimiento exponencial del 300% en los últimos 2 años, esto nos permitió ir más allá y proyectar nuestra expansión, guiados por el interés de territorios potenciales como LATAM. Planeamos mantenerlo de la misma manera para este año. Así que sí, es escalable. Hay millones de usuarios potenciales en diferentes territorios que esperamos conquistar a través de nuestros servicios.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le daría parte de mi negocio?

Es muy importante elegir cuidadosamente a tus socios e inversores. Debe haber un buen encaje y el dinero es sólo uno de los muchos componentes de la relación con los mismos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Dedicamos demasiado tiempo y dinero en crear el producto antes de venderlo. Pensamos que un buen producto se vendería solo. No volvería a cometer este error. Para futuras ocasiones, pensamos invertir más recursos en dar a conocer el producto y determinar su relevancia para la audiencia.

14. ¿Quién me ha inspirado? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiro en los líderes del sector de legaltech y en las mejores soluciones. Analizo empresas, emprendedores y productos de éxito tratando de entender lo que les ha funcionado bien.

15. ¿He fracasado en algún momento, he pensado en tirar la toalla?

Todos cometemos errores, y cada uno de ellos nos presentó una oportunidad de mejora. Afortunadamente nunca se dio la situación de que hiciéramos algo que no se pudiera arreglar o que perjudicara de manera definitiva el futuro del proyecto que iniciamos.

16. ¿Formo parte de algún tipo de comunidad que me ayude en este viaje de emprendimiento?

Somos miembros activos de la comunidad de startups y de LegalTech, y miembros de diferentes organizaciones. Hemos participado en algunos programas de aceleración en los últimos años y estamos continuamente involucrados en diferentes iniciativas y eventos. Esto nos ayuda a construir credibilidad, a crear nuevas alianzas y también a encontrar clientes.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende y podrá impactar en las nuevas generaciones?

Estamos siendo testigos de la mayor ola de transformación digital por parte del sector jurídico. Esto requiere soluciones inteligentes e innovadoras, y además, contamos con la determinación para dejar una huella en el sector a través de servicios de calidad y relaciones cercanas con nuestros clientes.

18. ¿Cómo me veo dentro de 10 años y cómo veo mi startup, mi empresa, en el futuro?

Dentro de 10 años veo a Amberlo como un ecosistema legal líder que, junto con otras herramientas líderes, conecta a todas las partes en un único flujo de trabajo y proporciona una entrega fluida de servicios legales. También nos veo ayudando a otras startups a construir productos innovadores para el mercado legal y a nosotros teniendo impacto en cómo se prestan los servicios legales del futuro.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

19. ¿Qué papel han desempeñado mi familia y mis amigos?

Mi familia se involucró activamente en el proceso y he recibido mucho apoyo para que pudiera centrarme en la construcción de Amberlo. A menudo hemos sacrificado el tiempo de la familia, las vacaciones y las finanzas personales para hacerlo posible. ¡Pero ha valido la pena!

20. Lo he conseguido, ¿ayudaría a otros empresarios a conseguirlo?

Claro, ayudamos con frecuencia a la comunidad del sector. Incluso hemos ayudado a nuestros competidores directos, para mí es mejor competir con un jugador fuerte y ganar; o perder, tomar todo lo aprendido y volver a intentarlo, que enfrentarme a una competencia débil o nula. Esto es algo muy positivo para la industria legal, pues no vemos a nuestros competidores como enemigos, si no como un referente. La ausencia de competencia mata las innovaciones y la motivación.

21. ¿Qué papel ha desempeñado mi equipo? ¿Quiénes son los principales actores?

Tengo un equipo excepcional. La mayoría de los miembros de mi equipo tienen una sólida experiencia internacional, lo cual aporta valor a los procesos diarios y ayuda enormemente a sobrepasar los obstáculos que se presentan en el camino. Cada uno desempeña un papel crucial, y no conseguiría hacerlo sin ellos. Ahora mismo, Sergio Acuña Sotillo es un pilar fundamental de nuestra estrategia, ya que lidera el proyecto de expansión de Amberlo en LATAM y es el encargado (junto con su equipo) de lograr asegurar una excelencia en la ejecución y atención a las necesidades que tienen hoy en día las firmas legales y abogados independientes. Haciendo realidad nuestra meta de generar un impacto positivo en el ecosistema legal.

22. ¿Cuál es mi marca registrada? ¿Qué me diferencia del resto?

Tenemos una formación muy sólida en ingeniería y una relativamente menor en el campo legal, por eso nos gusta preguntar, escuchar y estar en constante aprendizaje. Empezamos a construir un software alojado en la nube años antes incluso de que se inventara el término. Nos enfocamos en construir para los clientes y no para nosotros mismos. Somos conscientes de la confianza que tienen nuestros clientes en nosotros y los estándares que debemos alcanzar y trabajamos diariamente en pro de ello. El resultado: una plataforma sólida que funciona para sus negocios y fideliza a nuestros clientes.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Si crees que sabes cómo resolver un problema global y tienes certeza de que eres tú quien puede resolverlo, confía en tu intuición y tus capacidades, y trabaja para hacer tu idea realidad, como dicen por ahí: “una visión sin ejecución, es alucinación”- Henry Ford, elabora un plan y actúa. Si no, lo hará otro. Y prepárate para trabajar duro durante años, sin excusas.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com).