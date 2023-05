“Logro que la mayoría de hombres salgan como Superman: transformados y seguros”

María Zuleta había trabajado en Givenchy. Foto: Cortesía

Cuando nos hablaron de esta historia, pedimos un poco más de información. ¿Qué números tienen, por ejemplo? “Nuestras empleadas son treinta madres familia. Llevamos nueve años en el mercado colombiano y ahora vamos a entrar a Estados Unidos a través de La Florida, enfocados en principio en el segmento de novios, con el objetivo de que el mercado estadounidense represente 50% del negocio en 2024. En María Zuleta hemos vestido a personalidades como Falcao, Andrés Cepeda, Juan Pablo Raba y Vincent Pelluard, y a empresarios como David Escobar, Juan Carlos Mora y Juan Rafael Pérez”, nos respondieron.

Nombres conocidos, por supuesto, entonces seguimos indagando: “María Zuleta es una marca de moda para hombres que les brinda una experiencia exclusiva para hacerlos sentir seguros y especiales a la hora de vestirse en su día a día o en momentos importantes. Hacemos ropa a la medida, a partir de un conocimiento obtenido durante mi vida en París, después de hacer un máster en modelismo creativo (sobre el cuerpo) en ESMOD París y trabajar para Givenchy en producción y luego como diseñadora masculina. Usamos materiales, insumos y accesorios europeos de alta calidad, confeccionados por un equipo colombiano de más de treinta personas con dos segmentos principales: trabajo (ejecutivos para su día a día, o para juntas y asambleas) y eventos (matrimonios, grados, premiaciones, entre otros)”.

Pues aquí va la historia de ella, quien bautizó a su emprendimiento con su propio nombre, en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 38 años y estudié diseño de modas en París.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

En estos días revisando unos diarios de 2003, de cuando era más joven, me encontré con una nota que decía: “Sueños: ser una gran diseñadora y tener mi propia marca.” La verdad es que ha sido algo que había soñado siempre y que se terminó materializando hace nueve años. Creé una marca persona para hombres en la que les brindo una experiencia muy especial y personalizada para hacer prendas a la medida.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con pequeños pasos. Inicialmente empecé en mi casa con solo un tipo de prenda (trajes). Luego, cuando empezó a crecer la base datos, pasé a una oficina al lado del centro comercial El Tesoro y fui ampliando mi portafolio de productos, logrando hoy tener un total look para el hombre contemporáneo que incluye productos formales y casuales: smokings, trajes, blazer, chaquetas, chalecos, camisas, corbatas, corbatines, mancornas, tshirts y polos, así como correas, zapatos y tenis hechos en Italia.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Materialicé mi idea con recursos propios.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Logro que la mayoría de hombres salgan como Superman: transformados, felices y seguros para vivir su día a día corporativo o asistir a eventos muy especiales como matrimonios, premiaciones…

6. ¿Soy feliz?

La verdad es que soy muy feliz. Disfruto demasiado trabajar el universo masculino, ya que los hombres se dejan guiar y acompañar. Para mí no es un trabajo sino un hobby.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, este emprendimiento tiene mi nombre y además para mí es como un hijo que ha ido creciendo poco a poco.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Tuve un aprendizaje complejo antes con un emprendimiento familiar donde pasamos momentos muy duros, acuerdos privados, Ley 1116. Toda esta experiencia me permitió crear un modelo de negocio donde yo me sintiera realizada como persona y como diseñadora, con una visión un poco más liviana y práctica.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, es un sueño hecho realidad, algo muy gratificante ya que ha sido un negocio que empezó de cero y que poco a poco ha ido creciendo gracias a la aceptación por parte de los clientes y a su recomendación. Recuerdo que atendía a un cliente a la semana, luego dos y así se fue dando. Hoy, después de nueve años, puedo decir que he sido muy feliz y pienso en todo lo que me falta. Escoger con mis clientes cada detalle en mi oficina y luego verlos en acción, ya sea en el altar o en algún medio o redes vestidos por mí es algo maravilloso.

Ahora se viene expandir María Zuleta en Estados Unidos, un reto importante al abrir un mercado para hacer trajes espectaculares para eventos. Me encanta ser parte de uno de los días más importantes de la vida de los demás.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Espero tener un mercado sólido en Estados Unidos dentro de cinco años: llegar a almacenes de grandes superficies o boutiques especializadas con colecciones específicas para novios, así como seguir creciendo en el mercado colombiano con el equipo que estamos construyendo actualmente, de la mano de la diseñadora Mariana Dumit, que tiene gran experiencia en dirección creativa en empresas de moda y que llega para ayudarnos a posicionar la marca a nivel global. La cercanía con La Florida me permite viajar mucho a Colombia y ahora con la virtualidad nos permitirá estar conectadas siempre. Es importante que sepan que el sello de María Zuleta en Colombia seguirá estando en cada detalle.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, afortunadamente, ya llevamos nueve años en el mercado con crecimientos del 50% y 60% anual. Ha sido un negocio que ha crecido gracias al voz a voz de todos esos clientes que salen felicites de nuestro atelier a referenciarnos a sus familias y amigos. Las redes obviamente nos ayudan mucho para mostrar lo que hacemos, son un validador importante para generar confianza a la hora de pedir esa cita con nosotros y escogernos como ese aliado de vida.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No, la verdad ha sido un negocio que he creado yo misma de cero, lo que me permite tener rapidez y flexibilidad en la toma de decisiones. Y las inversiones para el crecimiento del negocio son autogeneradas por el mismo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Tuve grandes aprendizajes en un emprendimiento familiar antes de crear María Zuleta, entonces he aplicado todo eso en mi proceso de emprendimiento personal, por lo cual hoy no encuentro algo que no quisiera repetir.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

En mi vida el gran cambio se vio cuando llegue a París, la ciudad que es y será mi segundo hogar. Es mi mayor inspiración: la ciudad, sus colores, su cultura, mis amigos y sobre todo el gusto y sensibilidad de la moda allí. Fue determinante trabajar en Givenchy con un gran equipo mentor que me formó y me ayudó a encontrar mi gran pasión: Stéphane Gue, Tuomas Merikoski, Laure Dimitropoulos, Luz Angarita… Y me inspiró mucho también haber trabajado con el director creativo de ese momento de Givenchy, Riccardo Tsci, un talento creativo increíble.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No lo he considerado nunca. María Zuleta es como un gran hijo que fue creciendo y que gracias a todo el esfuerzo y el amor que le he puesto he hecho que crezca de una manera rentable y organizada.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Creo que es un savoir faire que se ha perdido, un oficio que hoy en su mayoría es manejado por hombres. Soy de las pocas mujeres en el mundo que tienen el privilegio de hacerlo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo como una marca potente y relevante en Estados Unidos y en Colombia.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

¡Mi familia ha sido un apoyo y mi gran motor! Sobre todo mi esposo, que es mi soporte incondicional.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, creo que un buen consejo a tiempo puede ahorrar mucho camino.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo son treinta madres de familia que día a día hacen las prendas más hermosas. Gracias a su esfuerzo me han permito construir María Zuleta.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es mi experiencia y el amor que le pongo día a día a lo que hago, la conexión que tengo con Europa en el mercado de lujo, ya que cada año asisto a ferias en París, Milán, Florencia. Esto me ha permitido tener un amplio portafolio de productos y telas de la mejor calidad, así como las últimas tendencias para renovar mis diseños.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que ser empresaria va más allá de tener un talento. Todo esto se construye con esfuerzo y dedicación cada día. Y también que de todos los desafíos nos quedan grandes aprendizajes.

