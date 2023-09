Atención emprendedoras: lanzan talleres gratuitos para el manejo de emociones

La primera jornada será el 13 de septiembre de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. en la universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Medellín, Foto: Pexels

No existe un solo emprendedor o emprendedora que haya dicho que crear negocio es fácil, que no es una montaña rusa de realidades, que hay días donde no se tiene plata para pagar la nómina y hay que pedir prestado, que se dispara el estrés. Son muchos y muchas las que reconocen que han pensado en ‘tirar la toalla’, que tienen agotamiento, que eso del bienestar es subjetivo, que pensar en dar un paso al costado es una frecuente que no se cumple por tratar de no dejar a sus empleados sin un ingreso mensual. Y todo esto es, al final, un asunto en donde las emociones se vuelven protagonistas.

Aquí, por ejemplo, van unos datos del informe elaborado por el BID Lab llamado El factor invisible: bienestar y salud mental para fortalecer el ecosistema emprendedor de alto impacto en América Latina y el Caribe: “Se observa un número considerable de Emprendedores de Alto Impacto, EAI, (20%) que indicó tener un bajo bienestar subjetivo y un 28% que exhibe severos síntomas de malestar psicológico, medido en términos de aceptación de sí mismo, la existencia de relaciones positivas con otros, el desarrollo de autonomía para la toma de decisiones, el control sobre su entorno, el establecimiento de objetivos o metas en la vida y la búsqueda del crecimiento personal. Por otra parte, los/las EAI presentan niveles moderados de burnout (agotamiento), aunque un 20% tiene claros síntomas de burnout severo”. Y si a esto le suma que la persona que lidera es mujer, por herencia de una sociedad machista, es quien ayuda con las tareas de los hijos, de levantarlos en la mañana, de llevarlos hasta el paradero.

Y, entonces, ¿qué se puede hacer? Informar sobre iniciativas como esta llamada ‘Café Entre Nos, “una gira nacional de talleres gratuitos dirigidos a emprendedoras para que aprendan a manejar asertivamente sus emociones”. ¿De qué se trata? Son talleres gratuitos dictados por la fundación Belcorp y la Universidad del Rosario, quienes tomaron la iniciativa dentro del programa Mujeres Sin límites “que capacita y acompaña a las mujeres para impulsar el crecimiento sólido y rentable de su negocio”.

Verónica Melzi, gerente de Fundación Belcorp, dijo que han “identificado que algunos de los retos más importantes de los emprendimientos son el manejo de emociones, por eso, junto a expertos del laboratorio de emprendimiento de la Universidad del Rosario desarrollamos un taller en el que brindaremos herramientas prácticas para el equilibrio emocional”.

¿Cómo se puede acceder a los talleres? “Las emprendedoras que deseen asistir solo tienen que diligenciar un formulario que encontrarán en las publicaciones del Instagram de la Fundación Belcorp o en este link.

La fundación informó que “la primera jornada será el 13 de septiembre de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. en la universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Medellín, mientras que, en la ciudad de Cali, el evento tendrá lugar en la Universidad Autónoma de Occidente el 15 de septiembre en el mismo horario”.

La realidad, lo decía el estudio del BID, es que “la inversión en salud mental en América Latina es baja en relación con la carga del total de enfermedades atribuible a estos trastornos. Los trastornos mentales representan un 20% del total de la carga por todas las enfermedades en la región, pero el gasto en servicios de bienestar y salud mental es solo un 2% del total que los países latinoamericanos invierten en salud. Después de décadas de ser considerada “la próxima urgencia”, siempre superada por alguna otra necesidad en las decisiones de gasto público, y debido a los profundos impactos de la pandemia, es urgente priorizarla”.

Por eso hay que tomar cartas en el asunto y no dejarlo pasar. Por ejemplo, también se sabe que el BID Lab definirá una estrategia que permita crear una nueva línea de trabajo con este enfoque. El objetivo, además, es amplio, pues se trata de impulsar el apoyo en bienestar y salud mental, tanto del ecosistema emprendedor de alto impacto en la región, como para poblaciones pobres y vulnerables, especialmente desde un enfoque de género y diversidad, como lo leímos en este completo texto que escribió el equipo de El Espectador titulado ¿Cómo está la salud mental de los y las emprendedoras en América Latina?

