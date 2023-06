Los 5 emprendimientos ganadores de “Expocamello”

Los ganadores de Expocamello junto con sus cheques de reconocimiento. Foto: Expocamello

Las ferias de emprendimientos tienen un valor elevado para un naciente empresario por varias razonas: porque logran tener visibilidad no solo en sus clientes finales sino en posibles aliados, financiadores o socios de negocios; porque miden el impacto de su capacidad de respuesta ante una elevada demanda, porque allí pueden estar compitiendo por un reconocimiento económico y, al final, porque no solo se convierten en agentes inspiradores de otros que no han tomado la decisión de lanzarse a crear negocio sino porque entienden cómo opera su competencia en espacios de nicho y con esa información, cómo agregar valor al mercado en general. Y esto mismo se ve en las pequeñas ferias de centro comercial, de barrio, de ecosistema o incluso en las ruedas de negocios que se viven en las iniciativas de promoción internacional que hace Colombia.

Un texto para leer y reflexionar: ChatGPT y el declive del pensamiento crítico

Por eso, en la decimonovena edición de la feria de emprendimiento más importante de Pereira, Expocamello, catalogado como “un espacio para toda la familia”, y que fue entre el 1 y el 4 de junio, se reconoció a los cinco emprendimientos más destacados de todo el evento, en donde asistió un grupo 185 emprendedores pero con un total de 248 expositores. Allí los nacientes empresarios “lograron conectar con clientes reales, incluso con algunos grandes que seguro harán crecer su idea de negocio, como muchos que hoy son grandes empresarios, gracias a sus ganas de crecer y el apoyo de la Cámara de Comercio de Pereira, CCP,”, informó la organización en su plataforma digital.

De acuerdo con la CCP, “el primer puesto, en la categoría innovación, fue para Flamencas, emprendimiento pereirano que recibió $15.000.000. María Camila y Estefanía Sánchez, de 24 y 25 años respectivamente”, crean moda “sin maltrato animal, con diseño, funcionalidad y sintéticos veganos”. El “segundo puesto, en la categoría de organización, lo recibió la Cervecería Escandinava de Tuluá”, quien liderado por Edwar García Jaramillo, se quedó con “$10.000.000 por la diversidad de productos que manejan, estructuración y muy buena proyección empresarial. El tercer puesto en la categoría de impacto social fue para Utai, de Florencia, Caquetá”. En él, “Álvaro Ortegón Jiménez se llevó $ 8.000.000. Los jurados dijeron sorprenderse con los productos autónomos de la región y el trabajo social con los campesinos que se encargan de los cultivos”.

Puede interesarle: El contador que creó una app para ayudar a otros contadores en sus tareas diarias

“El cuarto puesto, que ganó $ 5.000.000 en la categoría de proyección, fue para Paula Zapata con Amakrame, quien se destacó por su visión empresarial internacional y social. Por último el quinto puesto, que recibió $ 2.000.000 en la categoría de innovación, fue para Pilz, de la joven estudiante Yuliana Correa, quien presentó un dispositivo que ayudará a muchas personas en el suministro de medicamentos”, informó la CCP.

En estos días de feria, de Expocamello, 37 emprendedores se presentaron frente a un jurado compuesto por “los miembros de junta de la Cámara de Comercio de Pereira Jannette Bibiana Mejía Peña, Charles Uriel Román Cardona, Edison Pineda Alzate; el presidente Germán Calle, y Lina María Fernández, del Ingenio Risaralda”.

¿Cómo debería ser el perfil de los participantes? Debes estar “en etapas de validación, desarrollo y crecimiento”, para que una vez sea expositor, pueda transmitir su capacidad innovadora, luchadora y responsable; una persona con “pasión, visión, liderazgo, paciencia, confianza en sí mismo...”.

Una historia que no se puede perder: Los cuatro costeños que montaron una fintech para acelerar la velocidad del dinero

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚